Продукция ОАК будет широко представлена на выставке LIMA 2019

ЦАМТО, 25 марта. Продукция ПАО "ОАК" будет широко представлена на 15-й Международной выставке авиакосмической и морской техники LIMA 2019 в Малайзии.

Выставка проводится с 1991 года под патронажем Министерства обороны Малайзии и при поддержке Министерства транспорта и Министерства международной торговли и промышленности Малайзии.

Успешная эксплуатация российских самолетов Су-30МКМ и МиГ-29 ВВС Малайзии, а также поставки российских боевых и учебно-тренировочных самолетов в другие страны региона создают предпосылки для продвижения продукции Корпорации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В экспозиции ПАО "ОАК" (павильон А, стенд А262) будут представлены модели военной и гражданской авиатехники, в частности ПАК ФА (Су-57), Су-35, Су-32, МиГ-35, Су-30СМЭ, Як-130, Як-152, Бе-200, Бе-103 и МС-21-300. На выставке также запланирована демонстрация натурного образца учебно-боевого самолета Як-130. Демонстрационные полеты самолета станут украшением летной программы салона. В программе демонстрационных полетов на выставке также планируется выступление пилотажной группы "Русские витязи" на новых сверхманевренных многофункциональных истребителях Су-30СМ.

Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из ключевых рынков для продвижения продукции ОАК как в военном, так и в гражданском сегменте. В настоящее время этот рынок является самым быстрорастущим. По различным оценкам, среднегодовой рост пассажирооборота в Азии будет выше мирового на 1-2%, что в перспективе сделает Азиатско-Тихоокеанский регион одним из самых емких в мире по потребности в новых самолетах до 2030 года. Гражданская продукция корпорации имеет значительный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".