Хуаньцю шибао (Китай): Россия стремится зайти на "задний двор" США?

Запретив импорт российской нефти, США вспомнили про Венесуэлу и захотели наладить с ней отношения, пишет "Хуаньцю шибао". При этом укрепить свое геополитическое положение в Латинской Америке хочет и Россия. На это у нее есть как минимум три причины.

Недавно высшие официальные лица США побывали в Венесуэле, чтобы обсудить сотрудничество в нефтяной отрасли, и, похоже, они очень заинтересованы в улучшении отношений с ней. Пока напряженность между Россией и Украиной сохраняется, стоит внимательно проанализировать действия Америки на "заднем дворе" Латинской Америки.

Среди стран Латинской Америки Куба, Венесуэла и Никарагуа давно враждебны США и также входят в "пророссийскую" фракцию. В последние годы Россия действительно активно укрепляла свое стратегическое сотрудничество с ними. 24 января состоялся телефонный разговор лидеров России и Кубы, и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что "Россия не подтверждает и не исключает возможности размещения вооруженных сил на Кубе и в Венесуэле". 26 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на выступлении в Госдуме подтвердил, что "достигнута договоренность с лидерами трех стран – Кубы, Венесуэлы и Никарагуа – о развитии партнерства, в том числе военного сотрудничества". 24 февраля заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов по очереди посетил эти страны. В то же время Госдума России одобрила пересмотр некоторых долгов между Россией и Кубой и продлила срок выплаты кубинской стороне до 2027 года.

Россия активно хочет закрепить свое геополитическое присутствие в Латинской Америке по трем причинам: во-первых, противоречие между "контролем и сопротивлением контролю" между США и латиноамериканскими странами все больше усиливается. Страны Латинской Америки стремятся избавиться от американского политического и экономического контроля и ищут собственный независимый путь развития. Во-вторых, США в настоящее время сосредоточены на соперничестве с Китаем и Россией, и их стратегический фокус постепенно сместился на восток. Это в некотором роде можно описать поговоркой: "берясь за одно, упустишь из виду другое", и потому внимание Соединенных Штатов к странам Западного полушария и Латинской Америке снизилось. В-третьих, учитывая тесные исторические и практические связи между США и Латинской Америкой и уникальное географическое значение последней, Москва полагает, что усиление влияния в регионе может в определенной степени помочь сдерживать присутствие США в Восточной Европе.

Этот шаг России советник США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "пустой угрозой", но независимый политик Берни Сандерс раскритиковал правительство за "двойные стандарты". С момента введения "доктрины Монро" Вашингтон рассматривал вмешательство извне в американские дела как "угрозу миру и безопасности Соединенных Штатов" на том основании, что "Америка — это жители американского континента", и, оправдываясь этой теорией, разрушил и сверг режимы в не менее дюжине стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Если США не могут смириться с угрозами в пределах своего периметра безопасности, почему Россия должна молча согласиться с расширением НАТО на восток? Слова Сандерса можно охарактеризовать как язвительную насмешку над американской гегемонией.

Чжан Цзеюй (章婕妤) — научный сотрудник Института Латинской Америки и Карибского бассейна Китайского института международных исследований