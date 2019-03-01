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01.03.2019
ТАСС

В Роскосмосе заявили, что успешность пусков в 2019 году должна быть доведена до 100%

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Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

На заседании набсовета госкорпорации были утверждены финансовый план и ключевые показатели эффективности

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Выполнение Роскосмосом заданий гособоронзаказа в этом году должно составить 100%, программы импортозамещения - 100%, успешность пусков должна быть также 100%. Такие решения были приняты по итогам наблюдательного совета госкорпорации, которое прошло под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова, сообщили в четверг в аппарате вице-премьера.

На заседании набсовета были утверждены финансовый план госкорпорации на 2019 год и ключевые показатели эффективности на 2019 год, являющиеся показателями эффективности руководителя Роскосмоса на 2019 год.

"Среди основных: доля выпуска высокотехнологичной гражданской продукции и продукции двойного назначения должна составить в текущем году 49%, выполнение заданий гособоронзаказа - 100%, выполнение программы импортозамещения - 100%, успешность пусков - 100%", - сказали в аппарате Борисова.

В октябре 2018 года произошел аварийный пилотируемый запуск корабля "Союз МС-10". Авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе разделения ступеней. У блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Байконур
Гособоронзаказ
Союз ПКК
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