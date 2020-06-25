В российскую армию поставлено более 35 тысяч автоматов АК-12

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Российская армия получила на вооружение более 35 тысяч автоматов АК-12 по контракту 2020 года. Об этом сообщил представитель госкорпорации "Ростех".

Минобороны уже поставлено более 35 тысяч автоматов АК-12 по контракту 2020 года. Этот автомат калибра 5,45 мм - перспективное индивидуальное стрелковое оружие российской армии и других силовых ведомств, с большей боевой эффективностью, универсальностью применения, точностью и кучностью стрельбы

- заявил он.

При этом отмечается, что контракт 2020 года в рамках госзаказа на поставку АК-12 был выполнен досрочно, об этом концерн "Калашников" сообщил еще 9 апреля этого года. В настоящее время идет выполнение контракта уже 2021 года. Партии новых автоматов были поставлены в бригады спецназа в Тольятти, Краснодарском крае, Тамбовской области, 6-ой общевойсковой армии ЗВО, 1-ой танковой армии, а также другие части.

Концерн Калашников начал поставки нового автомата АК-12 в российскую армию в декабре 2018 года, когда Минобороны получило партию автоматов в количестве 2,5 тысяч штук. О принятии на вооружение автоматов концерна "Калашников" - АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм), а также завода имени В.Дегтярева - АЕК-971 (5,45 мм), АЕК-973 (7,62 мм), военное ведомство официально сообщило в марте 2019 года.

В Министерстве обороны сообщили, что в войсках автоматы АК-12 калибра 5,45-мм в основном заменят АК-74М. Автомат разрабатывался в рамках программы "Ратник" и входит в нее, как один из элементов перспективного комплекса оснащения бойцов ВС РФ. АК-12 принят на вооружение всех основных родов войск военнослужащих общевойсковых формирований Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты ВМФ.