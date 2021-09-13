Войти
ТАСС

Подразделения Севфлота при поддержке Су-24 отразили удар условного противника в Арктике

87
0
0
Су-24
Су-24.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

В учениях было задействовано более 300 единиц боевой техники

ПОЛИГОН ШАРЫ /Мурманская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Подразделения армейского корпуса Северного флота в ходе учений отразили нападение условного противника на Кольском полуострове, поддержку им оказали фронтовые бомбардировщики Су-24. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.

"Учения с боевой стрельбой из всех видов вооружения и военной техники были проведены на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. В них было задействовано более 300 единиц боевой техники", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили на флоте, в основном эпизоде учений - ведение обороны при отражении удара условного противника, попытавшегося перейти в наступление на Кольском полуострове - были задействованы танки Т-80БВМ, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация", гусеничные бронетранспортеры, системы ПВО, а также беспилотники. В эпизоде принимали участие свыше 2 тыс. военных.

"Поддержку находившимся в обороне подразделениям оказали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 из состава отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, наносившие авиационные бомбовые удары по наступающим силам условного противника", - добавили в пресс-службе.

Учения являются завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил Северного флота в текущем году. Они проходят на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа. К участию в учениях привлечены до 8 тыс. военнослужащих, порядка 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Су-24
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
БПЛА
Военные учения
СФ
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
11.12.2019
Небо, вертолет, Арктика: в Заполярье появятся мобильные аэродромы
27.08.2019
Северный флот провел учения по обороне крупного промышленного объекта в Арктике
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 01:51
  • 2
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 13.09 01:02
  • 11
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 13.09 00:39
  • 22
Ветеран КГБ Кобяков: сводки для Горбачева о "болевых точках" СССР утекали иностранным агентам
  • 12.09 23:06
  • 17
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 12.09 20:32
  • 50
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 12.09 17:02
  • 3
Американцы испытали концепцию беспилотного ведомого для истребителей
  • 12.09 16:48
  • 1
В США сравнили Су-75 с китайским J-10C
  • 12.09 13:54
  • 269
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.09 11:09
  • 0
Администрации Байдена настало время пересмотреть свой подход к противоракетной обороне
  • 12.09 10:30
  • 0
Бряцают исключительностью: в США рассказали, кто главный в НАТО
  • 12.09 09:00
  • 16629
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 13:56
  • 23
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 11.09 11:14
  • 2
«США опередили нас навсегда. Мы даже не понимаем, что они делают»
  • 11.09 10:33
  • 1
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 10.09 20:42
  • 2269
Как насчёт юмористического раздела?