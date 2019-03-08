Т-80 сможет вести ночную жизнь

Украина модернизирует снятые с хранения советские танки

Харьковский бронетанковый завод провел модернизацию танка Т-80БВ, который уже поставляется в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту Вооруженных сил Украины.

"Танк Т-80БВ... получил тепловизионный прицел, новую динамичную защиту, дополнительную защиту бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средства спутниковой навигации", – сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Новое оснащение Т-80БВ позволяет значительно усилить боевые характеристики машины. Например, система навигации позволяет в режиме онлайн обмениваться зашифрованными данными о местонахождении каждого танка на всех звеньях управления – от командира взвода до руководства боевой операцией. Также заявлено, что отныне динамическая защита Т-80БВ эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения – кумулятивным и бронебойным, боеприпасам типа "ударное ядро".

“Уже в этом году начнется модернизация танков Т-80УД, стоящих на вооружении украинских войск, до уровня Т-84”

Прицельный комплекс наводчика с интегрированным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток независимо от погодных условий.

Отмечается, что Харьковский бронетанковый завод (ХБЗ) уже в текущем году начнет работы по модернизации Т-80УД, стоящих на вооружении украинских войск, до уровня Т-84. По данным открытых источников, в 2017 году на вооружении ВСУ имелись 22 танка T-80БВ и Т-80У, на хранении находились 143 Т-80Б, Т-80БВ, Т-80УД.

Напомним, что ХБЗ, входящий ныне в состав ГК "Укроборонпром", это бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР.

СПРАВКА "ВПК"

Танк Т-80 – разработка на базе Т-64А. ОБТ с газотурбинной силовой установкой, встроенной противоснарядной динамической защитой. На Т-80Б были установлены КУВ 9К112-1 "Кобра" и СУО 1А33 (лазерный прицел-дальномер 1Г42, БВ 1В517, стабилизатор 2Э26М, блок разрешения выстрела 1Г43, комплект датчиков), пушка 2А46-2, система запуска дымовых гранат 902А "Туча", усилено бронирование башни; в 1980 году танк получил двигатель ГТД-1000ТФ (1100 л. с.) и башню, унифицированную с Т-64Б; с 1982-го вооружался орудием 2А46М-1.

Т-80БВ – модификация Т-80Б с навесной динамической защитой "Контакт" и усиленным бронированием верхней лобовой детали.

ОБТ Т-80УД "Берёза" выпускал Харьковский завод транспортного машиностроения им. В.А. Малышева (ныне ГП "Завод им. В.А. Малышева). Модификация Т-80У с дизельным двигателем 6ТД (1000 л. с.), зенитной пулемётной установкой с дистанционным управлением.

Т-84 – модернизация Т-80УД. Мощность двигателя увеличена до 1200 л. с., усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения, улучшена динамическая защита. Кроме того, установлен комплекс оптико-электронного противодействия "Штора-1" (или "Варта"). Т-84 серийно не производился – выпущено всего пять танков.

Александр Уткин