Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России

Читателю предлагаются две первые главы из доклада Chatham House о «вредных мифах» Запада. Эксперты британского аналитического центра разрушают «мифы о мирной России», благодаря которым диалог между РФ и США с ЕС еще недавно был возможен. Своим псевдо-исследованием авторы разрушают все основы для компромисса между Россией и Западом. Если в 1990-е Запад не обманывал Горбачева насчет расширения НАТО, а с западным вариантом реформ в России и с американскими советчиками Ельцина все было в порядке, то на что России жаловаться? Что ей пересматривать? А о любом родстве с украинцами и белорусами русским британские авторы предлагают забыть. Они, англичане, лучше нас знают отличие белорусского языка от русского, роль Великого княжества Литовского и тысячелетнюю историю Крыма. Естественно, 168 лет русской истории полуострова нам рекомендуется поскорее забыть.

Настоящий доклад разоблачает 16 самых распространенных мифов, которые формируют современное западное мышление о России. Он также объясняет разрушительное влияние, которое эти мифы имеют на конструирование и выполнение внешней политики в отношении России.

Западная политика в отношении России пока что не справилась со своей задачей - построить стабильные и управляемые отношения с Москвой. Причиной этой неудачи было то, что превалирующее западное мышление, на основе которого строилась эта западная политика, было полно заблуждений. Это мышление было нереалистично или попросту неправильно. Предлагаемая научная работа призывает западные правительства и учреждения пересмотреть свои взгляды на Россию, чтобы развить более эффективные ответы на множество вызовов, которые Россия нам бросает. "Эффективные" ответы в том смысле, что они помогут отразить российскую агрессию и в конце концов помогут создать менее конфронтационные отношения с Россией. При этом нельзя будет поступаться принципами суверенитета и безопасности соседних с Россией стран и ценностями, на которых стоят эти самые суверенитет и безопасность.

Доклад представляет 16 самых распространенных мифов в самом широком смысле слова "миф" - тех мифов, которые искажают даже сами дебаты о России в западном сообществе. Доклад показывает, как отдельные неправильные концепции получили неоправданно свободное хождение в тех кругах Запада, которые определяют его политику (под словом "Запад" мы имеем вы виду Западную Европу и Северную Америку). Доклад описывает, как эти неправильные представления уже плохо повлияли на политику Запада и какова должна быть политика, основанная на более точной информации.

Основания и причины для появления этих мифов могут быть разделены на несколько категорий. Некоторые из этих оснований имеют свое начало на самом Западе, где представления политиков о России формировались на основе взаимодействия этих политиков, в демократических странах с другими демократическими странами. Отсюда, например, миф о том, что Россия и Запад имеют некое общее представление о желаемом финальном состоянии их отношений, об общем стремлении к благоприятному исходу… Этот миф возник оттого, что мирные и демократические западные политики как бы приписывали свои ценности и цели Москве, изначально приписывая ей и себе одинаковое понимание главных принципов мировой политики…

Поэтому одной из главных целей своей работы авторы считают призыв к западным политикам пересмотреть и переоценить свои позиции относительно России. Позиции, изначально построенные на неправильном понимании природы наших отношений с Россией. С учетом развенчанных мифов предлагаемый доклад призывает западных политиков по-новому построить свою политику в отношении России на основе жесткости.

Так, в апреле 2021 года президент США Джо Байден заявил о своем желании построить "стабильные и предсказуемые" отношения с Россией. Это не было наивным призывом к новой "перезагрузке". Это было явный и прозрачный призыв к деэскалации, сопровождаемый абсолютно не агрессивным, тщательно откалиброванным пакетом экономических санкций. Смысл его был в том, чтобы повлиять на расчеты России, заставить ее взвесить прибыли и риски от различных моделей ее поведения. А на этой основе предложить России путь к более спокойным отношениям с США и с Западом в широком смысле.

Тем не менее со стороны России последовало немедленное и эмоциональное отклонение этого щедрого предложения - а это значит, что отношения вернулись на свою обычную нестабильную колею. И на основе всего сказанного, лишь одну сторону отношений со стороны России можно назвать предсказуемой: если верить анализу в этой статье, Россия в ближайшее время продолжит топтать, прилюдно попирать ногами международно признанные принципы поведения. Со стороны России продолжатся все новые ничем не останавливаемые агрессии. А использоваться для оправдания этих агрессий будут ниже прилагаемые мифы.

