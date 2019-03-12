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12.03.2019
РИА Новости

Россия за шесть лет приняла на вооружение более 200 баллистических ракет

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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская армия в период с 2012 по 2018 годы приняла на вооружение 109 межконтинентальных баллистических ракет, а также 108 баллистических ракет подводного базирования, заявил, выступая на расширенном заседании Комитета Госдумы по обороне, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"За шесть лет (2012-2018. – Прим. ред.) Вооружённые Силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"; 108 баллистических ракет подводных лодок; три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей"; 57 космических аппаратов; семь подводных лодок; 17 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также 3712 новых и модернизированных танков и других боевых бронированных машин; более 1 тысячи самолетов и вертолётов; 161 надводный корабль, катер и судно", - сказал он.

Министр отметил, что эти поставки позволили перевооружить 12 ракетных полков на комплекс "Ярс"; 10 ракетных бригад на комплекс "Искандер"; 13 авиационных полков на истребители МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ, Су-34; три бригады армейской авиации и шесть вертолётных полков на Ка-52 и Ми-28; 20 зенитных ракетных полков на зенитную ракетную систему С-400; 23 дивизиона на комплекс "Панцирь-С"; 17 дивизионов на ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бал РК
Бастион
Искандер
Ка-52
МИ-28
МиГ-31
МиГ-31БМ
РС-24 Ярс
С-400 Триумф
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