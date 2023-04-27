Раскрыты истинные цели турне Лаврова по Латинской Америке

Anadolu: поддержка Латинской Америки крайне важна России на фоне холодной войны с Западом

Сергей Лавров завершил турне по Латинской Америке, в ходе которого посетил Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа, сообщает Anadolu. Регион занимает важное место во внешней политике Москвы со времен СССР. Но сейчас Россия нуждается в нем гораздо больше ввиду нескольких причин.

Ильяс Кемалоглу

Почему Латинская Америка важна для России?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках турне по Латинской Америке с 17 по 21 апреля текущего года посетил Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Латинская Америка занимает важное место во внешней политике Москвы со времен Советского Союза. Основными союзниками России на этом континенте являются Венесуэла, Куба, Никарагуа, где и побывал Лавров. Кроме того, в недавно опубликованной Концепции внешней политики России эти страны характеризуются как «государства, занимающие независимую и конструктивную позицию в своих отношениях с Россией», при этом подчеркивается необходимость развития многопланового сотрудничества с ними.

На протяжении многих лет в политике Москвы в отношении Латинской Америки на передний план выходит антиамериканизм. Эту политику можно также расценивать как ответ на стратегию Соединенных Штатов в Центральной Азии и на Кавказе. В этой связи Москва во время холодной войны и после 1991 года много лет оказывала военную и экономическую поддержку латиноамериканским государствам.

С другой стороны, особенно с 2000-х годов Кремль пытается развивать сотрудничество и со странами, которые не являются его традиционными друзьями на континенте. Прежде всего это два важнейших государства Южной Америки — Аргентина и Бразилия. Россия таким образом стремится ослабить влияние санкций, с которыми она столкнулась начиная с 2014 года, открыть новые рынки и найти сторонников своей политики в условиях холодной войны с Западом. Совместное участие с Бразилией и Аргентиной в G20, а также с Бразилией в БРИКС подготавливает соответствующую дипломатическую почву для развития сотрудничества Москвы с упомянутыми странами. С другой стороны, Аргентина тоже подала заявку на присоединение к БРИКС. В 2018 году между Евразийским экономическим союзом, созданным по инициативе России, и Общим рынком стран Южного конуса (МЕРКОСУР) был подписан меморандум о взаимопонимании с целью определения направлений сотрудничества.

Какие темы были в повестке дня визита?

Первой остановкой латиноамериканского турне Лаврова стала Бразилия. И не только потому, что это крупнейшая политическая и экономическая держава Южной Америки. В то же время Лула да Силва, который не так давно пришел к власти в Бразилии, проводит многостороннюю и сбалансированную внешнюю политику. Более того, как показывает визит Лулы да Силвы в Китай, бразильские власти также предпринимают некоторые попытки в направлении установления мира на Украине. Президент Бразилии утверждает, что Вашингтон не должен разжигать противостояние между Москвой и Киевом. Позиция Бразилии имеет большое значение для России, которая нуждается в поддержке на международной арене. Поэтому Кремль нацелен на дальнейшее расширение диалога с Бразилией. Кроме того, Бразилиа, хотя и не является главной опорой России на континенте с политической точки зрения, из всех стран региона обладает самым большим товарооборотом с Москвой. Наряду с политическим и экономическим сотрудничеством в ходе визита Лаврова в Бразилию стороны также договорились о развитии партнерства в энергетической сфере.

Между тем в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе на первый план вышли в большей степени политические вопросы. В очередной раз была выражена решимость бороться с американской гегемонией. Лавров пообещал Венесуэле спасти ее экономику от «игр США», а Никарагуа — поставить российские вакцины и оказать поддержку в таких вопросах, как развитие атомной энергетики и использование новых технологий в сельском хозяйстве и медицине. Кубе было решено предоставить новые кредиты со стороны России. Все это в то же время является наградой за поддержку упомянутыми странами России в политических вопросах. Так, Венесуэла и Никарагуа входят в число тех немногих государств, которые признают Южную Осетию и Абхазию. Москва также желает увеличить товарооборот с этими государствами. Россия экспортирует в регион в основном вооружения и нефтехимическую продукцию, а импортирует с континента такие продукты, как мясо, кофе, фрукты, сахар.

Какие препятствия стоят на пути сотрудничества между Россией и странами Латинской Америки?

Россия после восстановления влияния в Центральной Азии и на Кавказе обратила внимание на регионы мира, где когда-то был силен Союз Советских Социалистических Республик. В этом контексте выделяются два региона: Африка и Латинская Америка. В силу того, что Балканы (Восточная Европа), где СССР имел влияние, отныне входят как в Евросоюз, так и в НАТО, а Азиатско-Тихоокеанский регион находится полностью под контролем Китая, Африка и Латинская Америка обретают еще большее значение с точки зрения российской внешней политики. Так, перед своим латиноамериканским турне Сергей Лавров в январе этого года посетил и африканские государства.

Хотя Россия пытается развивать многоплановое сотрудничество со странами Латинской Америки, она не в состоянии конкурировать с США в регионе и на самом деле отстает от Китая, который с каждым годом наращивает свое влияние. В то время как Китай претворяет в жизнь важные экономические проекты со всеми странами региона, отношения Москвы с государствами Латинской Америки, за исключением ее «традиционных друзей» и Бразилии, остаются весьма ограниченными. Тот факт, что отношения с латиноамериканскими странами уже давно имеют политическую окраску, заставляет союзников США на континенте воздерживаться даже от развития торговых отношений с Россией.

Кроме того, негативное влияние на сотрудничество Москвы со странами региона оказывают западные санкции. Такие факторы, как исключение России из международной банковской системы, то, что грузовые суда на пути в Россию не могут использовать европейские порты и грузовые контейнеры, затрудняют развитие торговых отношений. И одной из причин визита Лаврова в регион на самом деле было определение путей продолжения существующего сотрудничества в условиях санкций.

Таким образом, Кремль, несмотря на все нынешние негативные условия для России, придает большое значение странам Латинской Америки в своей внешней политике. В этом процессе Россия пытается извлечь пользу как из двусторонних дипломатических отношений, так и из контактов в рамках таких площадок, как БРИКС.

Автор: Ильяс Кемалоглу (İlyas Kemaloğlu)