Улан-Удэнский авиационный завод ведет изготовление двух опытных вертолетов Ка-226Т для Индии

Как сообщило 26 ноября 2020 года АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех), входящее в его состав АО "Улан-Удэнский авиационный завод" завершило подготовку линии сборки фюзеляжа легкого вертолета Ка-226Т. На линии изготовлены два фюзеляжа, которые в конце ноября будут переданы АО "Технодинамика" для проведения испытаний авариестойкой топливной системы.

Фюзеляж одного из двух изготавливаемых на АО "Улан-Удэнский авиационный завод" опытных образцов вертолетов Ка-226Т для Индии. Улан-Удэ, ноябрь 2020 года (с) АО "Вертолеты России"

В рамках визита на Улан-Удэнский авиационный завод со сборочной линией вертолета Ка-226Т ознакомился министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. До конца 2020 года У-УАЗ соберет целый ряд стендов и агрегатов вертолета Ка-226Т для статических, динамических и ресурсных испытаний. В частности, в настоящий момент завершается изготовление стенда для испытаний на птицестойкость и стенда для испытаний системы очистки лобовых стекол.

"Сейчас мы сосредоточены на изготовлении фюзеляжей и агрегатов машины для проведения различных испытаний, но параллельно мы ведем работу по созданию опытных образцов вертолета Ка-226Т, которые рассчитываем поднять в воздух уже в первой половине 2021 года", - пояснил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.

На сегодняшний день на предприятии уже изготовлены тысячи наименований оснастки: от небольших шаблонов до крупногабаритных сборочных стапелей. В сентябре был изготовлен и установлен стапель общей сборки фюзеляжа вертолета Ка-226Т, в который закладываются уже изготовленные агрегаты: днище кабины экипажа, средний и центральный отсеки фюзеляжа, хвостовые балки и хвостовое оперение.

Полный комплект конструкторской документации (КД) с учетом всех требований потенциального заказчика (Министерства обороны Республики Индия) в данный момент передается на завод, этот процесс будет завершен до конца года.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонн, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. Ка-226Т стал первой машиной в отечественном вертолетостроении, разработка которого полностью велась в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей. Это позволяет значительно снизить риски и затраты, как на саму разработку вертолета, так и на внесение изменений при последующей модернизации машины.

Как напоминает информационное агентство "Интерфакс", межправительственное соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолётостроения было подписано в 2015 году. Однако контракт на 200 вертолётов Ка-226Т общей стоимостью 1 млрд долл до сих пор не заключён.

В феврале 2019 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что начало совместного с Индией производства Ка-226Т запланировано на 2021 год.

Согласно подписанному в 2015 году соглашению, холдинг "Вертолёты России" организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолёта Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом из них не менее 140 машин будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. Соглашение также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолётов и обеспечение их технического сопровождения.

Планируется, что производство Ка-226Т для индийского заказчика на первом этапе будет осуществляться в Улан-Удэ, а затем поэтапно перенесено на площадку совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Helicopters Limited в Индии. В настоящее время Ка-226Т производится на Кумертауском авиационном предприятии (КумАПП) в Башкирии.