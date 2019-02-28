Лавров: заявления США, что дни Мадуро сочтены, означают, что следующими будут Куба и Никарагуа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.
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Ужчэнь. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Заявления Вашингтона о том, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро сочтены, означает, что следующими будут Куба и Никарагуа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Заявляя публично (. . .) о том, что дни президента Мадуро сочтены, прямо говорят о том, что следующими будут Куба и Никарагуа", - заявил он на пресс-конференции в китайском Учжэне в среду.
Министр подчеркнул, что "доктрина Монро" бледнеет перед той доктриной, которая сейчас формируется и которая означает, что американцы узурпируют право применять силу где им заблагорассудится для того, чтобы свергать режимы, которые их по тем или иным причинам не устраивают".
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