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03.04.2019
Интерфакс-АВН

Спутниковые системы для сбора информации о земной поверхности представит "Швабе" на выставке в Москве

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Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокоточная геодезическая спутниковая аппаратура (ГСА) производства уральского предприятия холдинга "Швабе" будет представлена на специализированной технологической выставке, которая пройдёт в Москве в конце мая.

"Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) имени Э.С.Яламова продемонстрирует в экспозиции мобильный стенд с образцами спутниковой геодезический аппаратуры Genesis. В линейку входит референсная базовая станция, многочастотные спутниковые приемники, смарт-терминал и полевой контроллер со смарт-антенной", - сказано в сообщении, распространённом пресс-службой "Швабе".

Высокоточная ГСА-аппаратура производства УОМЗ будет представлена на международной научно-практической конференции и технологической выставке, приуроченные к 240-летию Московского государственного университета геодезии и картографии. Конференция "Пространственные данные - основа стратегического планирования, управления и развития" пройдет с 27 по 29 мая в Москве на базе вуза. В рамках конференции состоятся пленарные заседания, круглые столы, мастер-классы, а также выставка, где будут представлены передовые разработки в области геодезического оборудования, систем и технологий.

Специализированное оборудование, которое будет представлено на выставке, применяется для решения широкого спектра задач при проведении землеустроительных, кадастровых, строительных, картографических и других работ, связанных со сбором информации о местности. Устройства имеют широкий ряд модулей связи и способны поддерживать сигналы всех крупных мировых навигационных спутниковых систем, устойчивы к холоду, влаге, пыли, механическим повреждениям.

Отмечается, что вспомогательная инерционная система позволяет вести съемку в сложных условиях, а точность позиционирования до трёх миллиметров и автоматизация измерительных процессов позволяют получать максимально объективные данные. Возможность управлять устройствами с мобильного телефона и функция экспорта полученных данных в географические информационные системы позволяют существенно снизить сроки и стоимость работ, сообщает пресс-служба.

Генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных отмечает, что УОМЗ - обладатель исключительных прав на распоряжение наименованием Genesis в отношении спутниковой геодезической продукции в РФ.

По его словам, сейчас УОМЗ ведёт работы по локализации нового компактного приемника, оснащенного динамиком с функцией голосовых сигналов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
УОМЗ
Швабе ОАО
Проекты
ИТ
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