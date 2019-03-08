Военный эксперт назвал оправданным появление санузла в танке "Армата"

Главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал в беседе с "Известиями", что при эксплуатации танка есть целый ряд ситуаций, когда размещение санузла внутри боевой машины может оказаться оправданным.

Ранее 7 марта стало известно о том, что танкостроители оборудовали тяжелые машины, созданные на платформе "Армата", санузлами. Об этом рассказал директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

"Теоретически это оправдано, когда нельзя покидать танк на протяжении длительного времени. Также в случаях, если экипаж работает на зараженной местности или же покидать танк просто небезопасно", — рассказал Корнев.

Также, по его словам, туалет может пригодиться на переходе или в ситуации, когда танк находится в засаде — экипаж стоит в обороне и ждет начала столкновения.

"Другой вариант — плохая погода. Либо зима и очень холодно, либо дождь, ливень, ураган. А почему бы и нет, если место позволяет? А в "Армате" места достаточно много, наверное, смогли выделить уголок. В любом случае — это не полноценная кабинка, а эрзац", — подчеркнул эксперт.

В феврале сообщалось, что танк Т-14 "Армата" после доработки вышел в серийное производство. До конца 2019 года 12 танков и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Т-16 поступят в войска.

"Армата" — тяжелая гусеничная унифицированная платформа. На ее основе создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и другие бронемашины. Это принципиально новая российская разработка, не имеющая аналогов в мире.

Т-14 впервые был представлен на параде Победы в Москве 9 Мая 2015 года. Он предназначен для поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения высокобронированных целей, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.