Северный флот вывел в Баренцево море ракетные крейсеры на фоне учений Arctic Challenge

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - В Баренцевом море развернута группировка ракетных крейсеров, они принимают участие в тактическом учении по защите арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений, сообщил Северный флот.

"Корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и ракетного крейсера "Маршал Устинов" вышла в полигоны боевой подготовки Северного флота в соответствии с планами учения", - сообщили в пресс-службе флота в среду.

Там отметили, что выход ракетных крейсеров из пункта постоянного базирования обеспечили две корабельные тральные группы. "Морской тральщик "Владимир Гуманенко", базовые тральщики "Машинист", "Ельня", "Соловецкий Юнга" и "Ядрин" отработали действия по поиску мин при сопровождении надводных кораблей лодок в полигоны боевой подготовки в Баренцевом море, используя весь комплекс противоминного вооружения - гидроакустические станции поиска якорных и донных мин и различного вида тралы", - информирует флот.

Согласно сообщению, в ближайшее время экипажи ракетных крейсеров в составе корабельной ударной группы отработают организацию всех видов обороны, взаимодействие с авиацией, другими тактическими группами, действующими в море, совместное противодействие корабельным группировкам условного противника.

"Основным и завершающим этапом учения станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил, выполнение ряда зачётных боевых упражнений с применением практического оружия", - говорится в сообщении.

Пресс-служба заявила, что всего в учении задействованы военнослужащие береговых соединений, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов.

Как сообщалось, в понедельник стартовали крупные многонациональные военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2021, проводимые Швецией, Норвегией и Финляндией.