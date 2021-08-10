В Анапе прошло выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса "ЭРА"

ЦАМТО, 9 августа. В Анапе 6 августа прошло выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса "ЭРА" с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова и замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова.

Перед началом заседания его участникам была продемонстрирована работа новейшей автономной роботизированной платформы "Маркер", а также представлен совместный проект госкорпорации Росатом и ГосНИИАС – "Тактик-А", в котором отрабатывается технология поддержки и принятия решений в боевых условиях, когда человек не способен действовать достаточно быстро.

Вице-премьер Юрий Борисов и замглавы военного ведомства генерал армии Павел Попов также ознакомились с возможностями и инновационными разработками дизайн-центра микроэлектроники. Им был представлен центр машинного обучения, работа которого организована в целях апробации разработанных предприятиями оборонно-промышленного комплекса образцов вооружения с использованием нейросетей.

В дизайн-центре также функционирует новая лаборатория Специального технологического центра (СТЦ) – компании, которая в прошлом году получила статус участника технополиса. В настоящее время операторы научных рот технополиса под руководством специалистов СТЦ ведут работу над двумя проектами. В рамках одного из них решаются задачи по автоматическому дешифрованию снимков, получаемых с беспилотных летательных аппаратов с определением координат объектов. Второй проект – "АПК-ОР" – представляет собой аппаратно-программный комплекс обработки речи, решающий задачу контроля речевых потоков. Основное применение комплекса – разведка и поиск оперативно значимой информации в больших объемах аудиоданных.

Участники заседания Совета осмотрели выставку достижений технополиса, на которой были продемонстрированы результаты деятельности сотрудников и операторов научных рот военного иннограда, а также проекты, выполняемые совместно с организациями и предприятиями промышленности.

В частности, были представлены макет аппаратно-программного комплекса обнаружения и распознавания вооружения, военной и специальной техники "Око" с лазерным подсветом цели, шлем интегрированный дополненной реальностью, габаритный макет перспективного сверхмалого космического аппарата стандарта CUBESAT 3U дистанционного зондирования Земли, медицинские изделия и принадлежности, распечатанные на 3D-принтере, робототехнический комплекс "Жук" и другие разработки. По словам устроителей выставки, большинство экспонатов доведены до высокой степени готовности и проходят апробацию.

Кроме того, участникам мероприятия продемонстрированы возможности технополиса, связанные с запуском научно-производственного центра "Кулибин". Благодаря собственному мини-заводу, решены задачи по созданию опытных образцов изделий, разработанных в лабораториях технополиса совместно с органами военного управления.

"Сегодня мы своими глазами увидели, какой потенциал у опытного производства технополиса, как качественно вырос функционал созданного дизайн-центра. Это хороший тренд, который надо поддерживать, ставя реальные научные и производственные задачи", – сказал на заседании заместитель председателя правительства Юрий Борисов.

Он отметил, что инфраструктура технополиса стремительно развивается, что подразумевает необходимость в совместной скоординированной деятельности образовательных и научных организаций, предприятий промышленности и подразделений Минобороны России.

Продолжается работа над формированием программы научной деятельности технополиса и разработкой законодательной базы, добавил Юрий Борисов.

"Новый федеральный закон "О Военном инновационном технополисе "ЭРА" позволит обеспечить эффективную государственную поддержку предприятий – резидентов "ЭРЫ" и создать целостную, упорядоченную и сбалансированную систему законодательства в области осуществления деятельности на территории обособленного комплекса", – сказал вице-премьер.

О ходе подготовки проекта федерального закона "О Военном инновационном технополисе "ЭРА" доложил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

В частности, он отметил, что законопроект согласован с федеральными органами исполнительной власти, на него получены заключения Минюста и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. Распоряжением правительства РФ от 26 июня 2021 года законопроект внесен в Государственную Думу для рассмотрения на осенней сессии.

Участники Совета технополиса отметили, что принятие федерального закона обеспечит эффективную государственную поддержку юридическим лицам – участникам технополиса, ориентированным на научно-техническую и инновационную деятельность, откроет беспрепятственный доступ на комфортных финансовых условиях как к объектам научной и инновационной инфраструктуры, так и к результатам научной и научно-технической деятельности, созданным с привлечением бюджетных средств.

Участниками заседания также был рассмотрен вопрос формирования единой программы научной деятельности технополиса с учетом выполнения мероприятий Программы приоритетных научных исследований и инновационных проектов технополиса на 2018-2020 гг. Отдельно был обсужден порядок проведения расширенного заседания Научно-координационного совета технополиса на Международном военном техническом форуме "Армия–2021".

