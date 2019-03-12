СИПРИ: крупнейшими экспортерами ВиВТ за период 2014-2018 гг. являются США, Россия, Франция, Германия и Китай

ЦАМТО, 11 марта. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал ежегодный доклад, в котором ранжировал крупнейших поставщиков вооружений по объему экспорта ВиВТ за период 2014-2018 гг.

Крупнейшими экспортерами ВиВТ по версии СИПРИ являются США, Россия, Франция, Германия и Китай. За 5-летний период (2014-2018 гг.) на эти страны пришлось 75 проц. от общемирового объема экспорта вооружений, причем на долю первых двух стран приходится 57 проц.

В целом, по данным СИПРИ, мировой объем продаж ВиВТ в 2014-2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%.

Наибольший рост импорта показали страны Ближнего Востока: Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак.

По данным СИПРИ, в период с 2014 по 2018 год Россия поставила оружие в 48 государств, причем 55% экспорта пришлось на Индию, Китай и Алжир.

По оценке СИПРИ, США в рассматриваемый период поставили оружие как минимум 98 странам (при этом 52% американских поставок приходятся на страны Ближнего Востока).

Прим. ЦАМТО

В отличие от СИПРИ, который ведет подсчет по 5-летним периодам, ЦАМТО рассчитывает мировой объем экспорта/импорта вооружений по 8-летним периодам. Недавний такой расчет касался периода 2010-2017 гг.

Объем идентифицированного мирового экспорта/импорта ВиВТ в период 2010-2017 гг. составил, по оценке ЦАМТО, 539,825 млрд. долл. Максимальный результат по фактическому ежегодному экспорту был достигнут в 2017 году (89,659 млрд. долл.).

За период 2010-2017 гг. США являются безусловным лидером по экспорту вооружений – 218,300 млрд. долл., что составляет 40,44% от всего мирового экспорта ВиВТ за тот же период. СИПРИ дает долю США в 36% за период 2014-2018 гг., что на 6% больше, чем в 2009-2013 гг. В целом следует отметить, что СИПРИ постоянно занижает долю США на мировом рынке оружия, поскольку при расчетах пользуется т.н. тренд-индикатором СИПРИ, когда во главу угла ставится фактический объем передачи тех или иных типов вооружений, а фактор их стоимости имеет вторичное значение. Кстати этим же объясняется высокое место Китая в рейтинге СИПРИ (5 место).

Россия, по оценке ЦАМТО, прочно удерживает второе место, занимая 16,4% рынка, причем уже несколько лет подряд экспорт ВиВТ России стабилен и составляет около 15 млрд. долл. Некоторые годовые колебания в долевом объеме России за этот период имели место, что объясняется изменением общих объемов мировой торговли оружием.

В последние несколько лет Россия имеет стабильный портфель заказов. При одновременном постоянном росте общемирового рынка некоторое снижение доли России вполне объективно. В этом с СИПРИ можно согласиться, но это долевое сокращение крайне небольшое и постепенное.

Франция, занимающая по периоду 2010-2017 гг. третье место, поставила ПВН на сумму 42,683 млрд. долл. (8,1% рынка). В 2017 году военный экспорт Франции стал максимальным за весь 8-летний период – 7,9 млрд. долл.

Германия за 2010-2017 гг. занимает 4 место, Великобритания – 5 место.

В целом в 2010-2017 гг. 61 страна осуществила экспорт вооружений в период 2010-2017 гг.

Несмотря на разные периоды времени, по которым сделаны отчеты, следует отметить, что СИПРИ слишком высоко позиционирует Китай (5 место). В рейтинге ЦАМТО Китай занимает только 7 место.

По расчетам ЦАМТО, Франция прочно занимает 3 место (у СИПРИ также 3 место).

Германия, по оценке ЦАМТО, занимает за период 2010-2017 гг. 4 место (у СИПРИ – также 4 место). В первую пятерку рейтинга СИПРИ не входит Великобритания (по оценке ЦАМТО за период 2010-2017 гг. Великобритания занимает 5 место).

Что касается крупнейших импортеров ВиВТ России, то ими за период 2010-2017 гг. стали Индия (25,72% от всего российского экспорта ПВН), Алжир (13,61%) и Вьетнам (9,30%).

Доля трех крупнейших импортеров российских вооружений в 2010-2017 гг. (Индия, Алжир и Вьетнам) составила, по оценке ЦАМТО, 48,63% в общем балансе военного экспорта России.

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений. Что касается Китая, то по периоду 2010-2017 гг. Пекин занимает в общем балансе российского военного экспорта 5 место.

СИПРИ в тройку крупнейших импортеров российских вооружений по периоду 2014-2018 гг. включил Индию, Китай и Алжир. Возможно, второе место Китая вполне правомочно с учетом крупных поставок российских вооружений Китаю в 2018 году (поставки в 2018 году в расчет ЦАМТО не включены, поскольку рассматриваемый период составляет 2010-2017 гг.).

Крупнейшими в мире импортерами вооружений по периоду 2010-2017 гг. по оценке ЦАМТО стали Саудовская Аравия (47,950 млрд. долл.), Индия (43,855 млрд. долл.), Австралия (33,392 млрд. долл.), ОАЭ (31,831 млрд. долл.) и Египет (22,319 млрд. долл.).

Очередной годовой отчет ЦАМТО по периоду 2011-2018 гг. будет подготовлен к октябрю этого года. На текущий момент идет сбор информации, поскольку по многим странам итоговые результаты еще не опубликованы.