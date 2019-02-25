Площадь Национального космического центра составит 250 тыс.кв.метров - власти Москвы

О сроках начала и завершении строительства говорить рано, отмечает Хуснуллин

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Площадь нового Национального центра космонавтики, который построят на территории завода им.Хруничева в Москве, составит около 250 тыс.кв.метров, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сейчас мы проводим ряд совещаний в составе рабочей группы с Роскосмосом и представителями завода им.Хруничева по поводу строительства Национального центра космонавтики. О сроках начала и завершения работ говорить еще рано, однако понятно, что площадь нового комплекса будет составлять около 250 тыс.кв.м" - сказал М.Хуснуллин.

Он рассказал, что параллельно столичные власти прорабатывают вопросы транспортной доступности этой территории. "В наших планах строительство моста через Москву-реку, неподалеку от этой площадки, а также создание удобных маршрутов общественного транспорта и связей со станциями метро, которые откроются на западном участке Большой кольцевой линии", - сказал глава стройкомплекса.

Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что власти Москвы построят за свой счёт Национальный космический центр.

"В рамках совместного предприятия Центр Хруничева будет входить в проект землёй, это около 90 гектаров, Москва входит в это совместное предприятие семью гектарами земли, которые сейчас ничем не застроены, где можно немедленно начать земельные и строительные работы", - сказал Д.Рогозин.

"И так же на средства Москвы будет построен Национальный космический центр. Это вклад Москвы, "Роскосмос" не тратит ничего на создание Национального космического центра", - отметил глава госкорпорации.

Он сообщил, что "Роскосмос" будет вкладывать средства в обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га в создаваемом на базе Центра имени Хруничева кластере.

"Одновременно создаётся на освобождённой территории, этих 90 гектарах, аэрокосмический кластер, где "Роскосмос" получит блокпакет", - пояснил Д.Рогозин.

Он сообщил также, что уже началась эскизная проработка самого здания Национального космического центра. "Наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ "Роскосмоса" и будет построено в районе улицы Мясищева", - сообщил Д.Рогозин.

На презентации Д.Рогозин продемонстрировал несколько слайдов с эскизами, большинство которых выполнено в форме ракеты.

В среду в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил создать Национальный космический центр и кратно увеличить возможности российской спутниковой группировки.