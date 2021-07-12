Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова

Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" под заголовком "Наше оружие - лучшее в мире. Структуры Госкорпорации "Ростех" непрерывно работают над созданием новых образцов вооружений" опубликовала интервью первого заместителя генерального директора Госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова.

Один из опытных образцов перспективного основного танка Т-14 на платформе "Армата" разработки и производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех" (с) "Красная Звезда"

Важнейшее из условий самосохранения России в это непростое время растущих угроз - наличие развитой, передовой оборонной отрасли, способной создавать лучшее в мире оружие. Такая отрасль у нас есть. Ведущие предприятия отечественного ОПК объединены в Госкорпорацию "Ростех" и производят львиную долю вооружений и военной техники России.

Каким потенциалом обладают эти предприятия? Как повлияла на их работу пандемия COVID-19? Каков вектор развития средств вооружённой борьбы в связи с возможностями искусственного интеллекта? Насколько Россия независима в разработке и создании ВВСТ в условиях западных санкций?

На эти и другие вопросы "Красной звезды" отвечает первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Владимир АРТЯКОВ.

- Для парирования угроз военной безопасности России нужна сильная армия, боеспособность которой во многом определяется уровнем оснащённости современными вооружениями, военной и специальной техникой. Владимир Владимирович, что вы можете сказать об участии Госкорпорации "Ростех" в укреплении военно-технического потенциала страны и техническом перевооружении Российской армии?

- В состав Госкорпорации "Ростех", напомню, входят компании - производители вооружений, военной и специальной техники, которые в представлении не нуждаются. Например, "Концерн "Калашников", Корпорация "Уралвагонзавод", "Объединённая авиастроительная корпорация", "Вертолёты России", "Техмаш" и многие другие. Мы производим широчайший спектр продукции: танки и бронемашины, боевые самолёты и вертолёты, беспилотники, высокоточное оружие, комплексы ПВО, артиллерийские комплексы и боеприпасы, стрелковое оружие, аппаратуру связи и навигации, средства РЭБ, экипировку и так далее. Поэтому вы сами можете оценить вклад Ростеха в повышение обороноспособности нашей страны.

Структуры госкорпорации непрерывно работают над созданием новых образцов вооружений для Российской армии, а также над модернизацией уже принятых на вооружение изделий. Только на Армии-2020 мы представили более 1100 образцов вооружений, военной, гражданской и специальной техники - это рекордная цифра за все годы работы форума. В том числе порядка 70 новинок. Уверен, в 2021 году число образцов продукции, продемонстрированных нами, будет не меньше.

- Выполнение гособоронзаказа - важное направление деятельности Ростеха, надёжно обеспечивающее занятость персонала и загруженность производственных мощностей на многие годы. Удалось ли уже преодолеть последствия двух волн пандемии COVID-19 и вернуть производственные процессы в нормальный ритм?

- Ростех решает важнейшие государственные задачи не только в области ГОЗ, но и в гражданской сфере. Прошлый год был сложным, но мы смогли мобилизовать наши ресурсы и справиться с вызовами. Мы выполнили гособоронзаказ на 99,5 процента, в ряде случаев вооружения были поставлены заказчику досрочно. Реализован в полном объёме план по военно-техническому сотрудничеству на сумму более 13 млрд долларов.

Наши финансовые показатели в 2020 году не только не упали, но даже выросли. Консолидированная выручка Ростеха увеличилась на шесть процентов и составила почти 1,9 трлн рублей. В планах на 2021-й - превысить отметку в 2 трлн рублей.

Средний уровень заработной платы сотрудников на предприятиях Ростеха в 2020 году вырос до 55,6 тысячи рублей.

Выработка на одного сотрудника увеличилась по сравнению с 2019 годом на 6,2 процента и составила 3,187 млн рублей на человека.

- Министерство обороны сегодня уделяет большое внимание организации обслуживания вооружения и техники на протяжении всего их жизненного цикла, то есть от разработки и серийного производства до сервиса, ремонта и утилизации. В вашем случае уже удалось эффективно выстроить всю эту цепочку во взаимодействии с военным ведомством?

- Работа в формате контрактов жизненного цикла удобна для всех сторон: заказчик получает гарантированный сервис на весь срок использования техники, производитель - возможность долгосрочного сотрудничества.

К примеру, мы действуем по такой схеме по вертолётам Ми-8АМТШ и Ка-52. Контракты предполагают выполнение работ по поддержанию исправности вертолётов в местах их базирования на всей территории Российской Федерации. Мы сопровождаем эти машины от момента передачи в войска и до их списания. При этом действие контрактов распространяется на весь принадлежащий Минобороны РФ парк данных машин. Перед подписанием контрактов специалисты холдинга "Вертолёты России" заблаговременно провели оценку технического состояния парка, подготовили перечень работ в целях доведения и поддержания исправности на заданном уровне, сформировали выездные сервисные бригады.

