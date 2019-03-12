США и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

В свою очередь, российские эксперты проведут такую же миссию над Бенилюксом

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совместная миссия США и Норвегии в рамках Договора по открытому небу на этой неделе выполнит наблюдательный полет над территорией России, а российские эксперты проведут аналогичную миссию над территорией Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Об этом журналистам сообщил врио начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

"В период с 11 по 16 марта в рамках реализации международного Договора по открытому небу... совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый). В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - сказал он.

В свою очередь российская сторона планирует выполнить наблюдательный полет на самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Бенилюкса с 11 по 15 марта, который стартует с аэродрома открытого неба Кечкемет в Венгрии, максимальная дальность полета составит 945 км.

"Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты Бенилюкса на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором. Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия", - подчеркнул Шишин.

Это пятый наблюдательный полет российских экспертов над территориями государств-участников договора в 2019 году.