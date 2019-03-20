Эффективная армия

Воюет, строит, учит, лечит и экономит бюджетные средства

Министерство обороны продолжает планомерное перевооружение и повышение боевых возможностей Вооруженных Сил.Шесть лет назад современные образцы военной техники закупались в единичных экземплярах. Как правило, они были низкого качества из-за сокращения военных представительств. В 2012 году число рекламаций на 40 процентов превышало показатели 2011 года. В целях повышения качественного состояния Вооруженных Сил проведена полная синхронизация по срокам и объемам оснащения войск современным вооружением и техникой, строительства инфраструктуры для их эксплуатации, подготовки специалистов, создания необходимой учебно-материальной базы и фонда служебного жилья.

В соответствии с президентскими майскими указами 2012 года Министерством обороны разработан и реализован план деятельности до конца десятилетия. В результате за шесть лет Вооруженные Силы получили 109 МБР "Ярс", 108 баллистических ракет подводных лодок, три РПКСН "Борей", 57 космических аппаратов, семь подводных лодок, 17 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", 3712 новых и модернизированных танков и других боевых бронированных машин, более тысячи самолетов и вертолетов, 161 надводный корабль.

Это позволило перевооружить 12 ракетных полков на комплекс "Ярс", 10 ракетных бригад на ОТРК "Искандер", 13 авиационных полков на МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, три бригады армейской авиации и шесть вертолетных полков на Ка-52 и Ми-28, 20 зенитных ракетных полков на ЗРС С-400, 23 дивизиона на ЗРПК "Панцирь-С", 17 дивизионов на БРК "Бал" и "Бастион".

“За шесть лет Вооруженные Силы получили 109 МБР "Ярс", 108 баллистических ракет подводных лодок, три РПКСН "Борей"”

Возрождены в современном виде военные представительства. Тем самым усилен контроль качества продукции, в 2,7 раза сокращено количество отказов нового вооружения и техники.

К 2019 году по периметру границы России создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет. Развертывается Единая космическая система обнаружения и боевого управления. Создан новый космический ракетный комплекс "Ангара". Сухопутные войска, а также мотострелковые бригады и бригады морской пехоты ВМФ – всего 35 соединений – обеспечены современной боевой экипировкой "Ратник-2".

В результате к началу 2019 года оснащенность Вооруженных Сил современным вооружением возросла в 3,8 раза – с 16 до 61,5 процента. В стратегических ядерных силах она составляет 82 процента, Сухопутных войсках – 48,3 процента, ВКС – 74 процента, Военно-морском флоте – 62,3 процента, ВДВ – 63,7 процента.

Последовательная и планомерная работа, проведенная Министерством обороны за шесть лет, позволила создать новый вид Вооруженных Сил – Воздушно-космические силы, сформировать ОСК "Северный флот", три армии: общевойсковую, танковую, армию ВВС и ПВО, четыре армейских корпуса, 25 соединений, более 150 воинских частей и организаций.

Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море. Создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря. В настоящее время все в/ч являются частями постоянной готовности.

Напомню, что так было не всегда. В 2012 году в составе сил немедленного применения имелось всего 16 соединений. Вместо дивизий были сформированы бригады, укомплектованные личным составом на 50–75 процентов. Временные параметры по приведению их в боевую готовность за один час достигнуты не были.

Высокоточное оружие большой дальности в Вооруженных Силах фактически отсутствовало. Исправных самолетов-носителей было только 30, а авиационных крылатых ракет – 37. Из-за длительной подготовки полетных заданий – около 44 суток – речи об эффективном применении этого оружия не было. На оснащении трех подразделений беспилотной авиации в Вооруженных Силах имелся 91 устаревший комплекс с беспилотными летательными аппаратами выпуска 70-х годов прошлого века. По своим характеристикам они не могли выполнять задачи в современном бою.

Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – более чем в 30. В ходе операции в Сирии Вооруженные Силы впервые нанесли 166 ударов крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования по объектам террористов. За счет внедрения современных систем обработки и передачи данных мы постепенно сократили время подготовки полетных заданий с полутора месяцев до трех часов.

