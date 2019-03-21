Новейший ударный вертолет Ми-28НМ испытают в сирийской пустыне

Министерство обороны России приступило к испытаниям в сложных погодных и климатических условиях военного вертолета Ми-28НМ, прозванного "Ночной суперохотник". Опытный экземпляр машины был доставлен на авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщили "Известиям" собеседники в военном ведомстве и вертолетостроительной отрасли страны.

Пилотам в условиях высоких температур и песчаных бурь предстоит проверить системы управления и вооружения вертолета, новейший радиолокационный комплекс, а также шлемы с функцией дополнительной реальности.

Данная функция позволяет выводить с помощью лазерных лучей на пластиковый защитный козырек шлема оперативные карты, разведданные, информацию о состоянии вертолета. При нулевой видимости пилот может вывести на экран трехмерное изображение местности.

Одно из главных преимуществ Ми-28НМ — появление надвтулочной радиолокационной станции (РЛС). Антенно-приемно-передающая часть РЛС расположена над несущим винтом под специальным обтекателем из радиопроницаемого материала в виде шара. Это позволяет экипажу получать изображения местности, в то время как вертолет остается невидимым для противника.

Первые летные испытания нового вертолета, созданного на базе Ми-28Н, прошли в августе 2016 года. За это время аппарат прошел все необходимые заводские испытания и готов к эксплуатации в Вооруженных силах России.

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