ОАК работает с Министерством обороны в этом формате с 2014 года. В рамках контрактов выполняются работы по сервисному обслуживанию, модернизации, ремонту и продлению лётной годности военной техники. Главным показателем эффективности такого комплексного подхода является поддержание исправности всего парка самолётов на заданном Минобороны уровне. Это обеспечивает надёжность техники и эффективное решение боевых задач.

- Научно-технический прогресс не стоит на месте. Владимир Владимирович, на какие технологические вызовы, по вашему мнению, предстоит ответить в ближайшие годы российскому ОПК? Ваше видение будущего оборонной промышленности в 20-е годы в связи с ростом возможностей искусственного интеллекта, роботизацией производства и цифровой трансформацией технологических процессов?

- Искусственный интеллект - это не дань моде, а требование времени. С каждым поколением техника становится всё "умнее". В современных системах вооружений роль человека неуклонно снижается. Возрастает роль автоматизированных систем и таких технологий, как искусственный интеллект. Тем самым нивелируется человеческий фактор, повышается скорость, точность, эффективность поражения целей.

Эти технологии внедряются во все современные образцы бронетехники, авиационной техники, системы ПВО и так далее, где машина практически всё делает сама, а человеку остаётся только подтвердить её выбор. Отсюда один шаг до беспилотников - наземных, воздушных, морских, которые могут действовать автономно под контролем человека.

И мы активно развиваем такие технологии. Например, хорошо известный танк "Армата" изначально проектировался как управляемая экипажем машина. Но уровень современных технологий сегодня позволяет превратить его в беспилотник - соответствующие тесты мы проводили, и они оказались успешными.

Если говорить о беспилотных летательных аппаратах, то их эффективность в условиях современных конфликтов неоспорима. Сейчас идут государственные испытания беспилотника-камикадзе КУБ, представленного два года назад Группой "Калашников". Параллельно ведётся разработка экспортной версии изделия - эту работу планируем завершить уже к началу следующего года. Есть большой интерес к этому беспилотнику со стороны стран Ближнего Востока.

Кроме того, как вы знаете, ОКБ "Сухого" ведёт работу по тяжёлому беспилотнику С-70 "Охотник". Сейчас эта машина проходит испытания. По понятным причинам не могу много рассказывать об этом проекте. Отмечу только, что по ряду характеристик БпЛА будет превосходить зарубежные аналоги. У него больше боевой радиус и шире функционал. "Охотник" сможет взаимодействовать с другими самолётами, в частности с Су-57, совместно использовать новую тактику и возможности элементов искусственного интеллекта.

Это лишь несколько примеров тех работ, которые мы ведём очень интенсивно.

Кстати, наши беспилотные технологии сегодня активно используются не только в военной, но и в гражданской сфере. Например, БпЛА применяются для мониторинга лесов, трубопроводов, электрических сетей, помогают предотвращать природные пожары и аварии на объектах магистральной инфраструктуры.

- В последние годы актуальной стала проблема импортозамещения, возникшая в связи с недружественной позицией западных стран в отношении России, особенно после Крымской весны 2014 года. Говоря шире, речь идёт об обеспечении технологической независимости нашей страны… Насколько эффективны те меры, которые принимаются для решения этого вопроса?

- Главная цель импортозамещения - обеспечение технологического суверенитета в критически значимых для страны областях. Это прежде всего фармацевтика, медицинские технологии, авиастроение, промышленное оборудование, электроника и ИТ, а также многие другие сферы, где ограничение поставок или сервисных услуг из-за санкций создаёт серьёзные риски.

Подчеркну, что мы не хотим закрываться от мира и настроены на развитие международных партнёрств. Но в последние годы мы видим немало примеров недружественных действий и должны быть готовы к любым ситуациям.

Мы видим колоссальное давление на наших зарубежных партнёров, которых буквально шантажируют, заставляя отказаться от сотрудничества с Россией. Очевидно, что санкции - инструмент неконкурентной борьбы. Нас пытаются лишить доступа к материалам, оборудованию, технологиям, чтобы замедлить развитие и помешать продвижению нашей продукции на международном рынке.

В этой ситуации для нас возможен единственный сценарий - импортозамещение. В военной технике уже сегодня доля импортных компонентов практически сведена к нулю. То же самое нам предстоит сделать в гражданской сфере.

