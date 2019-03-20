"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям

Российскому подводному флоту исполнилось 113 лет. Старичком он не смотрится. Наоборот, с каждым годом молодеет и обновляется. Ядерные субмарины последних поколений проектов "Борей" и "Ясень" только становятся в строй. А на горизонте - суперлодка проекта "Хаски". Сегодня же в центре внимания автономный необитаемый аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон".

Одно из самых ожидаемых событий - спуск весной на воду судостроительным заводом "Севмаш" атомной подводной лодки - носителя беспилотного комплекса "Посейдон". Об этом в ежегодном Послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года сообщил президент России Владимир Путин. Этот глубоководный беспилотник стал настоящей мировой сенсацией. И несмотря на то, что в силу секретности о нем мало что известно, публикаций и комментариев об этом аппарате уже великое множество.

"Посейдон" крайне сложно обнаружить и тем более перехватить", - сказал в интервью информагентству РИА Новости контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров.

Это действительно так. Ведь одна из самых интересных особенностей "Посейдона" заключается в его способности почти мгновенно развивать скорость свыше 200 км/ч. Это позволяет уйти от любого типа противоторпед и выйти в район атаки так, что цель будет неспособна уйти от удара.

Именно в нашей стране впервые в мире еще в 1977 году приняли на вооружение сверхскоростную ракетоторпеду "Шквал". Она развивала под водой скорость до 370 км/ч. Добиться этого удалось за счет использования гидрореактивного двигателя, работающего на твердом топливе, которое при реакции с водой выделяло огромное количество газа. Его хватало на создание мощной реактивной тяги и создание вокруг торпеды газового пузыря. Именно то, что ракетоторпеда двигалась в так называемой кавитационной полости, позволяло ей развивать запредельную скорость. Металлический корпус торпеды не соприкасался с водой, а трение воздушного пузыря с водой было сравнительно небольшим. Достигнуть такого эффекта можно было лишь за счет использования ракетного двигателя, компоненты топлива которого долгое время являлись одним из самых больших секретов "Шквала".

Система "Посейдон". Источник: Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков

Конкурировать с "Посейдоном" по своей новизне и реализованным ноу-хау будет многоцелевая атомная подводная лодка пятого поколения проекта "Хаски"

Предполагается, что вокруг корпуса "Посейдона" тоже создается газовый пузырь. И в этом его главная загадка. Аппарат имеет ядерную силовую установку и классический винтовой движитель. Но винты торпед в газовой среде не работают. Тем не менее скорость в 200 км/ч гарантируется. Как отечественным конструкторам удалось этого добиться - один из самых строго охраняемых технологических секретов новейшего российского автономного необитаемого подводного аппарата.

Конкурировать с "Посейдоном" по своей новизне и реализованным ноу-хау будет многоцелевая атомная подводная лодка пятого поколения проекта "Хаски". Информации по ней практически нет - одни предположения. Однако известно, что эта субмарина станет носителем ракетного комплекса с гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". По данным источника РИА Новости в ОПК, "Хаски" разрабатывается в питерском КБ "Малахит". Создание этой лодки заложено в госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы.

Известно, что "Циркон" будет иметь гиперзвуковую скорость, превышающую звуковую в девять раз. Дальность полета ракеты в противокорабельном варианте - более 1000 километров. Как считают специалисты, ракеты "Циркон" достигнут любой надводной или наземной цели, находящейся в 500 километрах от лодки-носителя, всего за пять минут. За это время теоретически обнаружить летящие к цели с гиперзвуковой скоростью ракеты можно, но вот перехватить их, даже теоретически, невозможно.

Сергей Птичкин