Российское руководство продолжит свои попытки по-новому установить баланс сил и в этих более благоприятных для себя условиях выторговать у Вашингтона уступки. Для политиков США и их союзников, а также для общественного мнения в соответствующих странах, отделение мифа лот реальности становится важной задачей. Более важной, чем когда-либо.

Вот максимально краткое изложение этих 16 мифов об отношениях Запада и России:

1. Россия и Запад "одинаково плохи" и стоят друг друга

Данное заблуждение игнорирует важное различие. Условный "Запад" - это сообщество единых интересов и ценностей. Именно запросом и потребностью в них были обусловлены расширение НАТО и ЕС. Тогда как Россия стремится навязать "жесткое добрососедство" другим государствам, согласны они с этим или нет, и считает "сферу привилегированных интересов" своим правом. Поэтому дискуссии о мотивированности западных военных интервенций нельзя сопоставлять с "двуличием, отсутствием дипломатии и полным попранием договоров [со стороны Москвы], что предшествовало вторжению России в Грузию и в Украину".

2. Россия и Запад хотят одного и того же.

Как стратегически, так и в деталях более узких вопросов цели РФ и ее представление о межгосударственных отношениях "несовместимы с тем, что западные государства и общества считают приемлемым", напоминают авторы доклада.

3. России обещали, что НАТО не будет расширяться

Вопреки нарративу о "предательстве Запада", который сегодня культивируется в РФ, Советскому Союзу после 1990 года никогда не давали формальных гарантий о пределах расширения НАТО. "Москва просто искажает историю, чтобы сохранить внутри страны антизападный консенсус", - подчеркивается в докладе.

Его авторы напоминают, что когда в 1990 году Михаил Горбачев согласился на включение объединенной Германии в НАТО, он не просил и не получал никаких гарантий относительно дальнейшего расширения альянса. А в Основополагающем акте Россия-НАТО (1997) признается "неотъемлемое право" всех государств "выбирать средства для обеспечения собственной безопасности". При этом распад Организации Варшавского договора и СССР изменили ситуацию с безопасностью в Европе и повлияли на желание многих стран примкнуть к НАТО, напоминают аналитики Chatham House.

4. У России нет конфликта с Западом

"Политики евроатлантического сообщества могут отказываться это признавать, но естественное состояние Москвы - конфронтация с Западом", - твердо констатируют в британском Королевском институте международных отношений. Его эксперты поясняют, что признать этот факт мешает то, что РФ использует нестандартные враждебные меры - "выше порога приемлемой деятельности по меркам мирного времени, но ниже - по меркам войны". Такой инструментарий Кремля включает в себя:

вмешательство в выборы;

информационную войну;

"целенаправленные, санкционированные государством убийства".

5. Нам нужна новая общеевропейская архитектура безопасности с участием России

Идея Москвы заменить структуры НАТО некоей "общеконтинентальной системой европейской безопасности" проблематична, поскольку игнорирует фундаментальные разногласия между РФ и западными странами в вопросах суверенитета стран.

"Россия хочет для себя привилегий "великой державы", ограничения суверенитета соседних стран и согласия с тем, что государство не может быть объектом критики, если его внутренняя политика нарушает ценности демократии, прав человека и верховенства права. Эта точка зрения противоречит основным западным интересам и ценностям", - настаивают авторы доклада. Именно поэтому, поясняют они, функционирование такой "общеевропейской" системы безопасности с участием РФ было бы обречено на провал.

6. Мы должны улучшить отношения с Россией, даже если она не идет на уступки, поскольку это слишком важно

Авторы доклада опровергают представление о том, что "нормализовать" отношения с РФ необходимо уже из-за ее геополитического веса, якобы взаимных экономических интересов с Западом и ради компенсации за проигрыш в холодной войне. На самом же деле до сих пор усилия западных стран наладить кооперацию с РФ в самых острых вопросах - среди которых кибербезопасность, торговля, конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, - "пока что проваливались из-за нелиберального подхода России к каждой теме". Также эксперты Chatham House напоминают, что Москва почти никогда не выдвигает перечень возможных сфер сотрудничества - как правило, такие темы неизменно являются итогом кропотливой работы западных политиков и дипломатов.

