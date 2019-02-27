Соглашение РФ и Индии о совместном производстве 200 вертолетов Ка-226 начнет реализовываться в 2021 году - вице-премьер Борисов

Улан-Удэ. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Практическая реализация соглашения с Индией о поставках и совместном производстве для Дели вертолетов Ка-226 запланирована на 2021 год, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Российско-индийским межправительственным соглашением запланировано производство 200 вертолетов начиная с 2021 года", - сказал Ю.Борисов во вторник на совещании на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, холдинг "Вертолеты России" организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом из них не менее 140 машин будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. Соглашение также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолетов и обеспечение их технического сопровождения.

В настоящее время данный контракт общей стоимостью $1 млрд пока не заключен.

Как сообщалось, производство Ка-226Т для индийского заказчика на первом этапе будет осуществляться в Улан-Удэ, а затем поэтапно перенесено на площадку совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Helicopters Limited в Индии. В настоящее время Ка-226Т производится на Кумертауском авиационном предприятии (КумАПП) в Башкирии.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащенные специальным оборудованием.