Испытательные полёты вертолетов Ка-226Т для Индии начнутся в первой половине 2021 года

Сейчас на Улан-Удэнском заводе изготовлены первые два фюзеляжа вертолётов

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Опытные вертолёты Ка-226Т для Индии поднимутся в воздух в первой половине 2021 года, сообщил управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода (У-УАЗ, холдинг "Вертолёты России") Леонид Белых в четверг.

"Сейчас мы сосредоточены на изготовлении фюзеляжей и агрегатов машины для проведения различных испытаний, но параллельно мы ведём работу по созданию опытных образцов вертолёта Ка-226Т, которые рассчитываем поднять в воздух уже в первой половине 2021 года", - сказал Белых, слова которого процитировали в пресс-службе "Вертолётов России".

По данным холдинга, полный комплект конструкторской документации с учетом всех требований Минобороны Индии будет передан на завод до конца года.

На данный момент У-УАЗ изготовил первые два фюзеляжа лёгкого многоцелевого вертолёта Ка-226Т для Индии, сообщили в пресс-службе.

"До конца 2020 года У-УАЗ соберет целый ряд стендов и агрегатов вертолёта Ка-226Т для статических, динамических и ресурсных испытаний", - сказали в холдинге.

Там отметили, что в сентябре был изготовлен и установлен стапель общей сборки фюзеляжа вертолёта, в который закладываются уже изготовленные агрегаты: днище кабины экипажа, средний и центральный отсеки фюзеляжа, хвостовые балки и хвостовое оперение.

Как сообщалось, межправительственное соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолётостроения было подписано в 2015 году. Однако контракт на 200 вертолётов Ка-226Т общей стоимостью $1 млрд до сих пор не заключён.

В феврале 2019 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что начало совместного с Индией производства Ка-226Т запланировано на 2021 год.

Согласно подписанному в 2015 году соглашению, холдинг "Вертолёты России" организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолёта Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом из них не менее 140 машин будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. Соглашение также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолётов и обеспечение их технического сопровождения.

Планируется, что производство Ка-226Т для индийского заказчика на первом этапе будет осуществляться в Улан-Удэ, а затем поэтапно перенесено на площадку совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Helicopters Limited в Индии. В настоящее время Ка-226Т производится на Кумертауском авиационном предприятии (КумАПП) в Башкирии.

Лёгкий двухдвигательный Ка-226Т с соосным расположением несущих винтов обладает максимальной взлётной массой 3,6 тонн. Он предназначен для ведения воздушной разведки, целеуказания, патрулирования, транспортировки грузов (до 1500 кг), перевозки и десантирования разведывательно-диверсионных групп до 7 человек.