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11.03.2019
Известия.ru

В Госдуме не увидели в словах Порошенко о высокоточном оружии ничего хорошего для Украины

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин заявил, что утверждения президента Украины Петра Порошенко о необходимости высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия скажутся не лучшим образом на бюджете страны в случае его приобретения. Об этом в субботу, 9 марта, сообщает ТАСС.

Парламентарий добавил, что высокоточное оружие включает в себя не только затраты на его приобретение, но и на подготовку соответствующей инфраструктуры для его размещения, а также обучение персонала для обслуживания.

Ранее в субботу Порошенко сообщил, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, которое способно поражать цели далеко в тылу врага. Соответствующее заявление он делает не в первый раз.

6 марта украинский президент заявил о возможности создания на Украине мощных ракетных комплексов, которые способны поражать цели на значительном расстоянии. Он обвинил Москву в развале системы контроля над вооружениями. Речь идет о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). По его словам, такая ситуация вынуждает Киев и его союзников находить новые способы для обеспечения безопасности.

6 марта российский премьер Дмитрий Медведев сказал на пресс-конференции в ходе визита в Люксембург, что выход США из ДРСМД разрушает систему глобальной безопасности. Перед этим президент России Владимир Путин заявил, что такое решение американских властей ведет к расшатыванию системы договоренностей в сфере международной безопасности.

4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения из-за российской ракеты 9М729, которая якобы нарушает указанные в документе нормы.

ДРСМД запрещал России и Штатам производить и иметь на вооружении ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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Страны
Люксембург
Россия
США
Украина
Продукция
9М729
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
ДОВСЕ
РСМД
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