Ярким примером является проект МС-21. Сегодня мы производим собственные двигатели для этого лайнера. Заместили в конструкции импортные композиционные материалы на отечественные: крыло из российских композитов будет установлено на самолёт уже в этом году.

В сфере радиоэлектроники мы создаём собственную электронно-компонентную базу и оборудование, защищённое от иностранного влияния. Например, отечественные микропроцессоры под маркой "Эльбрус" и одноимённую вычислительную технику для офисов, промышленные компьютеры и даже суперкомпьютеры.

Сейчас мы серийно разрабатываем компьютеры на серийно производимых микропроцессорах "Эльбрус 8С" и "Эльбрус 8СВ" по технологии 28 нанометров. Готовятся к выводу на рынок три новых микропроцессора серии "Эльбрус" по технологии 16 нанометров. Один будет готов до конца года, ещё два - в 2022 году. Также планируется начать разработку микропроцессора по технологии 7-6 нанометров. То есть мы догоняем мировые тренды, уже есть хорошие результаты.

Ещё один пример успешного импортозамещения - газотурбинный двигатель большой мощности ГТД-110М. Это аналог немецких и американских турбин, поставки которых в Россию прекратились из-за санкций. Его будут использовать при строительстве и модернизации российских ТЭС. Он прошёл обкатку на Ивановских ПГУ, показал себя эффективнее и выгоднее зарубежных аналогов и будет, например, использоваться на ТЭС "Ударная" в Тамани.

Ещё раз подчеркну: мы не отказываемся от сотрудничества с западными компаниями. Но готовимся к тому, что очередные недружественные действия против России могут быть предприняты в любой момент.

- Создание современных вооружений, военной и специальной техники сегодня немыслимо без опоры на фундаментальные и прикладные науки. На этом участке сегодня всё активнее заявляет о себе Военный инновационный технополис ЭРА в Анапе. Взаимодействует Ростех с ним? Хотелось бы услышать ваше мнение и относительно инициативы Минобороны России о создании научных и научно-производственных рот…

- Ростех - один из ключевых партнёров Военного технополиса ЭРА. Мы реализуем совместно ряд интересных проектов.

К примеру, с нашим участием был запущен вычислительный комплекс информационно-телекоммуникационного центра Военного инновационного технополиса ЭРА в Анапе. Основная задача нового центра обработки данных - решение задач моделирования математических процессов в интересах лабораторий, работающих в составе технополиса. Это используется в разработках в области робототехники, информационной безопасности, информационно-телекоммуникационных систем, технического зрения, распознавания образов, нанотехнологий и других. Так, к примеру, алгоритмы, применяемые в робототехнике, изначально отрабатываются на моделях в суперкомпьютере, что позволяет сократить сроки их внедрения.

Тульское "Конструкторское бюро приборостроения", которое входит в наш холдинг "Высокоточные комплексы", и представители научной роты технополиса работают над модернизацией радиолокационных комплексов для повышения их возможностей по обнаружению малозаметных целей, в том числе противокорабельных ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также наземной и подводной робототехники.

Другой наш холдинг "Росэлектроника" реализует на базе технополиса проект "Аватар". Это комплекс гибридной реальности, который позволит упростить обучение и тренировки солдат. Комплекс предназначен для обеспечения полномасштабного контроля и оценки действий военнослужащих и изменения состояния объектов военной техники связи, которыми они управляют. "Аватар" можно использовать для тренировки навыков слаженной работы на реальных образцах военной техники связи, а также для одиночной и групповой подготовки военнослужащих в учебном классе с использованием виртуальных тренажёров.

- Президент России не раз обращал внимание на необходимость решать проблемы диверсификации в высокотехнологичных отраслях ОПК в меняющихся рыночных условиях. Есть ли здесь у российских оборонщиков серьёзный задел в этой области? Насколько оборонка способна стать локомотивом в развитии гражданского сектора промышленности?

- Президент поставил задачу оборонно-промышленному комплексу к 2030 году достичь паритета между военной и гражданской продукцией. Это должно обеспечить устойчивость бизнеса в условиях сокращения ГОЗ, а также решить задачи государства по ресурсному и технологическому обеспечению нацпроектов "Цифровая экономика", "Здравоохранение", "Образование", "Жильё и городская среда", "Наука", "Экология" и других.

Ростех поставил перед собой ещё более амбициозную цель: обеспечить соотношение 50/50 между военной и гражданской продукцией к 2025 году. Корпорация идёт в этом направлении опережающими темпами: по итогам 2020 года доля гражданской продукции в выручке составила почти 34 процента. В денежном выражении - 636 млрд рублей, или на шесть процентов больше, чем годом ранее.

