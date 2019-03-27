Войти
27.03.2019
ИноСМИ

CNBC (США): российский подводный дрон с ядерным боеприпасом будет готов к войне через восемь лет

561
0
-1
Подводный крейсер "Юрий Долгорукий"
Подводный крейсер "Юрий Долгорукий", с которого производится запуск ракет "Булава" по полигону Кура.
Источник изображения: МО РФ

В США выражают беспокойство в связи с разработкой в России и внедрением в войска передовых ядерных систем вооружений, аналогов которым нет ни у кого в мире. Та, например, согласно данным разведки США, беспилотный подводный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергоустановкой и ядерным боеприпасом, может быть принят на вооружение до 2027 года.


Беспилотный подводный аппарат с ядерным боеприпасом должен поступить на вооружение не раньше 2027 года, о чем говорят источники, знакомые с оценками разведсообщества США

В ноябре Кремль провел очередное и 11-ое по счету из всех известных испытаний "Посейдона", который после запуска с подводной лодки двигается самостоятельно и без остановки

У американских ВМС аналогов такого оружия нет.

Вашингтон - Подводный дрон, оснащенный ядерной боеголовкой, должен поступить на вооружение российского ВМФ не раньше 2027 года, о чем говорят источники, знакомые с оценками разведсообщества США. В ноябре Кремль провел одиннадцатое по счету из известных испытаний этого оружия под названием "Посейдон", которое после запуска с подводной лодки способно двигаться самостоятельно и непрерывно.

"По сути дела, мы имеем дело с российской подводной лодкой, которую трудно обнаружить. Она запускает подводный беспилотник с ядерным боеприпасом, который трудно уничтожить, - сказал один источник на условиях анонимности. - Русские намерены использовать этот автономный подводный аппарат с ядерной силовой установкой и с ядерной боеголовкой в качестве оружия ответного удара, если их традиционный ядерный арсенал во время войны будет нейтрализован".

Это стратегическое ядерное оружие должно стать частью кремлевского арсенала уже через восемь лет, но русские пока не провели испытания ядерной силовой установки этой системы, которая гарантирует аппарату "вечное движение". Российские государственные СМИ ранее сообщали, что ВМФ поставит на боевое дежурство как минимум 30 беспилотных аппаратов "Посейдон". У американских ВМС такого оружия нет.

Подводный беспилотник стал одним из шести образцов вооружений, которыми российский президент Владимир Путин бравировал во время обращения к нации в марте 2018 года. Си-эн-би-си удалось узнать, что две системы из этого перечня, а именно, гиперзвуковой планирующий летательный аппарат и крылатая ракета воздушного базирования, будут готовы к боевому применению в 2020 году.

Гиперзвуковой маневрирующий боевой блок "Авангард" будет устанавливаться на межконтинентальной баллистической ракете. После пуска он при помощи аэродинамических сил будет планировать в верхних слоях атмосферы.

В прежних оценках разведки США, в которые прошлой весной были внесены правки, говорилось, что "Авангард" будет пригоден к эксплуатации к 2020 году. Это важный шаг, который позволит Кремлю обогнать в данной области США и Китай.

Крылатая ракета воздушного базирования "Кинжал" как минимум три раза проходила испытания. Ее 12 раз запускали с российского самолета МиГ-31. Кроме того, в настоящее время ведутся работы по установке этого ракетного комплекса на борт стратегического бомбардировщика.

На прошлой неделе Си-эн-би-си сообщила о том, что почти 20 этих российских ракет недавно были переброшены на военный испытательный полигон, что свидетельствует об очередном важном этапе в реализации кремлевской программы по созданию гиперзвукового оружия.


Аманда Масиас (Amanda Macias)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Кинжал БР
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО
ЯЭУ
Похожие новости
04.01.2019
Заглянули за горизонт: новое российское оружие опередило время
27.12.2018
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
14.08.2018
В Китае сообщили об охоте США за технологиями российского супероружия
10.08.2018
Космический сегмент ПРО может быть создан: руководитель отдела исследований Министерства обороны США Гриффин
20.07.2018
Минобороны рассказало подробности о секретном оружии нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 11:17
  • 2
Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций
  • 27.03 11:14
  • 2
Новгородский парк с элементами патриотизма будет стоить почти миллиард
  • 27.03 10:44
  • 1
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
  • 27.03 10:29
  • 1
Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов
  • 27.03 10:28
  • 1
В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
  • 27.03 10:24
  • 2
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 10:22
  • 3
Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета
  • 27.03 10:13
  • 3
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 09:52
  • 75
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 27.03 09:42
  • 3
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 27.03 09:10
  • 21
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 09:09
  • 11
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 08:34
  • 43
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 08:24
  • 1
Совместные учения десантников России и Белоруссии проходят в условной зоне конфликта
  • 27.03 04:43
  • 49
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля