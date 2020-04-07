Минобороны Индонезии может отказаться от покупки второй партии НАПЛ "Тип-209" в Республике Корея

ЦАМТО, 6 апреля. По сообщениям индонезийских источников, МО страны оценивает различные варианты пересмотра заключенного с южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) контракта на поставку второй партии из трех ДЭПЛ класса "Нагапаса" ("Тип-209/1400"), включая его расторжение.

Как сообщает The Diplomat, основной причиной пересмотра является намерение сократить расходы министерства на фоне ожидаемого снижения оборонного бюджета в ближайшие годы. По данным источников Jane's Navy International в Министерстве обороны и командовании ВМС Индонезии, в данный момент оцениваются юридические и финансовые последствия аннулирования контракта, который был подписан в апреле 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВМС Индонезии второй партии из трех дизель-электрических подводных лодок класса "Тип-209/1400" был подписан с компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) 12 апреля 2019 года. Стоимость продажи составляет 1,162 трлн. вон (1,02 млрд. долл.). Поставки должны быть завершены в 2026 году. Продажа поддерживается кредитом, предоставляемым Экспортно-импортным банком Республики Корея.

Предполагалось, что четвертая подводная лодка класса "Нагапаса" будет собрана DSME в Окпо (Республики Корея), а компания PT PAL в Индонезии построит для нее два из шести модулей. Для пятой ДЭПЛ PT PAL должна была поставить DSME четыре модуля, а для шестой – построит все шесть модулей.

По неподтвержденным сообщениям, в настоящее время Индонезия пересматривает представленное ранее предложение по поставке НАПЛ класса "Рейс" (турецкая версия НАПЛ "Тип-214").

Контракт стоимостью 1,3 трлн. вон (1,1 млрд. долл.) на поставку первых трех подводных лодок, выполненных на базе немецкого проекта "Тип-209/1400" класса "Чанг Бого", ВМС Индонезии заключили с DSME 20 декабря 2011 года в рамках амбициозного плана модернизации, предусматривающего закупку для ВМС до 10 новых подлодок. Первые две НАПЛ были построены на предприятии DSME в Южной Корее, а третья субмарина после передачи необходимых технологий строится на верфи PT PAL в Индонезии.

Первая ДЭПЛ серии, (403) "Нагапаса", была передана ВМС Индонезии 2 августа 2017 года, вторая, (404) "Ардадедали", – 25 апреля 2018 года. Третья подлодка, (405) "Алугоро", была спущена на воду на предприятии PT PAL в Сурабайе (Индонезия) 11 апреля 2019 года и в настоящее время проходит испытания. Начальная готовность подлодок к боевому применению запланирована на 2020 год.