Ведение боевых действий в Арктике отработал командный состав сухопутных и береговых войск - Северный флот

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Занятия с командным составом сухопутных и береговых войск Северного флота (СФ) по ведению боевых действий в условиях Крайнего Севера и Арктики прошли в Печенгском районе Мурманской области.

"Занятия стали завершающим этапом сбора по профессиональной должностной подготовке командного состава СФ. Он проходил под общим руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова с 1 марта с целью обобщения опыта применения сил и войск флота в Арктике", - сказано в пресс-релизе СФ, распространённом во вторник.

Заключительным элементом занятий стала демонстрация действий усиленного мотострелкового батальона в оборонительном бою при ведении маневренной обороны. В частности, было продемонстрировано огневое поражение условного противника из 152-мм самоходных артиллерийских установок "Акация" и 120-мм буксируемых миномётов "Нона-К". Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата, который передавал данные о тактической обстановке условного боя на мониторы командного пункта батальона.

Также поражение живой силы и бронетехники условного противника отработали экипажи танков Т-80БВМ, поступивших на вооружение соединения в нынешнем году, информирует штаб СФ.