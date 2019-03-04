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04.03.2019
Российская газета

Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения

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Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На портале госзакупок размещена заявка тульского КБ приборостроения имени Шипунова (КБП) на разработку привода дистанционного наведения для снайперской реактивной винтовки. Работы над оружием ведутся под шифром "Фломастер".

Привод предназначен для совмещения оптической оси прицела с линией визирования цели по командам телевизионного автомата сопровождения. В состав привода входят блок управления и мотор-редуторы вертикальной и горизонтальной наводки. Подрядчику предстоит изготовить макет привода и испытать его вместе с винтовкой - в том числе в условиях повышенной влажности, тумана и в диапазоне температур от -50 до +60 градусов.

Сведения о российской снайперской реактивной винтовке были впервые опубликованы в 2014 году. Речь идет об огнестрельном оружии калибра 12-14 мм с дальностью стрельбы, на порядок превышающей современные образцы. Для этого планируется использовать боеприпасы повышенной мощности. Но отдачу такого выстрела не выдержит самый тренированный снайпер - во время испытаний оружие опрокидывало стрелков. Для снижения силы отдачи часть пороховых газов отводится в противоположную выстрелу сторону.

Согласно наработкам КБП, начальная скорость пули "Фломастера" составит около 1000 метров в секунду, дальность прицельной стрельбы 5-7 километров. На дистанции в 1-2 километра винтовка сможет поражать не только живую силу, но и легкобронированную технику.

Тульской КБ приборостроения имени Шипунова - одно из крупнейших предприятий российского ВПК. Занимется созданием высокоточного оружия для Сухопутных войск, ВКС и ВМФ. Среди известных разработок КБП -  ПТРК "Корнет", реактивный огнемет "Шмель", системы ПВО "Тунгуска" и "Панцирь", управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь". 


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Корнет
Краснополь
Тунгуска
Шмель РПО
Компании
КБП
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