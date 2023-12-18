Флоты подвели итоги учебного года

Интенсивность боевой подготовки увеличилась в 1,2 раза

Офицеры были и остаются главной ценностью ВМФ России. Фото Владимира Карнозова

Военно-морской флот (ВМФ) России с 1 декабря приступил к выполнению задач по плану нового учебного года. Пока, ни на день не останавливаясь, личный состав выполняет мероприятия по повышению боевой и политической подготовки, в штабах продолжают подводить итоги завершившегося в последний день осени предыдущего периода обучения.

На ноябрьской коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что «в целом интенсивность боевой подготовки флотов в уходящем году увеличилась в 1,2 раза». Согласно предварительным подсчетам, выполнено более 50 походов, пройдено свыше 200 тыс. морских миль. «Российские корабли выполняли задачи боевой службы для сдерживания Военно-морских сил НАТО в Мировом океане», – подчеркнул министр. Так, целью учения «Финвал-2023» была отработка применения разнородных сил флота для защиты акватории Северного морского пути.

Выполнен комплекс мероприятий стратегического сдерживания в Балтийском и Северном морях «Океанский щит – 2023». Отработаны задачи по обнаружению и слежению за кораблями условного противника, осуществлены практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Продолжена практика патрулирования оперативно важных районов Мирового океана совместно с кораблями иностранных государств. В апреле прошло совместное патрулирование с Военно-морскими силами (ВМС) Исламской Республики Иран, а в период с июля по август – с ВМФ Народно-освободительной Армии Китая, в ходе которых «отработаны элементы маневрирования, управления и взаимодействия».

На проведение программ учебных мероприятий последних двух лет наложило отпечаток то обстоятельство, что с 22 февраля 2022 года проводится специальная военная операция (СВО) по демилитаризаии и денацификации Украины.

БАЛТИКА

Первым итоги прошедшего учебного года подвел Балтийский флот (БФ). План подготовки органов военного управления и сил (войск) там оказался выполненным на все 100%. Выступая на заседании Военного совета в Калининграде 30 ноября, командующий БФ вице-адмирал Владимир Воробьев утверждал, что вверенные ему объединения, соединения и воинские части флота подтвердили высокий уровень подготовки и боевой выучки. Военнослужащие проявили высокий профессионализм, мужество и самоотверженность.

В ходе интенсивной боевой учебы и при выполнении учебно-боевых задач выполнено свыше 1400 основных мероприятий подготовки сил (войск) флота.

Экипажами кораблей в 2023 году сдано более 100 курсовых задач. Соединениями и тактическими группами проведено свыше 20 различного уровня тактических учений, выполнено 10 боевых служб в Балтийском, Северном, Средиземном морях, Финском заливе с участием более чем 20 кораблей и судов.

Учебный корабль «Перекоп» в июне-августе 2023 года совершил дальний штурманский поход с заходом в порты Кубы, Никарагуа, Венесуэлы. За 67 суток кораблем пройдено свыше 15 тыс. миль. Впервые в истории отечественного флота российский корабль участвовал в военно-морском параде Республики Венесуэла, что состоялся в честь 200-летия победы над испанской армадой, в результате чего была провозглашена независимость страны. На борту «Перекопа» побывал президент Боливарианской Республики Николас Мадуро Морос.

Налет пилотируемой авиации БФ составил более 5 тыс. часов. Подготовку к боевому применению прошли более 125 экипажей летательных аппаратов, способных выполнить задачи воздушной разведки, истребительного авиационного прикрытия, огневой поддержки и воздушной перевозки войск, поиска и уничтожения подводных лодок противника.

В береговых войсках возросла интенсивность боевой подготовки с внедрением в практику работы органов военного управления и обучения войск новых, нестандартных способов боевых действий по опыту специальной военной операции (СВО).

Одним из наиболее значимых мероприятий стало июньское оперативное учение с группировками флота под руководством вице-адмирала Воробьева. К участию в маневрах привлекался личный состав корабельных объединений и соединений, морской авиации, частей противовоздушной обороны флота и береговых войск. В ходе отработки поставленных задач на море, на суше и в воздухе было выполнено более 210 боевых упражнений, в том числе свыше 100 с боевой стрельбой, около 50 ракетных и артиллерийских стрельб.

Помимо того моряки-балтийцы принимали участие в крупномасштабных маневрах «Океанский щит-2023» под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова и заслужили высокие оценки.

