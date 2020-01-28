PT PAL Indonesia завершила второй этап морских испытаний третьей НАПЛ класса "Нагапаса"

ЦАМТО, 27 января. Индонезийская государственная компания PT PAL Indonesia 20 января объявила о завершении второго этапа морских испытаний первой построенной самостоятельно НАПЛ класса "Нагапаса" ("Тип-209/1400"), (405) "Алугоро".

Как сообщает Naval Today, проведенные испытания, в ходе которых подводная лодка погружалась на глубину 250 м, были проведены в Балийском море (межостровное море Тихого океана между восточной оконечностью острова Ява и островами Бали, Ломбок, Сумбава, Сулавеси и Мадура) и в акватории Восточной Явы. Новую НАПЛ планируется передать Военно-морским силам Индонезии в декабре 2020 года.

Первый этап испытаний НАПЛ (405) "Алугоро" был завершен 24 октября 2019 года. Тестирование проводилось на верфи PT PAL и предусматривало баланс корабля на поверхности и под водой при погружении на 15-18 м.

Как ранее сообщал ЦАМТО, ВМС Индонезии 20 декабря 2011 года заключили с южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering контракт стоимостью 1,3 трлн. вон (1,1 млрд. долл.) на поставку трех НАПЛ, выполненных на базе немецкого проекта "Тип-209/1400" класса "Чанг Бого". По условиям соглашения, первые две НАПЛ должны быть построены на предприятии DSME в Южной Корее, а третья субмарина – на верфи PT PAL в Сурабайе (Индонезия) с использованием построенных в Республике Корея блоков после передачи необходимых технологий.

Церемония передачи ВМС Индонезии первой НАПЛ серии, (403) "Нагапаса", состоялась на предприятии DSME в Окпо (о.Кодже) 2 августа 2017 года. Спуск на воду второй НАПЛ серии, (404) "Ардадедали", состоялся 24 октября 2016 года. Подлодка была передана ВМС Индонезии на предприятии в Окпо 25 апреля 2018 года. Длительное время откладывавшаяся церемония спуска на воду третьей субмарины, (405) "Алугоро", состоялась 11 апреля 2019 года.

В соответствии с обновленным графиком, передача третьей НАПЛ ВМС Индонезии теперь состоится в конце 2020 года.

Начальная готовность подлодок к боевому применению ранее была запланирована на 2020 год. Очевидно, что теперь данные сроки будут сдвинуты.

12 апреля 2019 года DSME сообщила в пресс-релизе корейской фондовой биржи о подписании контракта на поставку второго транша из трех НАПЛ класса "Тип-209/1400" для ВМС Индонезии. Стоимость контракта составляет 1,162 трлн. вон (1,02 млрд. долл.). Как отмечалось, продажа будет поддерживаться кредитным соглашением.

Тем не менее, на прошлой неделе недавно назначенный министр обороны Индонезии генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто заявил о планах по приобретению крупного пакета вооружений французского производства, в том числе четырех НАПЛ класса "Скорпен", вооруженных противокорабельными ракетами SM39 "Экзосет".

Как стало известно индонезийской прессе, индонезийские ВМС столкнулись с серьезными проблемами (какими конкретно, не сообщается) при реализации опциона на производство второй партии из трех подводных лодок по лицензии южнокорейской DSME. В этой связи заключенный в прошлом году контракт планируется аннулировать.

Что касается подводных лодок "Скорпен", ранее проданных Индии и Малайзии, то у Франции есть два предложения для Индонезии. Одно касается продажи двух подводных лодок, а второе – приобретение четырех субмарин в рамках передачи технологий их производства индонезийской компании PT PAL. На текущий момент создана рабочая группа для рассмотрения проекта между представителями французской Naval Group и ВМС Индонезии.