7. Россия имеет право на "оборонительный периметр" - сферу своих привилегированных интересов, куда входит и территория других государств

"Неспособность критически пересмотреть геополитические доктрины по этому вопросу означает риск возрождения концепций холодной войны", - обозначают угрозу такого мифа в Chatham House.

Его эксперты напоминают, что сама идея об исключительной сфере влияния РФ (особенно в государствах Восточной Европы и Центральной Азии) несовместима с евроатлантическими ценностями о суверенитете государств и их праве на самоопределение. "Это [подобное заблуждение] наносит ущерб геополитическому порядку и международной безопасности, поскольку непрямо дает России право на действия, порождающие нестабильность в соседних странах и Европе в целом (такие как территориальная агрессия, аннексия и даже прямая война), - говорится в докладе. - Это фактически дает России право доминировать в соседних государствах и нарушать их территориальную целостность".

8. Мы должны вбить клин между Россией и Китаем, чтобы помешать их вероятным совместным действиям против интересов Запада

Этот миф отражает неверное понимание характера отношений между двумя странами и переоценивает их восприимчивость к внешним рычагам. Но Запад не может "разлучить" РФ и КНР, как не влиял и на их сближение, напоминают авторы доклада. Ведь сотрудничество Москвы и Пекина базируется на их "естественной идеологической совместимости, взаимодополняющей экономике и интересах в различных сферах, которые включают в себя технологии, кибер-сотрудничество и оборону". Британские аналитики не считают возможным возникновение "оси авторитаризма" в лице Китая и РФ, поскольку каждое из государств стремится сохранять полную автономию в принятии решений, а скрытое сейчас напряжение между ними "может выйти на передний план в будущем по мере роста господства Китая".

9. Отношения Запада с Россией необходимо нормализовать, чтобы противостоять усилению Китая

Вера в этот миф означает, что жертвой сближения Запада с РФ ради стратегического противодействия Китаю, скорее всего, окажутся постсоветские государства и их "с трудом завоеванный суверенитет", констатируют в Chatham House. Еще хуже, что даже такая цена "мало поможет предотвратить дальнейший рост влияния Китая и его возможностей". Более того, подобный альянс с Кремлем "против Китая" мог бы по умолчанию исключить возможность устойчивых отношений между Китаем и Западом в долгосрочной перспективе. (Хотя нарушения Китаем международного права и прав человека заслуживают такого же осуждения, как и нарушения со стороны РФ, напоминают британские аналитики).

10. Евразийский экономический союз является подлинным и значимым партнером ЕС

Москва пытается представить этот проект как партнер Евросоюза в предполагаемой зоне свободной торговли "от Лиссабона до Владивостока". На деле же Евразийский экономический союз (ЕЭС) - "это политический проект, лишенный черт настоящего свободного общего рынка", подчеркивается в докладе.

Торговая политика не является отдельным независимым направлением внешней политики России, а подчинена ей, напоминают в Chatham House. Поэтому ЕЭС не может быть средством экономической интеграции между РФ и Европой, тем более что Москва не заинтересована во всеобъемлющей либерализации торговли - ни внутри ЕЭС, ни посредством зоны свободной торговли с ЕС.

11. Народы Украины, Беларуси и России - это единая нация

"Кремль искажает историю региона, чтобы легитимизировать идею о том, что Украина и Беларусь являются частью "естественной" сферы влияния России, - развенчивают пропаганду РФ в Chatham House. - Исторически неверно утверждать, что Россия, Украина и Беларусь когда-либо составляли единое национальное образование (хотя последние две страны на самом деле имеют политические и культурные корни в европейских по своей сути структурах, таких как Великое княжество Литовское)".

При этом такой нарратив Кремля до сих пор служит для России оправданием ее притязаний на статус "первой среди равных", что якобы дает ей право вмешиваться во внутренние дела соседей по сей день.

Более того, усилия Москвы поставить под сомнение национальную идентичность украинцев и белорусов призваны укоренить такие стереотипы на международном уровне, чтобы затруднить евроинтеграционные стремления Украины и Беларуси, пишут авторы доклада.