По итогам 2023 учебного года лучшими кораблями БФ признаны корвет «Сообразительный», большой десантный корабль (БДК) «Калининград», малый противолодочный корабль (МПК) «Алексин», малый ракетный корабль (МРК) «Град», базовый тральщик «Павел Хенов» и корабль связи «Сызрань».

Военнослужащие БФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО. С самого начала спецоперации балтийские подразделения действуют на ответственных участках фронта. В уходящем году более 9 тыс. военнослужащих БФ удостоились государственных и ведомственных наград.

Воробьев пообещал, что в новом учебном году усилия флотского руководства будут направлены на обеспечение интересов страны, подготовку органов военного управления всех уровней, соединений и воинских частей, привлекаемых к практическим действиям в ходе учений, подготовку офицеров тактического звена, выполнение задач по обеспечению государственных испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей.

Важной задачей в уходящем и новом году остается обеспечение испытаний кораблей и судов новой постройки. За прошедший учебный период моряки-балтийцы участвовали в заводских ходовых и государственных испытаниях 11 надводных кораблей и подводных лодок. Среди них Воробьев упомянул субмарины «Можайск» и «Кронштадт», фрегат «Адмирал Головко», корвет «Меркурий», МРК «Наро-Фоминск», «Град» и «Буря», морской тральщик «Лев Чернавин», ледокол «Евпатий Коловрат», суда вспомогательного флота «Евгений Горигледжан» и «Яков Лапушкин».

Заметим, что только часть из перечисленных бортов были зачислены в состав ВМФ России. Так, пока не завершились государственные испытания «Наро-Фоминска» – носителя крылатых ракет комплекса «Калибр-НК». По сообщению пресс-службы МО РФ от 5 декабря, на заключительном этапе вышеупомянутый МРК провел стрельбы по морской цели из 100-мм и 30-мм артиллерийских установок. Если «Наро-Фоминск», как запланировано, пройдет оставшиеся проверки по работе средств ПВО, судовых систем и механизмов, покажет соответствие спецификации маневренных и скоростных качеств, то его примут на вооружение до конца текущего года. Он станет 11-м кораблем проекта 21631 «Буян-М» в составе ВМФ России. Это многоцелевые корабли класса «река-море» с водометным движителем, они могут вести боевые действия на мелководье, а также нести охрану морской экономической зоны.

Первым крупным учением в новом учебном году стали полеты 10 истребителей Су-27 авиаполка Калининградской области. Согласно сообщению пресс-службы МО РФ от 8 декабря, летчики отработали тактику ведения воздушного боя с самолетами условного противника.

ТИХИЙ ОКЕАН

Согласно сообщению пресс-службы МО РФ от 1 декабря, по итогам 2023 года интенсивность боевой подготовки Тихоокеанского флота (ТОФ) в сравнении с прошлым периодом повысилась на 1,4 %. Наплаванность надводных кораблей ТОФ составила более 5000 суток, что составляет 260% от плана года. Лучшим надводным кораблем по тактической подготовке стал флагманский гвардейский ракетный крейсер «Варяг», а по морской выучке – корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов».

Мероприятия по повышению боевой подготовки не прекращаются. Так, 5 декабря стало известно, что корветы «Резкий» и «Громкий» задействованы на совместных тренировках с вертолетами Ка-27ПС и Ка-27ПЛ. В рамках учения экипажи корветов отработали экстренный выход в море и, достигнув залива Петра Великого, занялись обеспечением работы вертолетчиков. Со своей стороны летчики выполнили перелет с аэродрома на корабли. Затем они отработали координированные взлеты и посадки на палубу корветов (когда те стояли на якоре и были на ходу), выполняя подлеты к кораблям со стороны кормы под различными курсовыми углами. Помимо того авиаторы выполнили контрольные облеты корветов с целью проверки радиотехнического вооружения, систем связи и управления.

Одновременно в Авачинском заливе проходили учения по преодолению района с минной опасностью. Тральщик «Петр Ильичев» отработал задачи противодиверсионного дозора, поиск и обезвреживание морских мин различных классификаций с применением современных автоматизированных средств. В ходе проделывания прохода в районе с минными полями условного противника применялись автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин «Диез», гидроакустическая станция «Ливадия» и безэкипажный катер «Сканда». Расчет безэкипажного катера дистанционно выполнил поиск макетов мин в опасной зоне. На втором этапе учения экипаж «Петра Ильичева» выставил трал и провел за ним группу боевых кораблей в назначенный район. На обратном пути личный состав тральщика отработал алгоритм уничтожения обнаруженных мин подводными и надводными автономными противоминными аппаратами.

