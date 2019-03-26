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26.03.2019
ЦАМТО

В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот

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Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра"
Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.
Источник изображения: ФПИ

ЦАМТО, 25 марта. В Военном инновационном технополисе ЭРА вводятся повышенные требования к кандидатам на вакантные должности операторов научных рот в рамках весенней призывной кампании 2019 года.

Новые правила к проведению процедуры отбора обусловлены повышенным спросом на уникальные вакансии. На замещение 100 должностей рассмотрены кандидатуры более 1500 молодых ученых.

Выпускники ведущих вузов страны с дипломами технического профиля в эти дни продолжают проходить строгий профессиональный отбор.

По данным предыдущих конкурсов, кандидаты в научные роты в основном выбирают направления: IТ-технологии, робототехника и биомедицина. Конкурс на место по этим направлениям достигает 15 человек на место. При этом средний конкурс по другим специальностям уже на протяжении нескольких призывных кампаний сохраняется на уровне 8 человек на место.

Военнослужащие научных рот, которые уже прошли отбор – стипендиаты президента РФ за отличие в учебе и вклад в научную деятельность, кандидаты в мастера спорта, авторы научных публикаций и обладатели интеллектуальной собственности.

Служить в Технополисе может практически каждый молодой человек призывного возраста, прошедший процедуры конкурсного отбора и имеющий средний бал по профильным предметам не ниже 4.5.

Пройти год срочной военной службы в Эре можно, выбрав одно из 8 направлений: робототехника; АСУ и ИТ-системы; информационная безопасность; технологии энергообеспечения, аппараты и машины жизнеобеспечения; техническое зрение и распознавание образов; информатика и вычислительная техника; биотехнические системы и технологии; нанотехнологии и наноматериалы.

Набор призывников в элиту российской армии продлится до 1 апреля 2019 года.

Желающим пройти срочную военную службу по призыву на побережье Черного моря необходимо оформить заявку на сайте era-tehnopolis.ru в разделе "Научные роты".

Справочно:

Служба по призыву в научной роте ВИТ "ЭРА" это:

- лаборатории и высококлассные специалисты с опытом разработок и внедрения инноваций в ОПК;

- терабайты информационных ресурсов в библиотеке инноваций;

- современный центр 3D-моделирования с элементами дополненной реальности;

- комфортабельные комнаты для проживания в прибрежном корпусе с собственным санузлом, сплит-системой и телевизором;

- бассейн, тренажерный зал, ледовый дворец на территории Технополиса.

Операторы научных рот получают возможность:

- стать научным сотрудником Технополиса и получить статус гражданского персонала ВС РФ с обеспечением жильем и высокой заработной платой;

- стать сотрудником предприятия ОПК, ведущего разработки на территории Технополиса и за его пределами и построить профессиональную карьеру;

- продолжить службу в Вооруженных силах РФ с присвоением первого офицерского звания "лейтенант", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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