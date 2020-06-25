Войти
Военное обозрение

В российскую армию поставлено более 35 тысяч автоматов АК-12

465
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российская армия получила на вооружение более 35 тысяч автоматов АК-12 по контракту 2020 года. Об этом сообщил представитель госкорпорации "Ростех".

Минобороны уже поставлено более 35 тысяч автоматов АК-12 по контракту 2020 года. Этот автомат калибра 5,45 мм - перспективное индивидуальное стрелковое оружие российской армии и других силовых ведомств, с большей боевой эффективностью, универсальностью применения, точностью и кучностью стрельбы

- заявил он.

При этом отмечается, что контракт 2020 года в рамках госзаказа на поставку АК-12 был выполнен досрочно, об этом концерн "Калашников" сообщил еще 9 апреля этого года. В настоящее время идет выполнение контракта уже 2021 года. Партии новых автоматов были поставлены в бригады спецназа в Тольятти, Краснодарском крае, Тамбовской области, 6-ой общевойсковой армии ЗВО, 1-ой танковой армии, а также другие части.

Концерн Калашников начал поставки нового автомата АК-12 в российскую армию в декабре 2018 года, когда Минобороны получило партию автоматов в количестве 2,5 тысяч штук. О принятии на вооружение автоматов концерна "Калашников" - АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм), а также завода имени В.Дегтярева - АЕК-971 (5,45 мм), АЕК-973 (7,62 мм), военное ведомство официально сообщило в марте 2019 года.

В Министерстве обороны сообщили, что в войсках автоматы АК-12 калибра 5,45-мм в основном заменят АК-74М. Автомат разрабатывался в рамках программы "Ратник" и входит в нее, как один из элементов перспективного комплекса оснащения бойцов ВС РФ. АК-12 принят на вооружение всех основных родов войск военнослужащих общевойсковых формирований Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты ВМФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АЕК-971
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
09.04.2019
Министерство обороны России заключило контракт на поставку 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15
08.04.2019
Минобороны РФ получит 150 тыс. автоматов АК-12 и АК-15 за три года
28.06.2017
Путин в Ижевске посетит концерн "Калашников" и завод "Купол"
25.04.2017
Войсковые испытания автоматов АК-12 и АК-15 завершатся к концу июня
31.05.2016
Новый российский автомат для «Ратника»: через тернии в неизвестность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 11:48
  • 8
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 25.06 11:39
  • 1
Кризисная воронка
  • 25.06 11:25
  • 4
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 25.06 11:23
  • 73
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 25.06 10:09
  • 65
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 25.06 09:06
  • 1
Беспилотники для военных активно создаются в России - Ростех
  • 25.06 08:51
  • 9
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 25.06 08:27
  • 14
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 25.06 06:55
  • 1
Германская зенитная самоходная установка для борьбы с малыми БЛА
  • 24.06 23:37
  • 5
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 24.06 22:45
  • 35
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 24.06 19:45
  • 3
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 24.06 14:25
  • 9
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 24.06 13:22
  • 3
Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров
  • 24.06 12:14
  • 3
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации