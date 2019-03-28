The Washington Post (США): интеграции Украины с Западом мешают война и коррупция

В статье приводятся убедительные аргументы в пользу того, почему реализация стремления киевских властей втащить Украину в Евросоюз и НАТО откладывается на неопределенный срок. Западные кураторы испытывают все больше раздражения в связи с медленными темпами реформ и борьбы с коррупцией на Украине. Автор, конечно, при этом не забывает в духе западной пропаганды обвинить Россию в «разжигании конфликта на Донбассе и аннексии Крыма».

Москва - С момента начала конфликта Украины с Россией прошло уже пять лет, и Москва, похоже, прижала Украину к стене. Реализация стремления Украины вступить в Евросоюз и НАТО откладывается на неопределенный срок. У Киева нет реальной возможности вернуть себе аннексированный Россией Крым и положить конец войне против поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке страны.

Неудивительно, что в преддверии президентских выборов, которые пройдут 31 марта, в опросах общественного мнения лидирует комедийный актер.

Кремль уже давно считает план Украины по вступлению в НАТО угрозой, которой необходимо противостоять любыми способами, и его расчет, что конфликт на востоке Украины, на Донбассе, помешает этой стране вступить в этот альянс, по всей видимости, оправдался.

"Стратегия России заключается в том, чтобы поддерживать вялотекущий конфликт в Донбассе как можно дольше и использовать его как инструмент, чтобы оказывать влияние на внутриполитическую ситуацию на Украине, а также как мощное препятствие для вступления Украины в Евросоюз и НАТО", - сказал Владимир Фесенко, глава Центра политического анализа "Пента" в Киеве.

"Пока сохраняются территориальные споры вокруг Крыма и Донбасса, пока на Донбассе продолжаются боевые действия, это будет служить решающим аргументом против того, чтобы принять Украину в Евросоюз и НАТО", - продолжил он.

В феврале 2014 года бывший пророссийский президент Украины был вынужден уйти с поста президента в результате массовых протестов, спровоцированных его отказом подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Москва посчитала, что свержение Виктора Януковича стало результатом организованного Западом заговора, и поспешила аннексировать Крымский полуостров - многие страны сочли этот шаг незаконным - а также оказать поддержку сепаратистскому движению на востоке Украины. С тех пор Украина все же подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом и добилась введения долгожданного безвизового режима. Однако ее надежды на вступление в этот блок сегодня кажутся еще более иллюзорными, чем когда-либо прежде, и это усиливает разочарование украинцев, а также негативно влияют на рейтинг популярности президента Петра Порошенко.

США и Евросоюз оказывают Украине мощную политическую поддержку - одним из недавних примеров стала ситуация с захватом Россией украинских военных кораблей и их экипажей в Черном море в ноябре. Однако НАТО и Евросоюз ясно дали понять, что они не собираются принимать Украину в свои ряды в ближайшее время.

На прошлой неделе представителя канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффена Зайберта (Steffen Seibert) спросили, когда Евросоюз и НАТО могут открыть двери для Украины, и он коротко ответил: "Пока мы это не обсуждаем".

Штефан Майстер (Stefan Meister), аналитик Германского совета по международным отношениям (German Council on Foreign Relations), отметил, что, по мнению руководства Германии, если предоставить Украине возможность вступить в НАТО, это еще больше обострит отношения с Россией. Руководство Германии опасается, что в этом случае обязательство о коллективной обороне, которое берут на себя члены этого военного альянса, может привести к непосредственному военному конфликту с Россией. "В этом вопросе между союзниками установился консенсус", - отметил он.

Майстер добавил, что Евросоюз продолжает работу по интеграции его новых членов - включая Румынию и Болгарию - поэтому начинать процесс интеграции Украины в настоящий момент будет неразумно. "Мне кажется, что в данном случае они просто не хотят создавать себе лишние проблемы", - сказал он в ходе своего интервью, которое он дал по телефону из Берлина.

Кроме того, западные союзники испытывают все больше раздражения в связи с медленными темпами реформ и борьбы с коррупцией на Украине.

Ранее в марте посол США на Украине Мэри Йованович (Marie Yovanovitch) выступила с необычно резким заявлением, в котором она раскритиковала решение конституционного суда Украины, который освободил украинских чиновников от обязанности доказывать легитимность происхождения их доходов. Она назвала это решение "серьезным шагом назад в борьбе с коррупцией на Украине".

"Становится все более очевидным, что уникальная для Украины возможность перемен, за которую пять лет назад на Майдане была заплачена такая высокая цена, еще не привела к антикоррупционным или правовым реформам, которые украинцы ожидают или заслуживают", - заявила она. В ходе спора, который стал отражением напряженности в отношениях, один высокопоставленный украинский прокурор заявил, что Йованович ранее передала ему список людей, которых прокуратура не должна трогать. Госдепартамент США настаивает, что заявление прокурора - ложь.

Хотя Путин, возможно, на время затормозил интеграцию Украины в западные альянсы, Россия заплатила высокую цену за аннексию Крыма и поддержку пророссийских сепаратистов на востоке страны. США и Евросоюз ввели против Москвы несколько пакетов экономических финансовых санкций, ограничив ее доступ к глобальным финансовым рынкам и лишив ее доступа к ключевым энергетическим и оборонным технологиям.

В 2015 году при посредничестве Германии и Франции было подписано мирное соглашение, которое позволило уменьшить интенсивность боевых действий на востоке Украины. С момента начала конфликта в нем уже погибло около 13 тысяч человек. Минское соглашение требовало, чтобы власти Украины предоставили автономию восточным областям страны, то есть позволили им управлять всеми делами самостоятельно. Однако политические силы на Украине в большинстве своем отвергли это условие. В результате процесс политического урегулирования конфликта зашел в тупик, а на востоке страны регулярно происходят новые столкновения.

Конфликт на востоке и повсеместная коррупция - не единственные проблемы Украины, которые вызывают беспокойство Запада. На прошлой неделе послы Большой семерки ведущих экономически развитых стран отправили министру внутренних дел Украины письмо, в котором они выразили свои тревоги в связи с той угрозой, которая исходит от ультраправых групп в преддверии выборов. Международные правозащитные организации уже давно бьют тревогу в связи с подъемом украинских ультраправых групп, которые ополчились на представителей ЛГБТ-сообщества, защитников прав женщин и цыган.

Поддерживаемое правительством возвеличивание лидеров националистического движения Украины времен Второй мировой войны - среди которых были и те, кто оказывал помощь нацистам, - вызывает недовольство Польши и Израиля. Кроме того, в последнее время напряженность наблюдается и в отношениях Украины с Венгрией из-за того, что Украина нарушает права этнических венгров, живущих на западе страны, после введения закона об образовании, который фактически запретил использование венгерского и других языков меньшинств в школах.

Свобода прессы на Украине тоже вызывает вопросы. Ранее в марте Австрия резко раскритиковала власти Украины за то, что они запретили австрийскому репортеру въехать на территорию страны, назвав это "актом цензуры", несовместимым с европейскими ценностями. В ответ на это Украина обвинила Австрию с слишком теплых отношениях с Россией.

"Украина сейчас выглядит скорее как источник напряженности и конфликтов, как в геополитическом, так и в экономическом смыслах, нежели как равный и располагающий к себе партнер, - сказал Андрей Ермолаев, директор аналитического центра "Новая Украина". - Полноценное членство в Евросоюзе и НАТО - это просто красивая политическая утопия".

Владимир Исаченков (Vladimir Isachenkov)

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