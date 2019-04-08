Минобороны РФ получит 150 тыс. автоматов АК-12 и АК-15 за три года

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская армия в ближайшие три года получит 150 тыс. новых автоматов Калашникова АК-12 и АК-15, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Минобороны РФ и концерн "Калашников" заключили трехлетний контракт на поставку 150 тыс. АК-12 и АК-15", - заявил собеседник агентства.

По его словам, армия получит по 50 тыс. автоматов в 2019, 2020 и 2021 году.

20 декабря прошлого года портал "Калашников медиа" сообщил, что концерн начал первые поставки автоматов АК-12 в рамках государственного оборонного заказа. Объем отгруженной партии составил 2,5 тыс. автоматов. В концерне отметили, что Минобороны России является пока единственным заказчиком АК-12, который постепенно заменит в войсках АК-74М.

АК-12 был разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения бойцов Вооруженных сил России.

Для нынешнего "Ратника" испытывали новые автоматы - АК-12, АК-15 (концерн "Калашников") и АЕК-971 (завод имени Дегтярева). В Минобороны РФ ранее сообщили, что эти автоматы приняты на вооружение.

В марте 2017 года в интервью "Интерфаксу" бывший вице-премьер РФ (ныне - глава "Роскосмоса") Дмитрий Рогозин сообщил, что АК-12 станет армейским автоматом, АЕК-971 пойдет на вооружение спецподразделений.

"Автоматы - разные. Более дешевый автомат станет, условно говоря, солдатским. Нужен простой, дешёвый, эффективный автомат. В этом плане есть все шансы на то, что это будет АК-12. Но со всеми необходимыми "приправами": планка Пикатинни, телескопический приклад, а главное - внутренняя конструкция, которая позволяет при автоматической стрельбе "не задирать нос" ", - сообщил тогда Д.Рогозин.

"На АК-12 военнослужащий, в соответствии со своими предпочтениями, индивидуальными особенностями телосложения, спецификой задач, сможет использовать ночную, дневную, тепловизионную оптику, лазерный дальномер. Кто-то левша - этот автомат можно взводить левой рукой. Это - крайне важные с эргономической точки зрения вопросы. И они будут реализованы на АК-12", - сказал Д.Рогозин.