Шойгу держит оборону



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архив.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архив.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

Сергей Шойгу сохранил министерское кресло

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил президенту страны Владимиру Путину переназначить на пост министра обороны РФ Сергея Шойгу. В этой должности нынешний глава Минобороны находится с 2012 года, за это время были созданы Воздушно-космические силы, а доля современных вооружений - доведена почти до 60%.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сохранил за сбой пост главы военного ведомства. В пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Дмитрий Медведев предложил переназначить Шойгу - глава РФ предложение принял. Указы президента о назначениях членов нового кабинета министров уже подписаны.

Сергей Шойгу начинал свою карьеру в сфере строительства - окончив вуз по специальности инженер-строитель, будущий министр работал в строительных трестах в Сибири, где за 11 лет сумел сделать карьеру, дослужившись до управляющего.

Однако в 1990 году Шойгу уехал в столицу, где планировал встать во главе комитета по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Впрочем, ему это не удалось, и в течение года Шойгу работал, опять же, в сфере, связанной со строительством - до 1991 года он являлся заместителем Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.

Спустя год после переезда в Москву Шойгу стал председателем Российского корпуса спасателей - предтечи нынешнего МЧС, а в 1992-1993 годах Шойгу успел побывать в должности замглавы временной администрации на территории Северной Осетии и Ингушетии в ходе осетино-ингушского конфликта, в урегулировании которого он принимал участие.

В 1994 году Шойгу был введен в состав Совета безопасности РФ указом тогдашнего президента Бориса Ельцина. С того же года политическая карьера Шойгу вновь была связана с ведомством по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое он возглавлял на протяжении восьми лет - вплоть до назначения главой Министерства обороны РФ.

Министром обороны Сергей Шойгу был назначен 6 ноября 2012 года, сменив на этом посту Анатолия Сердюкова. Кстати, весной 2012 года кандидатура министра была выдвинута партией "Единая Россия" на выборах губернатора Московской области - Шойгу поддержали единогласно, и он руководил областью на протяжении нескольких месяцев.

Что изменилось с приходом Шойгу

За время пребывания Шойгу на посту руководителя российского военного ведомства в Минобороны произошли серьезные изменения.

За пять лет доля современных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в Вооруженных силах достигла 59,5%.

На вооружение принято более 300 образцов военной техники. В стратегических ядерных силах уровень оснащенности современными образцами ВВСТ был доведен до 79%, в Сухопутных войсках - 45%, в ВКС - 73%, в ВМФ - 53%.

Были также перевооружены: 12 ракетных полков - на комплекс "Ярс", 10 ракетных бригад - на комплекс "Искандер-М", 12 авиационных полков - на МиГ-31бм, Су-35с, Су-30см, Су-34, три бригады армейской авиации и шесть вертолетных полков - на Ка-52 и Ми-28, 16 зенитных ракетных полков - на зенитную ракетную систему С-400, 19 дивизионов - на комплекс "Панцирь-С", 13 дивизионов - на ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

В 2015 году в России был сформирован новый вид Вооруженных Сил - Воздушно-космические силы (ВКС). Кроме того, было достигнуто единое руководство строительством системы воздушно-космической обороны (ВКО), скоординированное развитие войск и средств борьбы со средствами воздушно-космического нападения противника (включая ударные системы оружия), единая ответственность за ВКО, в том числе наличие единых зон ответственности за ПВО в границах военных округов.

В системе предупреждения о ракетном нападении были поставлены на боевое дежурство шесть новых радиолокационных станций, модернизированы три радиолокационные станции, орбитальная группировка пополнилась 55 космическими аппаратами.

За годы пребывания Шойгу во главе министерства было также сформировано Оперативное командование в дальней морской зоне.

Кроме того, при нем укомплектованность воинских частей и соединений достигла 95-100% от установленной численности, в Вооруженных Силах было сформировано 118 батальонных тактических групп, укомплектованных только военнослужащими по контракту.

Отдел "Армия"