Военный городок для сил ПВО Северного флота в Тикси готов к заселению

Пусковые установки 5П85СМ2-01 зенитной ракетной системы С-400 (40Р6) поставки 2016 года из состава заступившего на боевое дежурство в районе Северодвинска первого дивизиона 1528-го зенитного ракетного ордена Красной Звезды полка 1-й дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. 29.04.2017.

Новое соединение предназначено для обеспечения безопасности воздушного пространства над Северным морским путем

МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Новый военный городок блочно-модульного типа в поселке в Тикси (Якутия), где разместятся военнослужащие сил ПВО Северного флота (СФ), готов к заселению. Об этом в среду заявил журналистам командующий СФ адмирал Николай Евменов.

"Уже практически достроен и готов к заселению новый блочно-модульный военный городок в Якутском поселке Тикси, где вскоре будут размещены подразделения нового соединения противовоздушной обороны Северного флота", - сказал Евменов.

По его словам, новое соединение предназначено для обеспечения безопасности воздушного пространства над Северным морским путем.

Современный блочно-модульный городок будет состоять из 11 объектов, в том числе общежития, административного корпуса, дизельной электростанции, хранилищ воды и топлива, столовой, гаража и другого. Все объекты связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики.

Это станет еще одним уникальным военным объектом в Арктике. Ранее военные базы были созданы на ряде архипелагов. "В интересах обеспечения безопасности России в Арктике государством построены уникальные объекты на арктических архипелагах. Таких административно-жилых комплексов как "Арктический трилистник" на архипелаге Земля Франца-Иосифа и "Северный клевер" на Новосибирских островах в настоящее время больше нет ни у кого в мире", - сказал командующий.

По словам Евменова, также созданы уникальные военные городки на островах Земля Александры, Среднем и Котельном, где уже действуют арктические подразделения. "Такого масштабного присутствия сил Северного флота в Арктике прежде никогда не было", - заявил командующий.