Отряд ТОФ в составе противолодочных кораблей (БПК) «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера (СМТ) «Печенга» продолжает свой дальний поход. Он начался 7 октября отправкой из Владивостока. Главные цели похода: демонстрация Военно-морского флага РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие и укрепление дружественных отношений с иностранными государствами, а также популяризация отечественного флота.

В начале декабря отряд зашел в порт Камрань. На берегу моряков встречал генеральный консул РФ в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве РФ. Тихоокеанцы поучаствовали в протокольных мероприятиях и спортивных соревнованиях с коллегами из вьетнамского флота (в том числе товарищеский футбольный матч), познакомились с местными достопримечательностями. Завершив трехдневное пребывание в СРВ, 5 декабря российские корабли Сингапурским проливом вышли в Южно-Китайское море. При прохождении узкости экипажи БПК провели отработку методов маневрирования для безопасного преодоления района с интенсивным судоходством без снижения уровня боевой готовности.

По состоянию на 9 декабря отряд находился в центральной части Южно-Китайского моря. Там боевые корабли пополнили запасы топлива и воды, получив необходимое с «Печенги». Заправка выполнялась в благоприятных погодных условиях при допустимом волнении моря.

СЕВЕР

Выделяя главные события уходящего года на Северном флоте (СФ), его командующий адмирал Александр Моисеев отметил успешное решение задачи отрядом боевых кораблей во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Атлантическом и Индийском океанах и в Средиземном море. Продолжительность того похода составила 263 суток. Впервые в истории отечественного флота осуществлялось патрулирование с гиперзвуковым ракетным оружием («Циркон») на борту.

Другой поход, возглавляемый БПК «Вице-адмирал Кулаков», выполнен в Восточную Арктику, с решением задач обеспечения безопасности морской экономической деятельности и демонстрации военного присутствия.

Кроме того, надводные корабли СФ участвовали в мероприятиях стратегического сдерживания на просторах Атлантики, Баренцевом и Норвежском морях. Подводники продолжили освоение подледного плавания. Атомный ракетоносец «Тула» успешно выполнил учебный пуск баллистической ракеты, тем самым подтвердив боеготовность подводного компонента сил стратегического ядерного сдерживания.

Адмирал Моисеев поздравил личный состав с успешным завершением старого учебного года. При постановке задач личному составу на следующий период обучения он отметил следующий важный момент. «Вся наша деятельность, все наши планы направлены на поддержание высокой боевой готовности, способности войсками и силами решать задачи по предназначению в рамках главного, для чего предназначен Северный флот – обеспечения военной безопасности в оперативно важных районах, на севере нашего государства и в Арктике». По его словам, в новом учебном году приоритетным будет направление поддержания боеспособности войск (сил) в зоне спецоперации. В этой связи нелишним будет напомнить, что в течение пары лет на Черном море действует корабельная десантная группа 121-й бригады десантных кораблей (БДК) Северного флота. В нее входят корабли проектов 775 и 1171, включая новейший «Петр Моргунов».

ЧЕРНОЕ МОРЕ

На момент выпуска данного номера «НВО» итоговые данные по Черноморскому флоту (ЧФ) в официальных источниках еще не приводились. Вместо того продолжали поступать новости о начале практического выполнения учебных заданий нового учебного года. Так, 7 декабря отряд боевых кораблей провел учение с выполнением дневных и ночных стрельб из штатного оружия, одновременно решая задачу по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Первым делом экипажи малых противолодочных кораблей (МРК) отработали действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника. Согласно легенде учений, дрон пролетал над якорной стоянкой гражданских судов перед входом в Керчь-Еникальский канал. Классифицировав цель, один из МРК выпустил ракету зенитного ракетного комплекса «Оса». Вторым этапом отрабатывались действия по уничтожению безэкипажных морских катеров (БМК) противника. Получив данные от внешних источников о приближении вражеских дронов, корабли «условно уничтожили» цели огнем артиллерии и реактивной бомбометной установки (РБУ). В целях повышения выучки личного состава кораблей артиллерийская стрельба и бомбометание выполнялись в темное время суток.

Экипажи тральщиков отработали противоминные действия на заданном участке Черного моря. В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ВМФ России осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах торгового судоходства в акватории Черного моря. В ходе разведывательного поиска экипажи противоминных кораблей отработали тактику действий по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.

После выполнения упражнений экипажи кораблей ЧФ продолжили выполнение боевых задач по патрулированию морской акватории и маршрутов интенсивного коммерческого судоходства.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.