12. Крым всегда был русским

Аналитики Chatham House подсчитали, что в составе России Крым пребывал всего 168 лет, "или менее 6% его письменной истории" (с IX века до н.э.). С момента обретения Украиной независимости в 1991 году "в Крыму не существовало ни одного крупного сепаратистского движения". Украинцы, русские и крымские татары мирно сосуществовали на правах широкой автономией, предусмотренной конституцией Автономной Республики Крым.

"Референдум", организованный Россией и проведенный под давлением 16 марта 2014 года, на самом деле был всего лишь ширмой для легализации российского вооруженного захвата полуострова", - расставляют акценты авторы доклада.

13. Либеральные рыночные реформы 1990-х годов плохо отразилась на России

Миф заключается в том, что рыночные реформы 90-х привели к затяжной рецессии в РФ. Однако на самом деле эти события не связаны между собой напрямую, напоминают эксперты Chatham House, поскольку изначально запланированный либеральный курс в России так никогда и не был воплощен в жизнь должным образом. Это произошло в том числе из-за коррупции и слабости властей, которые не смогли добиться стабилизации экономики - в отличие от той же Польши, где после реформ спад производства был непродолжительным.

"Ложное убеждение о том, что хорошо функционирующая рыночная экономика каким-то образом несовместима с Россией ослабляет политику Запада", - подчеркивается в докладе.

14. Санкции - это неверный подход

Экономические санкции как ответ на неприемлемые действия России уже продемонстрировали свою практическую ценность, убеждены авторы доклада, и их эффективность со временем будет лишь расти.

Что еще более важно, санкции демонстрирует единство и коллективную приверженность стран Запада нормам и принципам международного порядка.

15. Все дело в Путине: Россия - централизованная автократия с ручным управлением

Вопреки стереотипам о могуществе Владимира Путина, система управления в РФ - "это не театр одного актера", подчеркивают авторы доклада. "Личную роль президента часто преувеличивают, - добавляют они. - Внешние наблюдатели упускают из виду или неверно понимают роль коллективных органов власти (например, Администрации президента и Совета безопасности), переоценивают степень управленческой компетентности и дисциплины (к примеру, президентские указы часто не выполняются) или игнорируют корыстные мотивы чиновников помимо Путина".

И хотя Путин может обладать возможностью вмешиваться в принятие решений на всех уровнях, "это не означает, что он всегда так поступает либо хочет этого", поясняют британские специалисты. Аналитики Chatham House прогнозируют, что мощь и сложность российской бюрократии будет только расти, что важно осознавать для понимания системы власти в РФ.

16. Что бы ни было после Путина, оно будет лучше, чем Путин

"Этот миф отражает победу надежды над опытом и анализом", - отрезвляюще утверждают эксперты Chatham House.

По их мнению, Россия страдает от структурных проблем, которые выходят за рамки особенностей режима Путина. "Шансы на построение жизнеспособной демократической политической системы в постпутинской России ниже, чем в 1990-е годы", - убеждены авторы доклада.

После ухода Путина стране потребуются новые профессиональные кадры для эффективного управления, но "условий для подготовки таких кадров в сегодняшней России не существует".

"Независимо от того, кто в конечном итоге сменит Путина, политическая культура России, без сомнения, будет и дальше препятствовать развитию более конструктивных отношений с Западом", - делают вывод аналитики британского Королевского института международных отношений.

Мифы об Украине, Крыме и войне на Донбассе: главные выводы и рекомендации Chatham House

О "русском Крыме"

В докладе приводится максимально детальная справка об истории Крыма с античных времен, а Россия названа "лишь одной из нескольких держав, которые стремились доминировать на полуострове".

Также подчеркивается недопустимость идеи (распространенной в частности в США при Дональде Трампе) признать Крым российским либо "сдать его в аренду РФ", особенно если это будет частью более крупной сделки с Москвой.

Если такие шаги будут реализованы, они еще больше подорвут и без того хрупкие принципы международного порядка, предупреждают аналитики. "Аргумент о том, что Крым по праву принадлежит РФ, не учитывает грубое нарушение международного права, совершенное Россией, и открывает пресловутый ящик Пандоры - с точки зрения пересмотра границ и возможных конфликтов в других частях мира, - настаивают эксперты Chatham House. - Он также утверждает неоимперское мировоззрение РФ и логику "сфер влияния". Это, в свою очередь, позволяет подразумевать, что Россия "имеет право действовать так, как считает нужным, в отношении меньших и более слабых соседей, особенно там, где проживает значительная часть этнических россиян либо русскоязычного населения".

