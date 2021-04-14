В борьбу Китая и США за украинский «Мотор Сич» вмешалась третья сила

Украинские СМИ сообщили о предложении Владимира Зеленского турецкому лидеру Реджепу Эрдогану половины акций предприятия «Мотор Сич», обладающего большим потенциалом в авиационном двигателестроении. При этом ранее сам Зеленский под давлением США национализировал предприятие, акциями которого пытались завладеть китайские структуры. Какое значение может иметь возможная сделка Киева и Анкары и насколько она опасна для России?

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Стамбул, где он встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предложил турецким властям половину акций стратегического предприятия "Мотор Сич". Об этом сообщил украинский портал Mind.ua со ссылкой на одного из ветеранов предприятия, входившего ранее в топ-менеджмент завода и пожелавшего не раскрывать свое имя.

По словам источника издания, "Мотор Сич" может быть интересен турецким инвесторам, поскольку уже изготавливает двигатели АИ-450С, которые уже поставляются в Турцию для производства беспилотников Akinci. "Мы же страна воюющая? Так почему не усилить нашу армию?" – заметил источник.

Москва, со своей стороны, выразила недвусмысленное отношение к военно-техническому сотрудничеству между Киевом и Анкарой, в связи с чем рекомендовала Турции не подпитывать милитаристские настроения властей Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также напомнил, что в 2014 году, после антиконституционного государственного переворота, киевская власть "ровно под воздействием такого рода поощрений" осуществила агрессию в Донбассе. Кроме того, одним из поводов для такого заявления стал тот факт, что киевские силовики в начале апреля впервые подняли в воздух ранее поставленные Bayraktar в районе Донбасса.

Предположения о том, что Киев и Анкара заинтересованы в усилении контактов по части закупок боевых дронов, не беспочвенны, указывают эксперты. В минувшую субботу Киев сообщил, что главы военных ведомств Украины и Турции рассмотрели возможность поставок Киеву ударных беспилотников Bayraktar. Обсудив "вопросы развития двусторонних отношений в сфере военно-технического сотрудничества", министры "подробно коснулись хода реализации контрактов, подписанных в декабре".

Напомним, базовая сделка по приобретению Украиной Bayraktar TB2 была заключена еще при Петре Порошенко, в 2019 году. Затем Киев закупил и провел испытания БПЛА, которые планируется оснастить высокоточными авиабомбами MAM-L, также турецкого производства. В октябре прошлого года гендиректор госкомпании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря сообщил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 на Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов. Наконец, в минувшую субботу в Турции подтвердили покупку партии беспилотников Украиной.

На фоне возможной эскалации конфликта в Донбассе особенно актуальным выглядит оснащение украинской армии боевыми БПЛА, которые, как полагают эксперты, во многом решили исход второй карабахской войны. В свете этого вполне логичными выглядят заявления о возможной покупке турками пакета акций "Мотор Сич" как части программы по производству боевых БПЛА на украинской территории.

Ранее в марте Владимир Зеленский национализировал завод "Мотор Сич". В последние годы предприятие испытывало серьезные трудности со сбытом продукции (основная доля двигателей до 2014 года экспортировалась в Россию), но все равно оставалось жемчужиной мирового двигателестроения. Акциями компании завладели китайцы, но затем ценный актив был отобран под нажимом США. Теперь же есть все основания предполагать, что

в борьбу Китая и США за "Мотор Сич" вступает третья сила в лице Турции.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, повышенный интерес Турции к украинскому заводу вполне совпадает с желанием Киева оснастить вооруженные силы Украины турецкими боевыми дронами. "Мотор Сич" даже после развала СССР сохранил разработки и патенты, которых нет у турок. Потому если информация о том, что Турция получит половину акций предприятия подтвердится – это будет большой победой Эрдогана, которая позволит Анкаре не только улучшать имеющиеся разработки, но и сконструировать что-то новое", – предполагает собеседник.

Схожей точки зрения придерживается ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. "Мотор Сич" – крупный производитель авиационных двигателей. В настоящее время предприятие предлагает широкую номенклатуру турбореактивных, турбовинтовых и турбовальных моторов для современных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов, в том числе и беспилотных", – указал эксперт.

"Для Турции, еще не реализовавшей имеющиеся у нее амбициозные планы в области собственного авиационного моторостроения и столкнувшейся с ограничениями в поставках двигателей из-за рубежа на фоне карабахского конфликта, важность нахождения партнера, обладающего соответствующими технологиями и производственными возможностями, сложно переоценить. При этом данный партнер не щепетилен в части этических вопросов", – добавил Федутинов.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков напомнил о том, что беспилотники – это "дешевая замена ударной авиации". И несмотря на то, что на Украине есть свои воздушные силы ВСУ, "Киев, вероятно, не планирует интенсивно их использовать, потому такой ресурс нужно постоянно держать в состоянии боеготовности и иметь тренированные экипажи". "А учитывая тот факт, что даже в скромных учениях украинская авиация фактически не задействовалась, можно сделать вывод, что с боевой авиацией на Украине все довольно грустно. В этой связи интерес вооруженных сил Украины к турецким беспилотникам понятен", – констатирует Леонков.

"Кроме того, турецкие БПЛА представляют серьезную опасность для ДНР и ЛНР,

поскольку зенитно-ракетные комплексы "Стрела", которые находятся на вооружении республик, имеют довольно ограниченный радиус и высоту действия. Впрочем, боевые действия не происходят в идеальных условиях, потому любая ошибка турецкого беспилотника может привести к тому, что "Стрела" его собьет", – отмечает эксперт.

"При этом для России турецкие БПЛА угрозы не несут. Говорить о том, что Bayraktar не сбиваемые – нельзя. В ходе конфликта в Карабахе в отдельных районах работали российские ЗРК "Тор-М2КМ" с армянскими боевыми расчетами. Несмотря на то, что они успешно попадали в цель, отсутствие опыта слаженной работы у экипажа привело к потере одного ЗРК. Но у российских специалистов куда более высокий уровень опыта и квалификации, потому Bayraktar для нас не представляет опасности", – резюмировал Леонков.

Филипп Сливков, Елена Лексина