Оснащение бомбардировщиков новыми прицельно-навигационными комплексами, такими как СВП-24, дало возможность применять обычные авиационные бомбы как высокоточное оружие с отклонением не более 10 метров. В командно-разведывательной ударной системе "Стрелец" реализована возможность поражения целей через 8–12 минут с момента их обнаружения, то есть в реальном масштабе времени.

“Создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в Средиземном море”

Качественный рывок в развитии беспилотной авиации (подробнее – "Камикадзе Калашников") создал новые возможности разведки и поражения объектов противника. Так, благодаря лазерной подсветке с беспилотников удалось дать вторую жизнь ранее невостребованным высокоточным артиллерийским снарядам "Краснополь". В результате уменьшился их расход – не более двух снарядов на одну цель – и увеличилась дальность применения.

За шесть лет сформировано 38 воинских частей, на вооружение которых поставлено более двух тысяч современных беспилотников. С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности.

Благодаря сирийскому опыту наши вертолеты получили легкие многофункциональные управляемые ракеты со значительно увеличенной дальностью действия – до 15 километров, что позволяет применять их без захода в зону поражения средств ПВО. Всего в Сирии мы апробировали 316 образцов современного вооружения.

В 2012 году ни о каком применении Вооруженных Сил в удаленных регионах не могло быть и речи. Воевать было некому и нечем. Мероприятия оперативной подготовки проводились с низкой интенсивностью. В результате расформирования Главного управления боевой подготовки было утрачено единое руководство процессом боевой учебы войск. С 2013 года для исправления ситуации введена практика внезапных проверок боевой готовности, в том числе в форме командно-штабных тренировок. Сегодня количество ежегодных мероприятий боевой подготовки по сравнению с 2012-м увеличилось в 6,5 раза – до 18 тысяч. Число ежегодных межвидовых учений выросло в 2,7 раза – до 1500, а двусторонних учений – в 57 раз – порядка до 1700.

“В ходе операции в Сирии Вооруженные Силы впервые нанесли 166 ударов крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования”

С 1 декабря 2014 года заступил на боевое дежурство Национальный центр управления обороной. Создана система центров и пунктов управления Вооруженных Сил. Развернута сеть защищенной видео-конференц-связи, насчитывающая свыше 210 стационарных терминалов и 70 мобильных комплектов. Новое цифровое телекоммуникационное оборудование установлено более чем на 1200 объектах Министерства обороны – фактически в каждом соединении и воинской части, во всех военно-учебных заведениях.

Сегодня действует новая система комплектования Вооруженных Сил. С 2012 года количество контрактников возросло более чем вдвое и в настоящее время составляет 393,8 тысячи человек. В каждом полку и бригаде формируются по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий – призывниками. При этом последние к выполнению боевых задач не привлекаются.

Сегодня в Вооруженных Силах 136 батальонных тактических групп, укомплектованных военнослужащими-контрактниками, готовых к выполнению любых поставленных задач. По итогам проведенной работы общая укомплектованность Вооруженных Сил по сравнению с 2012 годом повысилась на 35 процентов и доведена до 95–100 процентов.

Все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий, армий ВВС и ПВО, командиры дивизий, а также 96 процентов командиров общевойсковых бригад и полков имеют боевой опыт.

Мы завершили создание сети современной военной медицины.

За шесть лет построено и реконструировано более 240 объектов. В военно-медицинские организации поставлено свыше 32 тысяч единиц нового оборудования, что повысило уровень их современности вдвое. Напомню, что к 2012 году половина военных лечебных учреждений требовала улучшения материально-технической базы, более трети госпиталей – проведения реконструкции или капитального ремонта. Было закрыто 26 госпиталей, прекращена подготовка военврачей.

“С 2012 года количество контрактников возросло более чем вдвое и в настоящее время составляет 393,8 тысячи человек”

Уровень современного медицинского оборудования был не выше 18 процентов.

