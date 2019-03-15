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15.03.2019
ТАСС

Два Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Черного моря

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Ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3
Ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

В Минобороны России уточнили, что самолеты преодолели около 4,5 тыс. км и провели в воздухе более пяти часов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что самолеты преодолели около 4,5 тысячи километров и провели в воздухе более 5 часов.

В Минобороны отметили, что самолеты дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-22М3 с экипажем из четырех человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км/ч, дальность полета - 7 тыс. км.

Бомбардировщик будет модернизирован по проекту Ту-22М3М, в результате чего получит новые управляемые ракеты большой дальности. По данным источника ТАСС в российской оборонке, на Ту-22М3 в будущем планируется испытать гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Самолет сможет нести сразу несколько таких ракет.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
Ту-22М
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Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
ГЗЛА
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