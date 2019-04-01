"Такой эскадры еще не было": корабли НАТО вошли в Черное море

Зачем корабли НАТО вошли в Черное море

Группа кораблей Североатлантического альянса, в которую входит четыре фрегата, вошла в воды Черного моря. В составе эскадры судна ВМС Нидерландов, Канады, Испании и Турции. Как стало известно, прибывшие корабли примут участие в учениях совместно с ВМС Украины. Сколько именно группа пробудет в регионе не сообщается. Российские эксперты отмечают, что это действие НАТО призвано продемонстрировать поддержку "коллективным Западом" действующего главы Украины Петра Порошенко на выборах президента республики.

Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море. Об этом сообщает командование флота Североатлантического альянса в твиттере.

Среди кораблей несколько фрегатов: испанский "Санта Мария", канадский "Торонто", турецкий "Йылдырым" и голландский "Эвертсен". Некоторые пользователи в твиттере сообщают, что в состав группы входят также британский "Реджеле Фердинанд" и болгарский "Дръзки".

Ранее стало известно, что корабли ВМС Канады и Испании - "Торонто" и "Санта Мария" - из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля.

Как сообщило издание "Европейская правда" со ссылкой на представительство альянса на Украине, в Одессе капитаны иностранных фрегатов встретятся с представителями местной власти и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После этого суда совместно с другими кораблями НАТО, а также ВМС Украины примут участие в военных маневрах по типу PASSEX - "беглой тренировки". В ВМС США под этим подразумевают учения двух различный флотов, в задачу которых входит отработка взаимодействия в условных военных операциях и гуманитарных миссиях. Точно неизвестно, сколько дней корабли НАТО пробудут в черноморской акватории, однако, согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.

Военный аналитик, капитана 1 ранга запаса Василий Дандыкин считает, что появление группы кораблей НАТО близ российских границ свидетельствует о том, что страны Запада решили продолжить недружелюбную политику по отношению к России.

Он обратил внимание, что такой разносторонней и разнородной эскадры альянса в Черном море еще не было. Несмотря на то, что корабли пробудут у российских границ не больше 21 дня, такая ситуация все равно создаст напряженность в регионе, уверен эксперт.

"Что касается присутствия турецкого фрегата, то надо понимать: Турция - член НАТО и никогда не отказывалась от операций альянса. Она принимает участие во всех мероприятиях в Черном море, во всех учениях, которые будут заявлены. Единственное, чего они опасаются, это появления близ Керченского пролива, что весьма понятно - там наши территориальные воды", - пояснил Дандыкин в беседе с ФАН.

Он также обратил внимание, что военные суда НАТО не станут предпринимать какие-то прямые действия в отношении российской стороны, поскольку "на Западе внешняя политика пока доминирует над военным смыслом".

"Но даже если гипотетически представить какую-либо агрессию, нам есть чем ответить, есть чем защитить себя. Отрадно то, что сегодня наш Черногорский флот уже не тот, что был те же пять лет назад", - сказал военный аналитик.

Так, в распоряжении флота теперь находится полноценная бригада подводных лодок, а также три новейших фрегата с управляемыми крылатыми ракетами "Калибр".

"И самое главное, что сейчас строятся малые ракетные корабли типа "Каракурт". Думаю, что в ближайшие два-три года флот получит еще несколько единиц. Вышел патрульный корабль "Василий Быков", на подходе еще один корабль такого же типа", - добавил Дандыкин.

Военный эксперт Александр Хроленко, в свою очередь, обратил внимание, что корабли НАТО зашли в Черное море накануне президентских выборов на Украине, которые состоятся 31 марта.

По его мнению, такие действия альянса доказывают, что западные страны из последних сил пытаются протолкнуть "выгодного им, но абсолютно непроходного кандидата, действующего президента Украины на новый срок".

При этом Хроленко соглашается с тем, что группа кораблей не станет посягать на территориальные воды РФ вблизи Крымского полуострова и в течение трех дней дойдет до Одессы "очень осторожно".

"Этим жестом доброй воли миссия группы кораблей НАТО и завершится", - приводит его слова РИА "Новости".

За первые три месяца нынешнего года американские эсминцы уже дважды заходили в черноморскую акваторию. В последний раз это произошло в феврале, когда в морской торговый порт Одессы зашел ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук". На его борту прошла встреча спецпредставителя США Курта Волкера и украинскго президента Петра Порошенко. Корабль покинул Черное море 5 марта. В Вашингтоне заявили, что визит был нацелен на "проведение операции по обеспечению безопасности на море и повышению стабильности в этом регионе".

Елизавета Королева