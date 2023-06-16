Ядерные гонки без тормозов

Почему Россия приостановила участие в ДСНВ-3

С каждым днем запас мировой безопасности неуклонно истощается. Конфликт на Украине не только несет гибель и разрушения сам по себе, он еще и угрожает окончательным крушением десятилетиями выстраивавшейся договорной системы ограничения стратегических вооружений. И как следствие – грозит неконтролируемой гонкой ядерных вооружений.

Недавно Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал исследование, согласно которому ядерные державы наращивают число развернутых ядерных боеголовок на фоне российско-украинского конфликта. В обоснование приводятся конкретные цифры. В начале текущего года из 12 512 атомных боеголовок примерно 9576 находились на складах для потенциального использования, а это на 86 единиц больше, чем прошлым летом. Количество американских боеголовок, установленных на носители, возросло с 1744 до 1770, российских – с 1588 до 1674. Согласно подсчетам SIPRI, до пары тысяч боеголовок (причем большинство из них принадлежат РФ и США) находятся в состоянии повышенной боеготовности. Это значит, что они размещены в ракетных центрах и на авиационных базах, откуда совершают полеты стратегические бомбардировщики.

Стокгольмский институт считает, что Франция и Великобритания пока не наращивают число развернутых боеголовок, довольствуясь ранее созданными запасами: 280 и 120 единиц соответственно.

Что касается боеголовок на хранении, то, по оценкам SIPRI, РФ значительно обходит США с 2815 единицами против 1938. Общее число боеголовок (развернутые вместе с хранящимися) у Вашингтона составляет 3708, у Москвы 4489. Общее число боеголовок с учетом снятых с вооружений составляет 5244 у США и 5889 у РФ.

Всего в мире у девяти ядерных держав имеется около 3844 боеголовок, развернутых на ракетах и самолетах. Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан, Россия, США, Франция продолжают модернизацию ядерных арсеналов. Некоторые из них в 2022 году развернули новые системы вооружения, снабженные ядерными арсеналами или способные к их использованию.

В Стокгольме считают, что размеры общемирового ядерного арсеналова остаются «относительно стабильными», однако отмечают «снижение прозрачности» по данной теме на фоне украинского конфликта.

Ключевым моментом для будущих оценок остается тема поставленного на паузу диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности. Развернутые ими стратегические ядерные силы пока остаются в пределах ограничений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Однако в число мировых сверхдержав входит еще и КНР. В июне об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Как стало ивестно SIPRI, Китай нарастил свой ядерный арсенал с 350 боеголовок до 410. Специалисты института полагают, что число китайских баллистических ракет к 2030 году может сравняться с российским или американским. SIPRI также ожидает увеличения числа боеголовок в Великобритании. Тем более что ранее власти этого государства перестали раскрывать данные по развернутому вооружению в публичном поле.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Россия 28 февраля 2023 года приостановила участие в ДСНВ. Этот договор предусматривал взаимное сокращение ядерных вооружений со стороны Москвы и Вашингтона, однако не включал возросшие позднее ядерные арсеналы Франции и Великобритании. США призывают Россию вернуться к исполнению документа, но в Москве дали понять, что для этого необходимо выполнить ряд условий.

Первые договоры о сдерживании вооружений Соединенные Штаты и Советский Союз начали разрабатывать после Карибского кризиса. Среди них был договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) от 1972 года, а также подписанный в 1987 году бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по которому СССР обязался уничтожить 826 ракет средней дальности (РСД) и 926 ракет малой дальности (РМД), а США – 689 РСД и 170 РМД.

Первый Договор о сокращении наступательных вооружений (ДНСВ-1) был подписан в 1991 году, за полгода до распада Советского Союза. Он предписывал каждой из стран сократить свои ядерные арсеналы с более чем 10 тыс. боезарядов до 6 тыс. единиц. На треть – до 1,6 тыс. единиц – каждая сторона должна была сократить и количество носителей ядерного оружия. Действие договора несколько раз продлевалось, он истек в декабре 2009 года.

