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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

386 боевых эскадрилий спасут США от России и Китая… теперь и этого мало

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Источник изображения: vpk-news.ru

Предпочтение отдается разработке нового истребителя шестого поколения Penetrating Counter Air, а также ускорению темпов закупок 70 истребителей F-35A.

В сентябре 2018 года представители ВВС США заявили, что им понадобится в общей сложности 386 боевых эскадрилий, чтобы успешно противостоять будущим угрозам со стороны России и Китая. Согласно результатам нового исследования, проведенного по распоряжению Конгресса США, такого количества эскадрилий может оказаться недостаточно.

Кроме того, как отмечает журнал Defense News, в исследовании Центра стратегических и бюджетных оценок содержится призыв к тому, чтобы ВВС США начали разрабатывать ряд новых технологий, включая создание малозаметного беспилотного летательного аппарата с вооружением на борту, нового дрона-разведчика, который сможет проникать вглубь спорных территорий, а также самолетов-заправщиков, аналогов которым пока нет.

Это исследование было проведено в соответствии с законопроектом об оборонном бюджете на 2018 год, согласно которому ВВС США, исследовательская компания MITRE, получающая финансирование от правительства США, а также Центр стратегических и бюджетных оценок должны были разработать рекомендации касательно будущей организационной структуры ВВС США.

В ходе своего исследования, результаты которого были представлены в Конгрессе ранее в марте, Центр стратегических и бюджетных оценок обнаружил критическую нехватку самолетов-заправщиков, бомбардировщиков, истребителей, разведывательно-ударных беспилотников, а также средств командования/контроля, наблюдения и разведки, отметив, что, прежде всего, необходимо увеличить количество бомбардировщиков, заправщиков и беспилотников.

 

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35A
Проекты
БПЛА
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