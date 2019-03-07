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07.03.2019
Военное обозрение

Порошенко сообщил о поступивших на Украину ударных беспилотниках

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На Украину поступили турецкие ударные беспилотные летательные аппараты "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2), сообщил украинский президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Источник изображения: Baykar Makina

По словам Порошенко, в настоящее время идут испытания поставленных на Украину турецких ударных дронов "Байрактар", о поставке которых ему (Порошенко) "удалось договориться с президентом Турции Эрдоганом". Беспилотные комплексы находятся на территории Украины, добавил он.

Могу раскрыть информацию о том, что уже идут испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар"

- сообщил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в январе этого года украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о поставке на Украину шести ударных беспилотников Bayraktar TB2. Также по контракту, помимо БПЛА, должны быть поставлены три наземных станций управления и боеприпасы для беспилотников.

Bayraktar TB2 – ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Высота полета - свыше 7300 м, время нахождения в воздухе - до 24 часов. Расстояние от пункта управления - не более 150 км, может работать в двух режимах (дистанционное управление или автоматический режим, включая самостоятельный взлёт и посадку). Максимальная скорость беспилотника составляет 250 км/ч, крейсерская скорость – 130 км/ч.

Длина дрона составляет 6,5 м, размах крыльев – 12 м. Максимальная взлётная масса беспилотника – 650 кг, при этом полезная нагрузка составляет 55 кг. Bayraktar TB2 способен нести две противотанковые бомбы.

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Страны
Турция
Украина
Компании
Укрспецэкспорт
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
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