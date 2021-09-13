Подразделения Севфлота при поддержке Су-24 отразили удар условного противника в Арктике

В учениях было задействовано более 300 единиц боевой техники

ПОЛИГОН ШАРЫ /Мурманская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Подразделения армейского корпуса Северного флота в ходе учений отразили нападение условного противника на Кольском полуострове, поддержку им оказали фронтовые бомбардировщики Су-24. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.

"Учения с боевой стрельбой из всех видов вооружения и военной техники были проведены на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. В них было задействовано более 300 единиц боевой техники", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили на флоте, в основном эпизоде учений - ведение обороны при отражении удара условного противника, попытавшегося перейти в наступление на Кольском полуострове - были задействованы танки Т-80БВМ, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация", гусеничные бронетранспортеры, системы ПВО, а также беспилотники. В эпизоде принимали участие свыше 2 тыс. военных.

"Поддержку находившимся в обороне подразделениям оказали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 из состава отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, наносившие авиационные бомбовые удары по наступающим силам условного противника", - добавили в пресс-службе.

Учения являются завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил Северного флота в текущем году. Они проходят на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа. К участию в учениях привлечены до 8 тыс. военнослужащих, порядка 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.