Параллельно с ДСНВ-1 в 1993 году инициировался СНВ-2 – Договор о дальнейшем сокращении наступательных вооружений. Однако он так и не вступил в силу и был заменен на более компромиссный СНП – Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов, более известный на Западе как Московский договор. По нему количество ядерных боеголовок на боевом дежурстве каждой из сторон предполагалось сократить до 1,7–2,2 тыс. единиц.

Спустя четыре месяца после истечения ДСНВ-1, в апреле 2010 года президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали ДСНВ-3. Согласно этому договору, стороны брали на себя обязательство за семь лет сократить число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц – и оставить для них не более 1550 ядерных боезарядов.

При ратификации ДСНВ-3 и Россия, и США сделали ряд оговорок. Так, Вашингтон отмечал, что «новый договор не накладывает ограничений на развертывание систем ПРО, в том числе в Европе». А Москва оставила за собой право выйти из договора, если ПРО США станет представлять угрозу РФ.

Отдельно было указано, что положения преамбулы, где прописана взаимосвязь СНВ и ПРО, имеют юридическую силу и должны в полном объеме учитываться сторонами. В феврале 2021 года российский президент Владимир Путин и президент США Джозеф Байден в ходе личной встречи продлили действие договора на пять лет.

ДЕЙСТВИЯ ЗАПАДА и РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

Поясняя свое решение приостановить участие в ДСНВ-3, президент России Владимир Путин уточнил, что первое соглашение в 1991 году заключалось «в принципиально другой ситуации, в условиях снижения напряженности и укрепления взаимного доверия». А в наши дни «Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации».

Представляется, что таким образом приостановка участия России в СНВ-3 посылает сигнал Западу. Иначе говоря, Москва сделала неожиданный ход, который явно обезоружил геополитических оппонентов, и сыграла на опережение, получив преимущество перед противниками и заставив их спешно пересматривать подходы к ведению гибридной войны против Российской Федерации.

Принципиально важно, что решение Москвы прежде всего останавливает обмен данными о стратегическом ядерном арсенале, который велся все последние десятилетия. Также исключаются взаимные инспекции ядерных объектов участников договора.

Однако формулировка о приостановке означает, что решение может быть обратимо. Об этом уже сообщило Министерство иностранных дел России. Наша страна по-прежнему открыта к любым формам переговоров.

Изучение практики ведения внешнеполитической деятельности России позволяет утверждать, что, несмотря на приостановку участия в ДСНВ, Россия и США обсуждают тему по закрытым каналам. Однако возвращение России в договор возможно только после того, как Соединенные Штаты изменят поведение применительно к Украине, подтвердят готовность услышать Москву и откажутся от стратегического соперничества.

Кроме того, по мнению российской стороны, главный недостаток нынешнего договора заключается в том, что он не учитывает ядерные арсеналы Великобритании и Франции (как, впрочем, и Китая). Таким образом, новой формулой договора должен будет стать паритет Россия–НАТО, а не паритет Россия–США. Москва уже пригласила Париж и Лондон за стол переговоров, чтобы обсудить ядерный потенциал этих держав.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЯДЕРНОМ АРСЕНАЛЕ ФРАНЦИИ И БРИТАНИИ

По сравнению с Россией и США два других старейших участника ядерного клуба – Франция и Великобритания – располагают достаточно ограниченным арсеналом стратегических наступательных систем. У этих стран уже нет баллистических ракет дальнего действия (МБР) класса «земля–земля» и тяжелых бомбардировщиков. Но остается 515 боеголовок на баллистических ракетах (БРПЛ), базирующихся на одном из самых устойчивых и сложных для уничтожения носителей – на атомных подводных ракетоносцах (ПЛАРБ). Основную угрозу для России представляет ядерное вооружение США, однако у Москвы для ответа есть достаточный противовес.

Приостановив участие в ДСНВ-3, Россия могла бы выйти за рамки ограничений по количеству боезарядов, но пока не планирует таких действий. Изучение заявлений представителей российского МИДа показывает, что Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ. Кроме того, российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ на основе соответствующего соглашения между СССР и США от 1988 года.

