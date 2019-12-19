Географию применения гиперзвукового "Кинжала" расширят

География применения гиперзвуковой противокорабельной ракеты авиационного базирования "Кинжал" будет расширяться, заявили в Минобороны РФ.

- Отрабатываются задачи опытно-боевого дежурства авиационного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой. Выполнены пуски ракет в различных климатических условиях, в том числе в Арктике. Одновременно развивается аэродромная сеть, обеспечивающая расширение географии применения комплекса, - рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ на встрече с аккредитованными в России военными атташе.

О существовании у России гиперзвукового комплекса "Кинжал" сообщил весной 2018 года глава государства Владимир Путин. Сама ракета к тому времени уже три месяца несла опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. "Кинжал" предназначен для поражения крупных надводных целей: эсминцев, крейсеров и авианосцев. Дальность полета в 1000 километров дают возможность самолету-носителю не заходить в зону работы ПВО противника, а скорость в 10 Махов делают "Кинжал" неуязвимым для существующих и перспективных зенитных систем. Вероятное отклонение ракеты от цели не превышает метра.

Сейчас носителем "Кинжала" является сверхзвуковой высотный самолет МиГ-31К. В перспективе гиперзвуковым оружием планируется оснастить дальние ракетоносцы Ту-22М3 и истребитель пятого поколения Су-57.

Антон Валагин