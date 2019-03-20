Interpressnews: в учениях НАТО в Грузии примут участие 24 страны

Грузинские офицеры во время церемонии вручения дипломов.

Учения "НАТО-Грузия 2019" были официально открыты в министерстве обороны Грузии 18 марта. Открыли их первый заместитель министра обороны Лела Чиковани и заместитель начальника войск объединенного учебного центра (JFTC) генерал Ладислав Юнг, как сообщает "Интерпрессньюз".

"Учения НАТО-Грузия 2019" - это обучение командного состава и персонала, которое будет проходить в Объединенном учебно-оценочном центре (18-29 марта), в нем примут участие 343 военных и гражданских лиц.

"Учения НАТО-Грузия 2019" - это первые командно-штабные маневры Совместной многонациональной бригады во главе с силами обороны Грузии.

Целью обучения является повышение оперативной совместимости вооруженных сил Грузии, Североатлантического союза и стран-партнеров, а также укрепление потенциала Сил обороны Грузии. Представители международных и неправительственных организаций будут активно участвовать в процессе, который будет способствовать укреплению военно-гражданского сотрудничества.

"Учения НАТО-Грузия 2019" - это второе учение в рамках "Существенного пакета НАТО-Грузия" (SNGP) - пакет был вручен на саммите НАТО 2014 года в Уэльсе.

Первые совместные учения НАТО-Грузия были проведены в 2016 году.

Впервые в истории силы обороны Грузии руководят Совместным центром тренировки и оценки JTEC. Грузинская сторона, в свою очередь, предоставит планирование Союзному командованию по трансформации (ACT), Командованию сухопутных войск НАТО (LANDCOM) и Учебному центру объединенных сил (JFTC).

В отличие от предыдущих маневров, мероприятие было расширено, а именно 14 стран приняли участие в предыдущих учениях, а в этом году - 24 страны (Албания, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Германия, Дания, Эстония, Франция, Греция, Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, США, Азербайджан, Грузия, Швеция).

В учениях также примут активное участие Международный комитет Красного Креста (МККК), Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как наблюдатель.