При этом Соединенные Штаты уже давно поверили, что находятся выше некогда взятых на себя обязательств. Выйдя из Договора об ограничении противоракетной обороны, саботировав совместно с союзниками вступление в силу адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), отправив на свалку истории Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор об открытом небе, Вашингтон последовательно вел дело к началу гонки вооружений и готовился к столкновению с Россией.

Отметим, что западные страны планируют значительно увеличить оборонный бюджет в 2023 году. Так, США заявили, что направят на оборонку 857,9 млрд долл. – на рекордные 13,9% больше, чем в прошлом году. Франция повышает военный бюджет на 7,4% – до 43,9 млрд евро, а в Великобритании планируют повысить военные расходы минимум на 20% в ближайшие два года. В 2023 году расходы увеличат с 8 млрд фунтов стерлингов до минимум 11 млрд (13,2 млрд долл.).

СОПУТСТВУЮЩИЙ УЩЕРБ

В связи с приостановлением участия России в ДСНВ в рамках военно-политической ситуации появилась еще одна малоприятная тема: возможное возобновление ядерных испытаний. Теперь будут возможны и какие-то новые разработки и намерения США в части совершенствования ядерного оружия.

Соединенные Штаты, а вслед за ними целый ряд других стран не ратифицировали Договор о запрещении ядерных испытаний от 1996 года, который Россия (как, кстати, и Великобритания и Франция) ратифицировала. Но все девять ядерных государств придерживаются моратория на любые ядерные взрывы, хотя есть сомнения по поводу планов КНДР.

Однако в этом вопросе российская позиция исключительно выигрышна в политическом отношении. Понятно, что если США возобновят испытания, то и Россия выйдет из Договора и сможет последовать их примеру. В США это прекрасно понимают. Другое дело, что от испытаний до развертывания в боевом составе новых боеприпасов требуется много времени. При нынешних количествах ядерного оружия и его разнообразии «запас прочности» ядерного сдерживания очень велик.

В то же время боеприпасы стареют, появляются новые виды носителей. Понятно, что технология ядерных боеприпасов развивается, что-то в них надо заменять, использовать новые материалы. Если же у вас ядерное оружие исключительно для сдерживания, то можно и дальше обходиться без натурных испытаний. К тому же в прошлом были проведены сотни испытаний, пока не договорились об их прекращении. Все варианты так называемых ядерных пакетов были проверены сотни раз.

Между тем через пару десятков лет будет уже не 9, а 15–20 ядерных государств, конфликтующих между собой. Ядерное оружие когда-нибудь неизбежно окажется и в руках террористов. Вместо укрепления надежности сдерживания мы получим его полный коллапс. Поэтому лучше не играть со столь серьезными делами, не наступать на «ядерные грабли».

ВЫВОДЫ

Мир без ДСНВ будет менее стабильным и менее безопасным и для Европы, и для США, и для России. И нет никаких оснований ожидать нового соглашения в ближайшем будущем. Тем более что Москва и Вашингтон, судя по всему, не особенно заинтересованы в сохранении существующего договора.

Однако есть надежда, что вскоре Москва и Вашингтон вспомнят логику контроля над вооружениями – логику, которая в прошлом заставляла их рассматривать его как инструмент, который мог бы повысить безопасность каждой страны. К сожалению, пока не ясно, как быстро это произойдет.

Подчеркнем, что без ДСНВ мир станет еще менее стабильным и безопасным. Уже ничто не будет ограничивать число стратегических ракет и бомбардировщиков, которые могли бы создать Россия и США – кроме, возможно, их военных бюджетов. Без информации, которую каждая сторона получает от обмена данными, инспекций и других мер по проверке, вооруженные силы двух стран будут исходить из худших сценариев и предположений в отношении друг друга. Это неизбежно приведет к более дорогостоящим решениям в развитии стратегических ядерных сил.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.