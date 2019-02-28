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28.02.2019
ЦАМТО

Индонезия и Республика Корея завершают переговоры о покупке дополнительных НАПЛ "Тип-209/1400"

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ПЛ 209/1400Mod
Подводная лодка проекта 209/1400Mod ВМС Египта.
Источник изображения: МО Арабской республики Египет

ЦАМТО, 27 февраля. Официальные лица Индонезии приступили к проведению заключительного этапа переговоров о закупке трех НАПЛ "Тип-209/1400" с южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

Как ожидается, официальное соглашение будет подписано в ближайшие несколько месяцев. По данным источников Jane's Navy International, если переговоры будут проходить в положительном ключе, официальный контракт на поставку подлодок может быть заключен в ближайшее время. Тем не менее, есть несколько вопросов, требующих принятия решения, включая договоренность о распределении долей участия предприятий Индонезии и Республики Корея в постройке каждого корабля.

Ожидается, что стоимость контракта на поставку трех подводных лодок, включая пакет обслуживания и обучения, составит около 1,2 млрд. долл.

Как сообщал ЦАМТО, ВМС Индонезии заключили с компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering контракт стоимостью 1,3 трлн. вон (1,1 млрд. долл.) на поставку первых трех подводных лодок, выполненных на базе немецкого проекта "Тип-209/1400" класса "Чанг Бого", 20 декабря 2011 года. По условиям соглашения, первые две НАПЛ были построены на предприятии DSME в Южной Корее, а третья субмарина – после передачи необходимых технологий на верфи PT PAL в Сурабайе (Индонезия) с использованием построенных в Республике Корея блоков.

Церемония передачи ВМС Индонезии первой НАПЛ серии, (403) "Нагапаса", состоялась на предприятии DSME в Окпо (о.Кодже) 2 августа 2017 года. Вторая НАПЛ серии, (404) "Ардадедали", была передана ВМС Индонезии на предприятии в Окпо 25 апреля 2018 года. Третья подлодка строится на предприятии в Сурабайе (Индонезия). Как планируется, ее передача ВМС Индонезии будет выполнена в 2019 году. Начальная готовность подлодок к боевому применению запланирована на 2020 год.

Как предполагается, четвертая подлодка класса "Нагапаса" будет собрана на предприятии DSME в Окпо из модулей, построенных PT PAL и DSME. Индонезия предложила, чтобы два из шести модулей этой лодки были построены PT PAL, а четыре – DSME в Южной Корее.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индонезия
Южная Корея
Продукция
Chang Bogo
Компании
DSME
PT. PAL
Проекты
2020-й год
209 тип
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