Один из самых ярких примеров диверсификации - это концерн "Калашников", там этот процесс начинался со спортивного и охотничьего оружия. Сегодня "Калашников" активно работает в судостроении, развивает беспилотную авиацию и ряд других направлений.

Похожие процессы идут и на других предприятиях. Холодильники POZIS известны многим россиянам, но мало кто знает, что предприятие, которое их создаёт, - часть концерна "Техмаш", крупнейшего в стране производителя боеприпасов. Кстати, кроме бытовых холодильников, это предприятие также производит промышленные холодильные установки, медицинское оборудование. Доля гражданской продукции на POZIS уже сейчас порядка 50 процентов, и это не предел.

На процесс диверсификации существенно повлияла и пандемия. Как вы знаете, именно российский ОПК подставил стране плечо в этот трудный период. Государство определило Ростех поставщиком целого ряда наименований продукции для противодействия коронавирусу, в том числе тепловизоров, аппаратов ИВЛ, другой техники, а также средств индивидуальной защиты.

В течение 2020 года мы поставили свыше 200 тысяч единиц оборудования и более 370 млн средств индивидуальной защиты: защитные маски, респираторы, лицевые экраны, одноразовые шапочки, защитные костюмы, одноразовые перчатки, защитные очки. География наших поставок - это все регионы страны.

- Что вы думаете о перспективах государственно-частного партнёрства в оборонно-промышленном комплексе? Созданы ли эффективные и взаимовыгодные механизмы такого партнёрства? Ведь не секрет, что сфера ОПК до последнего времени считалась малопривлекательной для частного бизнеса…

- Ростех использует государственно-частное партнёрство как инструмент развития активов в соответствии с нашей Стратегией-2025. С помощью партнёров мы привлекаем прежде всего новые гражданские компетенции. Это помогает предприятиям и холдингам корпорации становиться более эффективными и быстрее занимать позиции на новых рынках.

В качестве примера приведу тот же "Концерн "Калашников", где мы сохранили блокирующий пакет акций, остальное находится в руках частных инвесторов. Сегодня концерн - это сотни новых продуктов и экспортных контрактов. Кроме того, предприятие серьёзно диверсифицировало бизнес и вышло на новые рынки.

Ещё один пример - холдинг "Технодинамика", где 75 процентов минус одна акция проданы частному инвестору. Компания сегодня также демонстрирует высокие результаты. За два года консолидированная выручка компании выросла на 129,1 процента - до 42,2 млрд рублей в 2020 году. Доля гражданской продукции - с 23 процентов в 2018 году до 35 процентов по итогам прошлого года.

Сейчас мы рассматриваем возможность реализации долей в ряде других наших активов. Но отмечу, что продажа для нас не главная цель. Мы ищем инвесторов только для тех компаний, которые, на наш взгляд, к этому готовы и которым требуется новый толчок для развития.

- Оборонно-промышленный комплекс, как и Вооружённые Силы, славится своими многолетними традициями верного служения Отечеству. Что делается сегодня для сохранения исторической памяти? Для героико-патриотического воспитания нового поколения оборонщиков, которым не довелось пройти через испытания ни Великой Отечественной, ни холодной войны?

- Госкорпорация "Ростех" прилагает множество усилий к тому, чтобы сохранить память поколений о великих подвигах наших предков. Только так формируется преемственность и связь поколений. Это особенно значимо для промышленности, где важной является система наставничества, передачи знаний от опытных к новым сотрудникам.

Предприятия госкорпорации создают и реставрируют мемориалы в городах присутствия.

К примеру, в этом году Серовский механический завод благоустроил мемориал погибшим в Великой Отечественной войне заводчанам. Молодёжь "Уралтрансмаша" совместно с профсоюзом в этом году организовала на территории предприятия "Сад памяти". Работники посадили деревья в память о заводчанах, не вернувшихся с войны. Сотрудники НАЗ "Сокол" отреставрировали макет самолёта Ла-7 в Нижегородском кремле.

На наших предприятиях проводится акция памяти "Бессмертный цех". "Мотовилихинские заводы" стали родоначальником этого проекта и реализуют его с 2013 года. Заводчане рассказывают истории их близких людей, которые трудились на различных предприятиях в годы Великой Отечественной войны.

Наш концерн "Автоматика" сейчас создаёт Музей криптографии. Экспозиция будет рассказывать о невидимых подвигах российской разведки в периоды Великой Отечественной и холодной войны.

Свои двери открывают и другие музеи, к примеру авиационных конструкторских бюро Объединённой авиастроительной корпорации.

Александр ТИХОНОВ, "Красная звезда"

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков (с) "Красная Звезда"