Российские подлодки строят с прицелом на гиперзвук и беспилотники

Военно-морской парад, проведенный вчера в Петербурге, и состоявшаяся накануне одновременная закладка шести новых надводных кораблей и подводных лодок для российского ВМФ дают повод присмотреться и рассказать чуть более подробно, как и чьими стараниями это стало возможно в подводном кораблестроении.

Казалось бы: где Воронеж и где Владивосток! Даже если прямиком, не выбирая дорог и переправ, это шесть с половиной тысяч км через реки, горы и тайгу. Но в стапельном цехе "Севмаша" они оказались рядом - многоцелевые атомные субмарины "Воронеж" и "Владивосток" проекта 08551 "Ясень-М".

Правда, не корабли в уже готовом к спуску виде, а только их закладные секции. Но факт все равно примечательный: на северодвинской верфи уже мало кто из ветеранов помнит, чтобы в один день закладывали на стапеле сразу две атомные подводные лодки. И какие!

Владимир Дорофеев, генеральный директор питерского МБМ "Малахит", где эта серия кораблей проектируется, не стал в присутствии телекамер живописать их боевые возможности и задачи. А гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко на правах принимающего кое-что решил себе позволить.

- Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми будущее подводного российского флота, - сказал он, обращаясь по видеосвязи к президенту России Владимиру Путину и к участникам церемонии, которые находились в том момент в стапельном цехе "Севмаша".

А таких по причине коронавируса в этот раз было немного. Кроме упомянутого главы "Малахита" в закладке новых субмарин приняли участие командующий Краснознаменным Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, представители Беломорской военно-морской базы, администрации Северодвинска и работники самой верфи. Почетное право закрепить на штатном месте закладные доски АПЛ "Воронеж" и АПЛ "Владивосток" предоставили электросварщикам Юрию Коробову и Николаю Панасенко.

- Впереди семь лет строительства: срок сдачи - 2027-й, 2028-й годы, - добавил подробностей Михаил Будниченко уже за пределами того, что попало в телеэфир. И заверил, что "Севмаш" в тандеме с "Малахитом" и другими предприятиями научно-производственной кооперации выполнит поставленные задачи. Гарантия тому - уже построенные на верфи и переданные флоту 133 атомные субмарины.

Та, что стала 133-й, носит имя "Князь Владимир" и принадлежит семье стратегических подводных ракетоносцев проекта 09552 "Борей-А". Этим летом, в День России, экипаж Владислава Дружина поднял военно-морской флаг, что означало вступление нового корабля в боевой состав. Спустя две недели он совершил межбазовый переход из Северодвинска в Гаджиево и 3 июля прибыл к месту постоянного базирования. И теперь, уже по плану боевой подготовки 31-й дивизии подводных лодок Северного флота, отрабатывает учебно-курсовые задачи для ввода в состав сил постоянной готовности. А 26 июля, в День ВМФ, головной "Борей-А" принял участие в военно-морском параде в Североморске.

Тем временем в Северодвинске, как только "Князь Владимир" покинул заводскую акваторию, к достроечной набережной встал "Князь Олег" - уже пятый по счету "Борей" и первый серийный, построенный, как и "Князь Владимир", по модернизированному проекту 09552 "Борей-А". Его вывели из эллинга 16 июля и в тот же день командир экипажа капитан II ранга Игорь Голубев, по традиции, разбил бутылку шампанского о кормовой стабилизатор атомохода.

Сейчас уже начались заводские, а впереди - государственные испытания. Вместе с кораблем и экипажем их будет держать сдаточная команда "Севмаша" под руководством Михаила Ползикова. Задача - добиться, чтобы на передаваемом флоту новом корабле все работало "как часы", а он в целом, как боевая единица, подтвердил заявленные ТТХ.

Насколько сложна и объемна эта задача, поясню на цифрах. Атомная подлодка серии "Борей", по открытым данным той верфи, где они их строят, - это 1,3 миллиона (!) узлов и механизмов. А протяженность трубопроводов и кабельных трасс, на которых установлено огромное количество клапанов, задвижек, насосов, фильтров, переключающих, регулирующих и блокирующих устройств, достигает, соответственно, 109 и 600 километров. Вся субмарина от носовых отсеков до кормы, внутри и снаружи прочного корпуса, этим пронизана и переплетена. На строительство одного "Борея" уходит 17 тысяч тонн металла, а его внешний шумопоглощающий "обвес" - это 10 тысяч специальных резиновых пластин, тщательно подогнанных и особым образом закрепленных.

По словам генерального директора ЦКБ "Рубин" Игоря Вильнита и его коллег-проектировщиков, от первых трех "Бореев" ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", построены по проектам 09550, 09551) модернизированные ракетоносцы (начиная с "Князя Владимира") отличаются "меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием". За этими обтекаемыми формулировками - большая, но не видимая посторонним многолетняя работа научно-исследовательских, конструкторских и производственных коллективов по созданию и внедрению на строящихся подводных лодках новейших комплексов вооружения и общекорабельных систем, включая мощную ядерно-энергетическую установку в модульном исполнении.

В том же ряду - новые корпусные, амортизирующие и снижающие шумность материалы, цифровые интеллектуальные системы управления оружием, системы целеуказания, гидроакустики, инновационные методы подводной коммуникации и поддержания связи с командными центрами при несении боевого дежурства в дальней морской зоне.

При постройке серии кораблей на каждом следующем заказе таких нововведений становится все больше. И далеко не каждое приживается с первой попытки. Что-то приходится исправлять и доводить авторам новой разработки. В других случаях, чтобы "вписать" перспективную систему в сложившуюся архитектуру корабля, приходится ломать голову его генеральному конструктору.

