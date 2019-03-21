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21.03.2019
ЦАМТО

П.Порошенко: более 400 ед. вооружения и военной техники передано 20 марта украинской армии

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Петр Порошенко и Степан Полторак смотрят на танк "Оплот"
Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк "Оплот" во время открытия выставки "Сила непобедимого" в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Pool/ Mykola Lazarenko

ЦАМТО, 20 марта. Более 400 ед. вооружения и военной техники передано 20 марта украинской армии, всего с начала 2014 года в ВСУ поставлено более 23 тыс. ед. военной техники.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Украины Петр Порошенко.

Передача очередной партии военной техники в количестве более 400 ед. состоялась в Хмельницкой области, трансляцию вели украинские телеканалы.

П.Порошенко сообщил, что с 2014 года в ВСУ были переданы модернизированные самолеты и вертолеты, малые бронированные артиллерийские катера, бронетанковое вооружение и техника, артиллерийские системы, противотанковое вооружение, беспилотники и другое, отмечает агентство.

Кроме того, по его словам, приоритетным является завершение разработки нового и модернизированного вооружения и серийное производство, в частности, ракетных комплексов "Ольха-М", "Нептун", 155-мм артсистем "Богдан", реактивных систем залпового огня "Верба-1", беспилотного разведывательно-ударного комплекса "Сокол", передает "РИА Новости".

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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