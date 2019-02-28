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28.02.2019
Интерфакс-АВН

Лавров: заявления США, что дни Мадуро сочтены, означают, что следующими будут Куба и Никарагуа

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Ужчэнь. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Заявления Вашингтона о том, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро сочтены, означает, что следующими будут Куба и Никарагуа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Заявляя публично (. . .) о том, что дни президента Мадуро сочтены, прямо говорят о том, что следующими будут Куба и Никарагуа", - заявил он на пресс-конференции в китайском Учжэне в среду.

Министр подчеркнул, что "доктрина Монро" бледнеет перед той доктриной, которая сейчас формируется и которая означает, что американцы узурпируют право применять силу где им заблагорассудится для того, чтобы свергать режимы, которые их по тем или иным причинам не устраивают".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Венесуэла
Китай
Куба
Никарагуа
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
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