В случае с "Бореями" это ответственность ЦКБ "Рубин", а по всем "Ясеням", как уже сказано, ответ держит "Малахит".

Главным образом по этой неафишируемой причине почти на два года растянулись испытания - сначала заводские, потом государственные - ракетоносца "Князь Владимир". Он, напомним, строился как головной, то есть первый, по модернизированному проекту "Борей-А". Практически та же ситуация и с многоцелевой АПЛ "Казань" - это головной корабль, построенный по усовершенствованному проекту 885 "Ясень-М".

Первоначально "Казань" намеревались передать флоту в 2018-м, но испытания затянулись, и ввод корабля в боевой состав перенесли на год. Однако и прошлой осенью что-то не срослось. Возможно, у экипажа и госкомиссии остались вопросы по какой-то системе или оборудованию подводной лодки. А возможно, программу испытаний намеренно усложнили "сверху". Например, пробным пуском гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты 3M22 "Циркон", чего изначально не предполагалось…

Гадать не будем, но факт остается фактом: "Казань" все еще в Северодвинске, временно приписана к бригаде строящихся кораблей Беломорской ВМБ. Хотя ее давно ждут в 11-й дивизии подводных сил Северного флота - в том же самом гарнизоне Гаджиево, куда в начале июля пришел "Князь Владимир".

Ракетоносец "Князь Олег", который вывели со стапеля десять дней назад, считается кораблем серийным - он пятый по счету в линейке "Бореев" и второй по факту закладки "Борей-А". И на его испытания - швартовные, заводские, государственные - осталось всего ничего - один месяц лета, осень, начало зимы. Уже в этом году, согласно контракту с Минобороны, боеготовый корабль должен быть передан ВМФ. Но пандемия коронавируса заставила многое отсрочить и пересмотреть. С высокой долей вероятности будут скорректированы планы и в отношении "Князя Олега".

В очереди за ним, на различной стадии постройки по проекту "Борей-А", еще три серийных атомных подводных крейсера с баллистическими ракетами: "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский". Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в день подъема флага ВМФ на "Князе Владимире" дал понять журналистам, что на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в августе этого года ожидается подписание контракта с Минобороны еще на два корабля в той же линейке стратегических "Бореев" - девятого и десятого. Их наименования официально пока не оглашаются. По неофициальным данным, эти две подводные лодки могут быть названы "Маршал Жуков" и "Маршал Рокоссовский".

К слову сказать, на форуме "Армия" в прошлом году был подписан контракт на те два "Ясеня" - восьмой и девятый, что были заложены неделю назад под именами собственными "Воронеж" и "Владивосток". В постройке, напомним, сейчас одновременно шесть многоцелевых АПЛ усовершенствованного проекта 885 "Ясень-М". По времени закладки они идут в такой последовательности: "Красноярск" (июль 2014), "Архангельск" (март 2015), "Пермь" (июль 2016), "Ульяновск" (июль 2017), "Воронеж" и "Владивосток" (оба - июль 2020).

Заложенный под именем "Новосибирск" в июле 2013-го первый серийный "Ясень-М", как уже сообщалось, в декабре прошлого года выведен из эллинга и спущен на воду. К этому дню на нем должна быть введена ядерная установка и проведены швартовные испытания. А не сегодня-завтра - в море, где предстоит обширная программа заводских и государственных экзаменов. Согласно ранее озвученным планам Минобороны, первый серийный "Ясень-М" должен войти в боевой состав российского ВМФ в 2021 году и, предположительно, будет нести службу в составе Тихоокеанского флота.

В сдаточной программе "Севмаша" на вторую половину 2020 года помимо уже названных многоцелевой АПЛ "Казань" и ракетоносца "Князь Олег" значится субмарина специального назначения "Белгород" - носитель подводных беспилотников, включая ядерный "Посейдон".

Из достоверного про "Белгород" известно то, что эта субмарина, заложенная на рубеже 90-х годов прошлого века по проекту 949А "Антей" как подводный крейсер с крылатыми ракетами (типа погибшего "Курска"), была заморожена на стапеле из-за проблем с финансированием. С 2000-го по 2006-й работы, по сведениям из неофициальных источников, продолжались, а потом снова были остановлены.

В 2012 году долгожителю на стапеле под названием "Белгород" изменили назначение и достраивали-перестраивали уже по проекту 09852 как АПЛ специального назначения. 23 апреля 2019 года под объективом телекамер подлодку спустили на воду и официально назвали носителем подводных беспилотных аппаратов "Посейдон".

В воскресенье, 26 июля 2020 года, пресс-служба Минобороны официально известила, что Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности уже проводятся испытания "первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Как говорится в том же сообщении, "экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе".

Где именно осваивает - в море или только еще у заводского причала - в сообщении военного ведомства не уточняется. А в ОСК и на самой верфи эту тему не комментируют. Но и не скрывают того факта что в спину "Белгороду" дышит и готовится к спуску на воду еще одна атомная подводная лодка со схожим назначением - "Хабаровск"…

Из всего перечисленного напрашивается вывод: с начала нынешнего лета "Севмаш", "Рубин" и "Малахит" ходят, образно говоря, в именинниках. И глава государства, приветствуя участников Военно-морского парада в Петербурге 26 июля, это косвенным образом подтвердил.

"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота, - заявил президент России, - будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны".

Александр Емельяненков (Санкт-Петербург - Северодвинск - Москва)