Сегодня медицинские подразделения войскового звена переоснащаются на современные мобильные комплексы на базе пневмокаркасных сооружений с унифицированным полевым оборудованием. Открыта многопрофильная клиника при ВМА им. Кирова, способная принимать до 35 тысяч пациентов в год. Это крупнейшее, не имеющее аналогов в Европе медицинское учреждение, укомплектованное по последнему слову техники. Клиника занимает площадь более 147 тысяч квадратных метров. В 2018 году в ней было внедрено 98 инновационных методов диагностики и лечения. Ее возможности позволяют оказывать высокоспециализированную помощь свыше 2500 пациентов.

Созданы системы санитарно-авиационной эвакуации с применением медицинских модулей для транспортировки с поля боя до госпиталя. Активно работает телемедицина.

В прошлом году завершено восстановление системы военного образования, что позволило вузам Министерства обороны провести полноценный выпуск. В Вооруженные Силы направлены более 12 тысяч офицеров. Осуществляется военная подготовка 60 тысяч студентов в 93 военных учебных центрах вузов. Активно развивается система довузовского образования: с 2013 года создано 15 такого рода образовательных организаций, из них четыре суворовских военных училища, три президентских кадетских училища, три филиала Нахимовского военно-морского училища, два кадетских корпуса и три школы для одаренных детей.

В соответствии с указом президента Российской Федерации в прошлом году созданы военно-политические органы. Одним из важнейших направлений их работы является патриотическое воспитание военнослужащих Вооруженных Сил и молодежи. Расширяется движение "Юнармия", сегодня оно представлено в каждом субъекте Российской Федерации и объединяет 347 тысяч подростков.

“Расширяется движение "Юнармия", сегодня оно представлено в каждом субъекте Федерации и объединяет 347 тысяч подростков”

В 2009–2012 годах реформирование и сокращение строительно-квартирных органов Минобороны привело к уменьшению количества строящихся объектов военной инфраструктуры до 200–300 в год. Задолженность подрядчиков перед министерством составляла 547,7 миллиарда рублей. На рубль бюджетных средств, вложенных в строительство, приходилось чуть более 20–25 копеек введенных основных фондов. Нам удалось сократить задолженность в три с половиной раза, и сегодня она составляет порядка 156 миллиардов. В очереди на жилье находились около 100 тысяч военнослужащих. При этом 26 тысяч квартир были не востребованы из-за неудачного места их расположения.

С 2013 года создание военной инфраструктуры синхронизировано со сроками поступающего в войска вооружения и военной техники.

Ежегодный прирост темпов строительства, связанных с введением зданий и сооружений в эксплуатацию, составляет в среднем шесть процентов при сокращении объемов финансирования. Это достигается за счет применения типовых и современных технологических проектов.

В результате стоимость строительства одного квадратного метра объектов Министерства обороны не превышает 32 тысяч рублей, что ниже, чем в среднем по стране. На один вложенный рубль приходится 1,4 рубля вводимых основных фондов.

Создание военной инфраструктуры ведется по всей территории страны, включая арктические районы и военные базы, расположенные за рубежом. Всего в Арктике на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и на мысе Шмидта за шесть лет возведено 475 объектов общей площадью более 710 тысяч квадратных метров. В них размещены военнослужащие, специальное вооружение и техника.

Полностью выполнены планы по обеспечению военнослужащих постоянным жильем. За шесть лет право на него реализовали 126,4 тысячи человек, из них 95,8 тысячи получили квартиры, а 30,6 тысячи – жилищные субсидии. В 5,5 раза увеличены темпы формирования специализированного жилищного фонда. В настоящее время в нем содержится свыше 275 тысяч служебных жилых помещений. С 2013 года жильем обеспечены 97 тысяч военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы.

“На островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и на мысе Шмидта за шесть лет возведено 475 объектов общей площадью более 710 тысяч квадратных метров”

Система аутсорсинга, сложившаяся уже к 2012 году, себя абсолютно не оправдала. Задачи по обеспечению войск в боевых условиях не решались – военнослужащих оказалось некому кормить, техника не ремонтировалась, ГСМ в районы полевых выходов не доставлялись.