В рамках заседания также были рассмотрены заявки от научных организаций и предприятий оборонной промышленности, претендующих на получение статуса участника Военного инновационного технополиса "ЭРА"

Вниманию членов Совета технополиса был представлена заявка Ижевского электромеханического завода "Купол" с проектом по созданию новой системы интегрированной логистической поддержки изделий вооружения, военной и специальной техники семейства "Тор". Благодаря этому проекту впервые информация о техническом состоянии, длительности и условиях эксплуатации, составных частях, примененных расходных материалах и модификациях каждого конкретного образца изделий станет доступна в режиме реального времени.

Кроме того, был рассмотрен проект Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова "Экспериментальные комплексные исследования путей повышения эффективности обнаружения низколетящих крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и других средств воздушно-космического нападения при работе радиолокационной станции в условиях помехового влияния подстилающей поверхности". Итогом разработки стало создание электронного банка радиолокационных сигналов, отраженных от различных подстилающих поверхностей в различных метеоусловиях с последующим внедрением данных в работу стенда имитации фоно-целевой обстановки реального времени.

Компания "Цифровая кухня" представила на рассмотрение проект по созданию программного комплекса "Наблюдатель-М", который, по мнению представителя организации, будет востребован не только Вооруженными Силами Российской Федерации, но и найдет применение в гражданской сфере. Внедрение такого программного комплекса позволит сократить время поиска информации, увеличит полноту представленных данных и, как следствие, повысит качество принимаемых кадровых решений.

В 2020 году было подписано соглашение между технополисом "ЭРА" и Уфимским авиационным институтом. Сегодня оно переросло в совместный проект по разработке новых консервационных и рабоче-консервационных смазочных материалов, отвечающих требованиям Минобороны России. На данный момент работа по проекту выполняется в инициативном порядке в рамках соглашений о сотрудничестве с технополисом и 25-м Государственным научно-исследовательским институтом химмотологии Министерства обороны РФ.

Статус "Участник технополиса" предполагает ряд преференций для предприятий промышленности и организаций – резидентов "ЭРЫ", которые реализуют инновационные проекты военного и двойного назначения. Механизмы такого взаимодействия отражены в проекте нового федерального закона "О Военном инновационном технополисе "ЭРА", который призван обеспечить эффективную государственную поддержку юридическим лицам, ориентированным на научно-техническую и инновационную деятельность, откроет беспрепятственный доступ на комфортных финансовых условиях как к объектам научной и инновационной инфраструктуры, так и к результатам научной и научно-технической деятельности, созданным с привлечением бюджетных средств.

Кроме того, на заседании было доложено, что в рамках Правительственной недели, которая прошла на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" в Анапе, было представлено более 30 инновационных проектов и новые робототехнические комплексы.

В рамках Правительственной недели были проведены научно-деловые мероприятия, военно-технические эксперименты и посещение тематических экспозиций, на которых было представлено более 30 инновационных проектов, выполненных военнослужащими технополиса, а также новые робототехнические комплексы Главного научно-исследовательского межвидового центра перспективного вооружения Минобороны России.

Военный инновационный технополис "ЭРА" уже в третий раз стал площадкой для проведения диалога об инновационных, рационализаторских, научно-технических проектах между ведущими экспертами и молодыми специалистами в области военной робототехники. Одним из ключевых событий Недели стала военно-научная конференция "Перспективы развития робототехнических комплексов военного, двойного и специального назначения".

Участники научно-технической конференции по направлению "Информатика и вычислительная техника" обсудили состояние и перспективы развития компьютерного моделирования сложных процессов. Одной из ключевых тем стало будущее суперкомпьютерных и грид-технологий в системах военного и двойного назначения.

На площадке технополиса состоялась также первая научно-техническая конференция "Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Малые космические аппараты" в рамках деятельности новой лаборатории технополиса. В центре обсуждения были основные направления применения космических систем на базе малых космических аппаратов в интересах решения задач Вооруженных Сил Российской Федерации.

В рамках научно-деловой программы также проведены круглые столы и научно-технический семинар "Управление созданием научно-технического задела для вооружения, военной и специальной техники и оборонно-промышленного комплекса".

Справочно:

"ЭРА" – первый военный инноград с четкой ориентацией на продукцию и технологии военного и двойного назначения, обеспечивающих обороноспособность государства. Сейчас в технополисе идет работа по восьми основным направлениям: информационно-телекоммуникационные системы и системы искусственного интеллекта; робототехнические комплексы; суперкомпьютеры; техническое зрение и распознавание образов; информационная безопасность; нанотехнологии и наноматериалы; энергетика и технологии жизнеобеспечения, а также биоинженерные биосинтетические и биосенсорные технологии.

На территории "Эры" работают несколько десятков компаний оборонно-промышленного комплекса, созданы четыре научные роты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.