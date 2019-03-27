CNBC (США): российский подводный дрон с ядерным боеприпасом будет готов к войне через восемь лет

В США выражают беспокойство в связи с разработкой в России и внедрением в войска передовых ядерных систем вооружений, аналогов которым нет ни у кого в мире. Та, например, согласно данным разведки США, беспилотный подводный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергоустановкой и ядерным боеприпасом, может быть принят на вооружение до 2027 года.

Беспилотный подводный аппарат с ядерным боеприпасом должен поступить на вооружение не раньше 2027 года, о чем говорят источники, знакомые с оценками разведсообщества США

В ноябре Кремль провел очередное и 11-ое по счету из всех известных испытаний "Посейдона", который после запуска с подводной лодки двигается самостоятельно и без остановки

У американских ВМС аналогов такого оружия нет.

Вашингтон - Подводный дрон, оснащенный ядерной боеголовкой, должен поступить на вооружение российского ВМФ не раньше 2027 года, о чем говорят источники, знакомые с оценками разведсообщества США. В ноябре Кремль провел одиннадцатое по счету из известных испытаний этого оружия под названием "Посейдон", которое после запуска с подводной лодки способно двигаться самостоятельно и непрерывно.

"По сути дела, мы имеем дело с российской подводной лодкой, которую трудно обнаружить. Она запускает подводный беспилотник с ядерным боеприпасом, который трудно уничтожить, - сказал один источник на условиях анонимности. - Русские намерены использовать этот автономный подводный аппарат с ядерной силовой установкой и с ядерной боеголовкой в качестве оружия ответного удара, если их традиционный ядерный арсенал во время войны будет нейтрализован".

Это стратегическое ядерное оружие должно стать частью кремлевского арсенала уже через восемь лет, но русские пока не провели испытания ядерной силовой установки этой системы, которая гарантирует аппарату "вечное движение". Российские государственные СМИ ранее сообщали, что ВМФ поставит на боевое дежурство как минимум 30 беспилотных аппаратов "Посейдон". У американских ВМС такого оружия нет.

Подводный беспилотник стал одним из шести образцов вооружений, которыми российский президент Владимир Путин бравировал во время обращения к нации в марте 2018 года. Си-эн-би-си удалось узнать, что две системы из этого перечня, а именно, гиперзвуковой планирующий летательный аппарат и крылатая ракета воздушного базирования, будут готовы к боевому применению в 2020 году.

Гиперзвуковой маневрирующий боевой блок "Авангард" будет устанавливаться на межконтинентальной баллистической ракете. После пуска он при помощи аэродинамических сил будет планировать в верхних слоях атмосферы.

В прежних оценках разведки США, в которые прошлой весной были внесены правки, говорилось, что "Авангард" будет пригоден к эксплуатации к 2020 году. Это важный шаг, который позволит Кремлю обогнать в данной области США и Китай.

Крылатая ракета воздушного базирования "Кинжал" как минимум три раза проходила испытания. Ее 12 раз запускали с российского самолета МиГ-31. Кроме того, в настоящее время ведутся работы по установке этого ракетного комплекса на борт стратегического бомбардировщика.

На прошлой неделе Си-эн-би-си сообщила о том, что почти 20 этих российских ракет недавно были переброшены на военный испытательный полигон, что свидетельствует об очередном важном этапе в реализации кремлевской программы по созданию гиперзвукового оружия.

Аманда Масиас (Amanda Macias)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.