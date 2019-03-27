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27.03.2019
Российская газета

Испытания АК-203 на кучность сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

Автомат Калашникова АК-203 прошел показательные испытания в заводском тире. Результаты тестирования пресс-служба концерна Калашников запротоколировала на видео.



"Исторически к оружию на базе автомата Калашникова выдвигалось две претензии. Первая: сложность крепления современных прицельных комплексов. Вторая: кучность при одиночной стрельбе. Поэтому было решено провести тест АК-203 на кучность и надежность крепления оптики", - заявил технический консультант предприятия Владимир Онокой.

Согласно условиям испытаний, огонь велся из положения лежа с дистанции 100 метров. На каждую из трех мишеней стрелок тратил по пять патронов.

Отметим, что визитной карточкой автомата АК-203 является регулируемый приклад, пластиковый телескопический прицел, эргономичные рукоять и переводчик режимов огня, а также несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования.

Одна из них расположена на крышке ствольной коробки и теперь не снимается, а откидывается вверх-вперед на шарнире. Данное приспособление позволяет сохранить настройку прицела, что с успехом и показали тестовые стрельбы.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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