Поэтому молчаливое согласие Запада с этим мифом "рискует еще больше подорвать территориальную целостность Украины и поощрить экспансионистские силы в других местах". Недавняя резкая милитаризация Крыма и незаконные ограничения на судоходство в Азовском море уже влияют на ситуацию в сфере безопасности в районе Черного и Средиземного морей.

О единстве "трех братских народов"

Эту концепцию российской пропаганды авторы доклада называют "идеологической конструкцией, восходящей к имперским временам". Они приводят ее историю и напоминают, что нарратив об "общей" нации возродился с начала 2000-х годов - как часть кампании Кремля по дезинформации, направленной на легитимизацию утверждения о том, что Украина и Беларусь являются частью "естественной" сферы влияния России и поэтому не способны выжить "вне объятий России".

Особое сочувствие к этому взгляду заметно в странах, разделяющих чувство славянской и/или православной общности с Россией - Сербии, Болгарии, Греции. Кроме того, схожего мифа часто придерживаются крайне правые политические партии в Западной Европе, в том числе в Австрии, Франции, Германии и Италии. Всех сторонников таких взглядов в Европе следует наказать.

На самом же деле такая концепция игнорирует европейский фундамент, на котором базировались украинская и белорусская национальные идентичности - "до того, как земли были завоеваны Россией в конце 18 века, русифицированы в 19 веке и советизированы в 20-м", напоминают авторы доклада.

"Идея триединой русской нации принижает уникальность коренных культур, которые развивались на западе царской империи, и, в частности, упускает из виду их специфические языковые и религиозные составляющие", - напоминают в Chatham House.

Сегодня приверженность такому мифу имеет несколько важных политических последствий, утверждают аналитики. Во-первых, это означает, что Украину и Беларусь "рассматривают через неоимперскую призму, фактически признавая притязания России на право вмешиваться во внутренние дела соседних государств - вплоть до потенциальной легитимизации пророссийского сепаратизма, например, в Донбассе".

Кроме того, подобный миф ведет "к укоренению в международном общественном мнении ошибочного убеждения, что Украина и Беларусь не имеют права "возвращаться" в Европу (якобы на том основании, что они изначально никогда не были ее частью), и что они должны остаться вне ЕС, Шенгена и НАТО навсегда".

Советы лидерам Запада

Авторы доклада дают рекомендации западным лидерам о том, как выстраивать отношения с Кремлем, в восьми различных аспектах.

Среди них - базовые принципы отношений, особенности общения с лидерами РФ (в т.ч. с политиками и чиновниками помимо Путина), стратегия санкций и т. д.

В отдельный блок таких рекомендаций авторы доклада выделяют "поддержку стран Восточной Европы и постсоветского пространства". В частности аналитики Chatham House советуют странам Запада придерживаться таких стратегий - с учетом опасности вышеперечисленных мифов:

1. Настаивать на том, что Россия не имеет права на исключительные сферы влияния за счет суверенитета своих соседей. "Российское вето на внешнюю политику и политику безопасности независимых стран на ее периферии должно быть публично признано неприемлемым - не только потому, что это противоречит западным ценностям и приоритетам, но и из-за дестабилизации безопасности Европы", - пишут авторы доклада.

2. Отвергнуть концепцию "единой русской нации", включающей Украину и Беларусь. "Утверждение России о том, что ключевые славянские нации являются "одним народом" является попыткой легитимизации вмешательства в дела этих наций. Идея должна быть оспорена, поскольку является серьезным препятствием для стабильного развития обеих стран", - говорится в докладе.

3. Сохранять приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности соседей России, включая Украину, и четко сообщать об этом России. "Незаконность оккупации и аннексии Крыма нельзя обходить молчанием, как и прекратить дискуссии на этот счет, просто потому, что их "неудобно" вести", - настаивают аналитики Chatham House.

4. Развивать успех программ безопасности НАТО в Балтийском море, расширяя их на регион Черного моря. "Такие меры должны включать усиленное прямое присутствие [сил НАТО] в Болгарии, Венгрии и Румынии, а также использование новой Программы расширенных возможностей для Украины как инструмента повышения безопасности на Черном море", - заключают авторы доклада.

Коллектив авторов Chatham House