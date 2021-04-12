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Газета.ru

Над Донбассом засекли турецкий беспилотник Bayraktar

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БЛА Байрактар
БЛА Байрактар.
Источник изображения: Global Look Press

Украина применила в Донбассе турецкий ударный беспилотник

Украинские военные подняли в воздух над Донбассом купленный у Турции ударный беспилотник Bayraktar TB2, способный нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Дрон прилетел в Донбасс с южных регионов Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, после чего возвратился в место дислокации.

Украина впервые применила купленный у Турции беспилотник Bayraktar TB2 над территорией ведения боевых действий в Донбассе, сообщает РИА «Новости».

Дрон прилетел в Донбасс с южных регионов Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, после чего возвратился в место дислокации.

Неделей ранее в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по жилому сектору поселка Александровское недалеко от города Енакиево Донецкой области погиб ребенок 2016 года рождения.

«Боевики 59-й бригады Вооруженных сил Украины, выполняя преступный приказ, применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством», - указали в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Кроме того ранения получила женщина 1954 года рождения, она выжила и была госпитализирована.

Украинская государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром», и турецкая Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии турецких ударных дронов Bayraktar TB2 в январе 2019 года.

«Как мы и договаривались с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинского войска турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме высокотехнологичных характеристик, также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей», - написал в Facebook тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, этот контракт стал «частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и полностью соответствует стратегическому курсу Украины в НАТО - его стандартам и открытому мировому рынку вооружения, в который успешно интегрируется украинский оборонно-промышленный комплекс».

«Продолжаем перевооружать украинскую армию современными образцами, соответствующими стандартам НАТО», - заявил украинский лидер.

Несколько месяцев спустя тогдашний исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что украинский беспилотник сбросил гранату на жилой дом в Никитовском районе города. Горловка находится под контролем ДНР. Приходько отметил, что в результате атаки ранение получила 70-летняя женщина.

Bayraktar TB2 - ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Этот БПЛА с четырьмя ракетами на подвеске может находиться в воздухе более 12 часов, это позволяет вести постоянное дежурство и после выявления целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет.

Это ведет к тому, что время реакции Bayraktar будет гораздо выше, чем у авиации, что позволяет эффективно поражать цели, доступные лишь в узком временном коридоре.

Bayraktar TB2 имеют размах крыльев 12 метров, максимальная скорость этих аппаратов - 222 км/ч, радиус действия - 150 км. Максимальная взлетная масса такого беспилотника - 650 кг, они способны нести на себе вес до 55 кг. Производитель предусмотрел, что на него могут устанавливаться управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.


Андрей Ермолов

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Страны
Турция
Украина
Компании
Укроборонпром
Укрспецэкспорт
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