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08.04.2019
ТАСС

"Орлан-10Е" и авиационные ракеты. Что показала Россия на выставке вооружений LAAD

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Источник изображения: © Андрей Улинкин/ТАСС

На российском стенде посетители смогли ознакомиться с около 350 единицами продукции гражданского и военного назначения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Скромный на фоне других участников крупнейшей региональной выставки вооружений LAAD Defence & Security в Рио-де-Жанейро стенд "Рособоронэкспорта" не испытывал нехватки внимания посетителей вплоть до самого закрытия мероприятия в пятницу вечером. Расположенный прямо у входа в центральный павильон он привлекал как обычных посетителей, так и специалистов, знакомых с высоким качеством продукции российской оборонки.

Наибольшее оживление публики вызвало появление у российского стенда действующего министра обороны Бразилии Фернанду Азеведу-и-Силвы, а также его предшественника на посту главы военного ведомства генерала армии Эдуарду Виллас Боаса. "Посетив этот стенд, я еще раз убедился в том, что российская оборонная промышленность производит высокотехнологичную продукцию. Было бы интересно реализовать партнерский проект", - сказал ТАСС экс-министр обороны Бразилии.

И если появление у стенда "Рособоронэкспорта" руководства военного ведомства можно было бы отчасти трактовать как знак вежливости, то последующие визиты представителей Генштаба, различных силовых ведомств страны-хозяйки мероприятия и соседних государств, военных экспертов и отраслевой прессы свидетельствуют о подлинном интересе и доверии к продукции российской оборонки. "Я лично не сомневаюсь в высоком качестве российских вооружений и полагаю, никто из тех, кто с ними сталкивался, не поставит его под сомнение", - поделился своим мнением в беседе с ТАСС специалист по российскому оружию Луис Виана Камаргу.

Российская экспозиция

Посетители выставки смогли ознакомиться на российском стенде с порядка 350 единицами продукции гражданского и военного назначения.

Среди экспонатов можно было увидеть модель беспилотного летательного аппарата "Орлан-10Е", гранатометы и боеприпасы к ним, авиационные ракеты.

"Рособоронэкспорт" провел для иностранных заказчиков из региона ряд презентаций перспективной продукции российского производства, а также представил возможности по строительству высокотехнологичных инфраструктурных объектов, предназначенных для обучения персонала и поддержания боевой готовности состоящей на вооружении стран Латинской Америки военной техники.

Иностранные экспонаты

Всего в этом году более 350 компаний из 37 государств представили на выставке новинки ОПК и технологические решения в области безопасности. Из национальных представительств самую большую площадь после хозяйки мероприятия заняла Турция. Крупнейший турецкий производитель авиационной и космической техники компания Turkish Aerospace Industries (TAI) накануне выставки впервые продемонстрировала в Бразилии свои боевой вертолет T129 ATAK в полете, обозначив таким образом начало продвижения этой машины на рынке вооружений региона. Сама выставка обошлась без авиашоу, вертолеты были выставлены на обозрение на открытой площадке рядом с одним из павильонов.

Одним из самых востребованных у публики экспонатов мероприятия стал полноразмерный макет истребителя Gripen-E. Очередь из желающих посидеть за его штурвалом постоянно пополнялась, порой перекрывая подход к самоходной гаубице M109 американской BAE Systems, располагавшейся поблизости.

Большим успехом у посетителей выставки пользовались интерактивные стенды. В частности, многочисленные участники выставки предлагали с помощью очков виртуальной реальности "побывать" под куполом парашюта или внутри кабины боевой машины. Другие зазывали поупражняться в меткости на специальном тренажере.

Не подступиться было и к стойкам со стрелковым оружием, вокруг которых не смолкало клацанье затворов и щелчки нажатия спусковых механизмов. Несмотря на то что подобные экспонаты на всех стендах были закреплены тонкими стальными тросами, один из производителей, итальянская Beretta, перед самым открытием выставки недосчитался одного пистолета, после чего был вынужден снять часть привезенной коллекции с экспозиции. По информации организаторов, экземпляр являлся выставочным образцом, не пригодным для использования ввиду отсутствия необходимых для этого конструктивных элементов. К моменту закрытия LAAD правоохранительным органам не удалось обнаружить похитителей оружия, стоимость которого составляет порядка €400.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Бразилия
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Gripen NG
M109
А350
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