Фактически аутсорсинг развивался только там, где он приносил хороший доход и не было обязательств. Это, например, обслуживание коммунально-жилищного фонда, электро- и теплохозяйства. При этом аутсорсинг занимался только их эксплуатацией без надлежащего содержания и ремонта, что особенно негативно сказывалось в зимний период, когда случались многочисленные аварии или отсутствовали запасы топлива. Устранять данные недостатки, как правило, приходилось в авральном режиме. Одних только уборщиц и дворников Министерство обороны содержало 124 тысячи человек. А если к этому добавить более 100 тысяч рабочих на заводах, цифра сопоставима с количеством военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Сегодня ситуация кардинально другая. В течение шести лет реализуются инновационные подходы в программе "Эффективная армия". За это время мы вышли на покрытие дефицита базовых показателей по статьям материально-технического и коммунального обеспечения в условиях повышения цен на эти услуги. Все мероприятия осуществляются в пределах предусмотренных для Министерства обороны финансовых средств, без дополнительных запросов.

Ежегодный эффект от работы восстановленных штатных войсковых ремонтных органов насчитывает порядка одного миллиарда рублей экономии бюджетных средств. Установка в столовых воинских частей 730 систем контроля, управления доступом и заказа питания дала экономический эффект около трех миллиардов рублей. Оборудование всех военных городков 111 тысячами приборов учета коммунальных ресурсов позволило сэкономить 5,3 миллиарда рублей.

“Система аутсорсинга, сложившаяся уже к 2012 году, себя абсолютно не оправдала – задачи по обеспечению войск в боевых условиях не решались”

Войска полностью обеспечены современной бытовой техникой.

Для улучшения санитарно-бытовых условий и ежедневной гигиены в воинских частях установлено около 50 тысяч душевых кабин. Восстановленные на арсеналах ремонтные цехи только в текущем году вернули в строй 550 тысяч ракет и боеприпасов. Их закупка обошлась бы бюджету в 63 миллиарда рублей. К исходу 2020-го общий экономический эффект от мероприятий данной программы составит 544 миллиарда.

С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных Сил. При этом отрицательные оценки снизились в 4,5 раза – с 31 до 7 процентов. Социологические опросы, проведенные за последние два-три года, показывают, что армии России доверяет порядка 90 процентов населения страны.

В интересах дальнейшего стабильного развития Вооруженных Сил утвержден новый план деятельности Министерства обороны на 2019–2025 годы, предусматривающий реализацию свыше 50 тысяч мероприятий. Все они приведены в соответствие с параметрами Государственной программы вооружения на 2018–2027 годы, взаимоувязаны и синхронизированы. Предусмотрено создание качественно новых образцов вооружения и военной техники, превосходящих по своим характеристикам зарубежные аналоги. В результате выполнения спланированных мероприятий доля современного вооружения к концу 2020 года будет доведена до 70 процентов.

Все это стало возможным благодаря постоянному вниманию к Вооруженным Силам со стороны Верховного главнокомандующего – президента России Владимира Путина. Он глубоко и всесторонне знает положение дел в армии и на флоте и лично контролирует важнейшие направления их развития. Уже шесть лет как президент дважды в год проводит с руководящим составом Вооруженных Сил и военной промышленностью совещания, на которых осуществляется тщательный анализ положения дел и вырабатываются меры по дальнейшему развитию ВС РФ, их оснащению современным вооружением и боевой техникой.

Мы и дальше будем делать все, чтобы росла боеспособность нашей армии, чтобы население России было уверенно: военная безопасность государства надежно обеспечена. Министерство обороны благодарно вам за всестороннюю поддержку развития Российской армии.

Рассчитываем, что и в дальнейшем вы будете способствовать реализации планов строительства и развития Вооруженных Сил, укреплению авторитета и повышению престижа военной службы.

В основе статьи – выступление на расширенном заседании Комитета Государственной думы по обороне.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ, генерал армии

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 10 (773) за 19 марта 2019 года